Signo do Dragão no Horóscopo Chinês: veja as principais características

O Dragão é o quinto signo do Horóscopo Chinês e, no zodíaco ocidental, corresponde a Áries, compartilhando características como liderança, coragem e impulso para agir. De polaridade Yang, representa energia ativa, determinação e forte presença, sendo regido por Júpiter, planeta ligado à expansão, sorte e crescimento.
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Os nativos desse signo têm como elemento a madeira, que simboliza desenvolvimento e vitalidade, enquanto a jaspe verde é a pedra que favorece equilíbrio e proteção. A flor lótus representa pureza e renovação, o metal ferro traz firmeza, e a erva alecrim contribui para a clareza mental. O aroma lavanda está ligado ao bem-estar emocional, a cor vermelha intensifica a força e a paixão, e o número da sorte é o 8.
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Quem são os nativos de Dragão?
Os nativos do Dragão são as pessoas nascidas nas seguintes datas:
- 16/02/1904 a 03/02/1905;
- 03/02/1916 a 22/01/1917;
- 23/01/1928 a 09/02/1929;
- 08/02/1940 a 26/01/1941;
- 27/01/1952 a 13/02/1953;
- 13/02/1964 a 01/02/1965;
- 31/01/1976 a 17/02/1977;
- 17/02/1988 a 05/02/1989;
- 05/02/2000 a 24/01/2001;
- 23/01/2012 a 09/02/2013;
- 10/02/2024 a 28/01/2025.
Se você nasceu entre 7h e 9h, o seu ascendente é o Dragão.
Personalidade dos nativos do Dragão
Os nativos do Dragão estão sempre de olho no futuro. Inquietos, rejeitam a rotina e assumem uma postura de aventureiros e desbravadores jamais se intimidam com obstáculos ou com empecilhos. Além disso, costumam superar os desafios com avidez. Para eles, que têm uma crença inabalável em sua própria capacidade, não existe a palavra impossível.
Características marcantes
Uma das virtudes dos nativos do Dragão é o alto senso de responsabilidade. Além disso, eles costumam gostar de aventura. Possuem uma inquietação natural dos pioneiros e desbravadores, assim como um espírito dinâmico e ativo.
Aspectos que precisam desenvolver
Como os demais signos do Horóscopo Chinês, o Dragão também possui características que precisa desenvolver. As pessoas nascidas sob o signo costumam ser vistas como insatisfeitas com situações e relações ao seu redor, além de apresentarem uma personalidade forte e temperamental. Por essa razão, podem agir de maneira impulsiva e se envolver em atitudes ousadas e arriscadas.
Nativos do Dragão nos relacionamentos
O temperamento incansável do Dragão também se manifesta no campo amoroso. Por isso, esse é um dos signos mais sedutores. Carismáticos e protetores, os nativos costumam ter a companhia constantemente valorizada e buscada por familiares e amigos.