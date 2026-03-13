9 receitas de chás para melhorar a saúde no outono

No outono, quando as temperaturas começam a cair e os dias ficam mais curtos, é essencial cuidar da saúde para enfrentar as mudanças do clima e evitar doenças sazonais. Uma maneira de fortalecer o sistema imunológico e promover o bem-estar é por meio do consumo de chás que, além de saborosos, são preparados à base de ingredientes ricos em nutrientes essenciais para o corpo. A seguir, confira algumas receitas!
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1. Chá revigorante
Ingredientes
- 1 maçã sem sementes e cortada em cubos
- 1/2 l de água
- Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as maçãs e ferva por 8 minutos. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Tampe por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
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2. Chá desintoxicante
Ingredientes
- 1 pedaço de gengibre
- 500 ml de água
- 1 pitada de noz-moscada em pó
- 4 cravos-da-índia
- 1/4 de 1 limão
- 1 canela em pau
Modo de preparo
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe e sirva em seguida.
3. Chá para fortalecer o organismo
Ingredientes
- 1 1/2 l de água
- 3 kiwis descascados e picados
- Suco de 1 laranja
- Canela em pau a gosto
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os kiwis, o suco de laranja e a canela em pau e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, coe e sirva em seguida.
4. Chá expectorante
Ingredientes
- 500 l de água
- 1/2 xícara de chá de folhas de guaco
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e as folhas de guaco e leve ao fogo médio para ferver por 5 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e adoce com o mel. Sirva em seguida.
5. Chá para reduzir inflamações
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de folhas de graviola picadas
- 1 l de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as folhas de graviola e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 2 minutos e desligue o fogo. Tampe e abafe por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
6. Chá rico em vitamina C
Ingredientes
- 4 colheres de sopa de salsa
- 500 ml de água
- Suco de limão a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a salsa e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo, tampe e abafe por 10 minutos. Após, retire a salsa e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.
7. Chá para aliviar dor de cabeça
Ingredientes
- 1 colher de sopa de alecrim
- Suco de 1/2 limão
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o alecrim e ferva por 2 minutos. Desligue o fogo, tampe e abafe por 5 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.
8. Chá para aliviar a congestão nasal
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas de eucalipto
- 1 xícara de chá de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de eucalipto, tampe e deixe o chá descansar por 5 minutos. Após, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.
9. Chá para diminuir a tosse
Ingredientes
- 3 colheres de chá de folhas secas de camomila
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 colher de sopa de gengibre ralado
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e o gengibre. Leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas secas de camomila, desligue o fogo, tampe e abafe por 5 minutos. Coe e acrescente o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.