6 orações poderosas para o dia de São José

Conforme as escrituras, São José é conhecido como um homem justo e trabalhador dedicado (Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 19 de março é celebrado o ‘Dia de São José’. Considerado pelos fiéis o santo padroeiro dos trabalhadores e das famílias, segundo a Bíblia, foi o esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. Descendente da casa de Davi, ele era, conforme as escrituras, conhecido como um homem justo e trabalhador dedicado.

“Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: ‘José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo'” (Mateus 1:19-20).

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Além dessa, existem diversas passagens inspiradoras na história de São José. Por isso, ele foi reconhecido como Padroeiro Universal da Igreja pelo Papa Pio IX, em 1870 e, atualmente, é um dos santos mais queridos entre os brasileiros. A seguir, confira 6 orações para celebrá-lo!

1. Oração para pedir proteção a São José

Oh! São José, cuja proteção é tão grande, tão forte, tão imediata diante do trono de Deus, coloco em vossas mãos todos os meus interesses e desejos.

Oh! São José, auxilie-me com sua poderosa intercessão, e obtenha para mim do seu divino Filho, todas as bênçãos espirituais, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, tendo-me comprometido aqui, sob seu poder celestial, eu possa oferecer minhas graças e homenagens ao mais amável dos Pais.

Oh, São José, jamais me canso de contemplar a Ti e a Jesus a dormir em seus braços;

Não me atrevo a me aproximar enquanto Ele repousa junto do teu coração.

Abrace-O em meu nome e beije-O ao meu último suspiro.

São José, Patrono das almas partidas, rogai por mim. Amém.

2. Oração a São José para viver de forma fiel

Ó glorioso São José, Pai e Protetor das almas virgens, nosso Pai e Provedor, guarda fiel a quem Deus confiou Jesus, que é a mesma inocência, e Maria, a Virgem das virgens: Nós vos suplicamos e constantemente rogamos, por Jesus e Maria, esse dúplice penhor a Vós tão caro, façais que, preservados de toda mancha, incontaminados no pensamento, puros de coração e castos de corpo, sirvamos constantemente a Jesus e Maria, em uma perfeita castidade. Amém.

3. Oração a São José para pedir emprego

Oh! Meu querido Santo Trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus por meio do trabalho, abra as portas do comércio para que eu possa conseguir um emprego.

Dai-me forças e coragem para não desistir no primeiro não.

Que eu tenha a disposição de Santa Teresa DÁvila, a simplicidade de Maria de Nazaré, a força de Santo Antonio.

Orienta os nossos governantes para a distribuição dos bens do país.

Protege as nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho e dê esperança no Domingo da Ressurreição.

Meu São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixe sem o pão de cada dia e sem perspectiva de um novo dia para minha família.

Prometo, com o dinheiro do meu futuro emprego, ajudar uma instituição de caridade a divulgar essa devoção.

Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

Orar para São José antes de dormir ajuda a ter noites tranquilas (Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock)

4. Oração a São José para dormir em paz

Ó querido São José, eu decido, todas as noites, antes de fechar os olhos para o sono, recitar estas aspirações: Jesus, Maria e José, ofereço-vos meu coração e minha alma. Jesus, Maria e José, socorrei-me na minha última agonia. Jesus, Maria e José, que minha alma respire em paz convosco. Amém.

5. Invocação a São José

São José, guardião de Jesus e casto esposo de Maria, empenhaste toda a vossa vida no perfeito cumprimento do vosso dever e sustentaste a Sagrada Família de Nazaré com o trabalho de vossas mãos. Protegei bondosamente aqueles que recorrem confiadamente a vós. Conheceis nossas aspirações e esperanças. Dirigimo-nos a vós porque sabemos que nos compreendeis e protegeis. Vós também conheceis as provações, dificuldades e trabalhos da vida. Contudo, mesmo em meio às preocupações materiais, vossa alma estava cheia de profunda paz e cantava de verdadeira alegria pelo íntimo convívio com o Filho de Deus, que vos foi confiado, assim como a Maria, sua terna Mãe. Amém!

6. Oração para ter um bom casamento

Meu bom São José, já que os bons casamentos se fazem no Céu, peço-vos humildemente, pela felicidade que tivestes ao ser designado para esposo da Santíssima Virgem Maria, que me ajudeis a encontrar um santo marido (ou uma santa esposa), com quem eu possa amar e servir a Deus e, assim, alcançar a Sua celestial bênção sobre minha família. Amém.