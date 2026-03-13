Sexta-feira 13: 6 simpatias de amor para atrair paixão e romance

A sexta-feira 13 é, sem dúvida, uma data que desperta uma ampla gama de emoções e crenças ao redor do mundo. Para muitos, ela é envolta em um manto de mistério e superstição, carregando consigo uma reputação de trazer má sorte. No entanto, para outros, é um dia carregado de fascinação e até mesmo de sorte.

Segundo Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro, esse medo do número 13 se chama triscaidecafobia. Algumas pessoas acreditam que ele seja realmente amaldiçoado e, por esse motivo, evitam ao máximo fazer qualquer coisa relacionada a ele.

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A especialista ressalta que no tarot, por exemplo, a carta de número 13 representa renovação. Na numerologia, o 13 é formado por dois números positivos, e até há pessoas que neste dia jogam na loteria por acreditarem que essa data é de sorte.

“No amor, a sexta-feira 13 pode representar a chegada de coisas boas, pelo menos no que depende das simpatias. Sempre mantenha em mente a visualização de momentos felizes, a emissão de boas energias e a confiança na eficácia de cada ritual ou simpatia enquanto os realiza. Esta sexta-feira 13 pode trazer consigo uma aura de positividade e uma capacidade ainda maior de tornar seus desejos realidade”, resume Yara Vieira.

Para aproveitar a energia deste dia, confira algumas simpatias de amor para atrair paixão e romance!

1. Simpatia de Santo Antônio para o ex voltar

Acenda sete velas aos pés de Santo Antônio e fale sete vezes (em voz alta) o nome da pessoa que quer de volta. No dia seguinte, com as velas derretidas por completo, jogue no lixo os restos e agradeça a Santo Antônio pela graça recebida.

2. Simpatia para trazer o amor de volta mais apaixonado

Amarre uma fita com o seu nome e o da pessoa amada em dois ou mais anéis que você usa regularmente. Coloque em um pires branco com pétalas de uma rosa-vermelha. Estique a mão sobre o pires e faça a oração para sexta-feira 13: “Deus misericordioso, criaste o amor para dar às pessoas. Não permita que o meu coração machucado volte a sofrer. Olhai por mim e por todos aqueles que sofrem por alguém. Traga o meu amor de volta, ainda mais apaixonado, para que sejamos felizes para sempre. Amém!”. Feita a oração, jogue as pétalas e a fita no lixo, e use os anéis como antes.

3. Simpatia para a pessoa amada voltar

Escreva o nome do seu amor em um papel branco, dobre e enterre em um vaso de planta, dizendo o nome da pessoa e pedindo que ela retorne para você. Regue essa planta todos os dias, mentalizando o rosto e o nome da pessoa.

Rosas-vermelhas podem ser usadas em simpatias para pedir amor (Imagem: Sofiaworld | Shutterstock)

4. Simpatia para conquistar a pessoa amada

Escreva o nome da pessoa amada em um papel vermelho e despeje em cima um pouco de mel, dizendo: “O poder do fogo tudo encanta e tudo transforma. Então, faça com que (nome da pessoa) se deixe encantar por mim. Com o doce do mel atraio (nome da pessoa) e com o calor da canela o seduzo. Que esta simpatia com mel me ajude a conquistar o amor de minha vida”. Após, acenda uma vela vermelha e observe a chama por 10 minutos, enquanto visualiza a pessoa que você quer conquistar.

5. Simpatia para atrair um amor

Desenhe em um papel o número de corações correspondentes à sua idade. Em um pires branco, acenda uma vela vermelha e coloque os desenhos do lado do pires. Peça ao anjo da guarda ou a Santo Antônio que ajude a trazer seu amado para você. Assim que a vela derreter por completo, desfaça-se dos restos e guarde os desenhos na gaveta de calcinhas. Quando seu desejo se realizar, desfaça-se também do desenho.

6. Simpatia para conquistar um namorado

Acenda uma vela branca e, em um prato também branco, coloque três pedaços de frutas secas. Enquanto a vela queima, faça uma oração para a deusa Frigga, pedindo que lhe arrume um namorado. Quando a vela terminar de queimar, coma todas as frutas e agradeça a ajuda da deusa.