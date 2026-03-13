9 receitas de chás para melhorar a saúde no outono

No outono, quando as temperaturas começam a cair e os dias ficam mais curtos, é essencial cuidar da saúde para enfrentar as mudanças do clima e evitar doenças sazonais. Uma maneira de fortalecer o sistema imunológico e promover o bem-estar é por meio do consumo de chás que, além de saborosos, são preparados à base de ingredientes ricos em nutrientes essenciais para o corpo. A seguir, confira algumas receitas!

1. Chá revigorante

Ingredientes

1 maçã sem sementes e cortada em cubos

1/2 l de água

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as maçãs e ferva por 8 minutos. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Tampe por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

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2. Chá desintoxicante

Ingredientes

1 pedaço de gengibre

500 ml de água

1 pitada de noz-moscada em pó

4 cravos-da-índia

1/4 de 1 limão

1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe e sirva em seguida.

3. Chá para fortalecer o organismo

Ingredientes

1 1/2 l de água

3 kiwis descascados e picados

Suco de 1 laranja

Canela em pau a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os kiwis, o suco de laranja e a canela em pau e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, coe e sirva em seguida.

4. Chá expectorante

Ingredientes

500 l de água

1/2 xícara de chá de folhas de guaco

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e as folhas de guaco e leve ao fogo médio para ferver por 5 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e adoce com o mel. Sirva em seguida.

Chá para reduzir inflamações (Imagem: wasanajai | Shutterstock)

5. Chá para reduzir inflamações

Ingredientes

2 colheres de sopa de folhas de graviola picadas

de graviola picadas 1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as folhas de graviola e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 2 minutos e desligue o fogo. Tampe e abafe por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

6. Chá rico em vitamina C

Ingredientes

4 colheres de sopa de salsa

500 ml de água

Suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a salsa e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo, tampe e abafe por 10 minutos. Após, retire a salsa e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá para aliviar dor de cabeça (Imagem: Anna_Pustynnikova | Shutterstock)

7. Chá para aliviar dor de cabeça

Ingredientes

1 colher de sopa de alecrim

Suco de 1/2 limão

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o alecrim e ferva por 2 minutos. Desligue o fogo, tampe e abafe por 5 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

8. Chá para aliviar a congestão nasal

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas de eucalipto

1 xícara de chá de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de eucalipto, tampe e deixe o chá descansar por 5 minutos. Após, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

9. Chá para diminuir a tosse

Ingredientes

3 colheres de chá de folhas secas de camomila

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de gengibre ralado

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o gengibre. Leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas secas de camomila, desligue o fogo, tampe e abafe por 5 minutos. Coe e acrescente o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.