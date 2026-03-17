Receitas irlandesas: 6 pratos para celebrar o Dia de São Patrício

O Dia de São Patrício, comemorado em 17 de março, é uma das festas mais importantes da Irlanda. Reunindo música, danças, desfiles e, claro, uma culinária rica e tradicional. A gastronomia irlandesa reflete a história e a cultura do país, com pratos que valorizam ingredientes, como batatas, carnes, laticínios e ervas frescas, resultando em sabores robustos e reconfortantes.
Durante as celebrações, as mesas são recheadas de pratos caseiros preparados com técnicas passadas de geração em geração. Muitos desses alimentos têm raízes na vida rural da Irlanda, onde o aproveitamento de ingredientes locais sempre foi essencial. Além disso, as bebidas típicas, como cervejas e destilados, complementam a experiência gastronômica, tornando as refeições ainda mais festivas.
Veja, a seguir, 6 receitas típicas da Irlanda para celebrar o Dia de São Patrício!
1. Colcannon
Ingredientes
- 1 kg de batata descascada e picada
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de couve picada
- 1 xícara de chá de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
- Cubos de manteiga para servir
Modo de preparo
Em uma panela grande, em fogo médio, cozinhe as batatas em água com sal até ficarem bem macias. Enquanto as batatas cozinham, derreta 2 colheres de sopa de manteiga em uma frigideira e refogue a couve em fogo médio até ficar macia. Adicione a cebolinha e misture. Escorra as batatas e amasse bem até obter um purê liso. Adicione o leite e misture. Misture a couve e a cebolinha ao purê de batata, temperando com sal e pimenta-do-reino. Sirva em uma tigela com um cubo de manteiga por cima.
2. Guisado de carne com cerveja
Ingredientes
- 1 kg de acém cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de óleo vegetal
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 2 batatas cortadas em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 500 ml de cerveja escura
- 2 xícaras de chá de caldo de carne
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1 colher de chá de tomilho seco
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de molho inglês
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsa picada para decorar
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os cubos de carne com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o óleo vegetal em fogo médio e sele a carne até dourar. Reserve. Na mesma panela, acrescente a cebola e o alho, refogando até ficarem macios. Adicione a farinha de trigo e mexa bem para absorver o caldo.
Coloque a cerveja, o caldo de carne, o extrato de tomate e o molho inglês. Mexa bem para dissolver. Volte a carne para a panela e adicione o tomilho e a folha de louro. Tampe e deixe cozinhar em fogo baixo. Depois de 1 hora de cozimento, adicione as cenouras e as batatas. Cozinhe por mais 30 a 40 minutos, até os legumes ficarem macios. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, retire a folha de louro e finalize com a salsa picada. Sirva em seguida.
3. Shepherds pie
Ingredientes
Recheio
- 500 g de carne moída (preferencialmente de cordeiro)
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 1 colher de chá de tomilho
Purê
- 4 batatas cozidas e amassadas
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de leite
- Sal a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor rosada. Acrescente a cenoura, a ervilha e o extrato de tomate, misturando bem. Despeje o caldo de carne, tempere com sal, pimenta-do-reino e tomilho, e deixe cozinhar por cerca de 10 a 15 minutos, até o molho engrossar. Reserve.
Purê
Em um recipiente, misture as batatas amassadas com a manteiga, o leite e o sal até obter uma textura cremosa. Em um refratário, coloque o recheio de carne no fundo e cubra com o purê de batata. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até a superfície ficar levemente dourada. Sirva em seguida.
4. Barmbrack
Ingredientes
- 150 g de uva-passa
- 150 g de cranberry
- 250 ml de chá preto quente
- 100 g de açúcar mascavo
- 1 ovo
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 250 g de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento químico
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
- 1 pitada de sal
- 50 g de manteiga derretida
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Coloque a uva-passa e o cranberry em uma tigela e despeje o chá preto quente. Deixe descansar por pelo menos 2 horas ou durante a noite. Em uma tigela grande, misture o açúcar mascavo, o ovo, a baunilha e a manteiga. Adicione as frutas hidratadas com o chá. Peneire a farinha, o fermento, a canela, a noz-moscada e o sal. Incorpore à mistura líquida e mexa até formar uma massa homogênea. Coloque a massa em uma forma de pão untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50-60 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar antes de cortar. Sirva com manteiga.
5. Coddle
Ingredientes
- 6 linguiças suínas
- 200 g de bacon cortado em pedaços
- 4 batatas descascadas e cortadas em rodelas grossas
- 2 cebolas fatiadas
- 2 dentes de alho picados
- 500 ml de caldo de carne
- 1 xícara de chá de cerveja escura
- 1 folha de louro
- 1/2 colher de chá de tomilho seco
- Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsa fresca picada para decorar
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça um pouco de óleo em fogo baixo e doure as linguiças. Reserve. Na mesma panela, frite o bacon até ficar levemente crocante. Reserve. Na mesma panela, faça camadas com a cebola, o bacon, as batatas e as linguiças. Adicione o alho, o louro e o tomilho. Adicione o caldo de carne e a cerveja até cobrir os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 1h30 a 2 horas, até que as batatas fiquem macias e os sabores se misturem bem. Retire a folha de louro e ajuste o tempero. Salpique salsa fresca e sirva em seguida.
6. Boxty
Ingredientes
- 2 batatas cruas
- 2 batatas cozidas e amassadas
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de manteiga
Modo de preparo
Rale as batatas cruas e esprema bem em um pano limpo para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela, misture as batatas raladas com as batatas cozidas e amassadas. Acrescente a farinha de trigo, o leite, o sal e a pimenta-do-reino, misturando até formar uma massa homogênea.
Aqueça uma frigideira com manteiga em fogo médio. Coloque porções da massa, formando pequenas panquecas, e achate levemente. Frite por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem douradas e crocantes por fora. Sirva em seguida.