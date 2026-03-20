Por que usamos apelidos? Psicologia explica a função na comunicação

Seja um "amor" trocado entre o casal ou um apelido de infância que atravessa décadas, os nomes que criamos para os outros são uma parte fundamental da comunicação humana. Eles funcionam como códigos que estabelecem intimidade, reforçam laços ou, em alguns casos, servem para ofender e diminuir. Essas alcunhas dizem muito sobre a dinâmica de um relacionamento.

Apelidos carinhosos, por exemplo, criam um universo particular entre duas pessoas. Ao usar um termo que só pertence àquela relação, os envolvidos fortalecem a conexão e a exclusividade do vínculo. É uma forma de dizer "nós temos algo especial", seja em uma amizade, um namoro ou no ambiente familiar.

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Por outro lado, apelidos podem surgir como uma forma de identificação dentro de um grupo. Pense em times de futebol ou turmas de amigos. Nesses cenários, os apelidos ajudam a solidificar o sentimento de pertencimento. Eles podem derivar de características físicas, traços de personalidade ou até mesmo de um evento marcante que envolveu a pessoa.

Do carinho à ofensa

A linha entre um apelido afetuoso e um rótulo ofensivo é tênue e depende inteiramente do contexto e da forma como é recebido. A mesma palavra pode ser uma brincadeira inofensiva entre amigos íntimos, mas se transformar em uma ofensa quando dita por um estranho ou com a intenção de magoar.

O poder de um apelido está em sua capacidade de simplificar a identidade de alguém a uma única característica. Quando essa característica é negativa ou indesejada, o apelido se torna uma ferramenta de bullying. Ele pode cristalizar uma imagem pejorativa da qual a pessoa tem dificuldade de se livrar, afetando sua autoestima e a maneira como é vista pelos outros.

A aceitação é o fator determinante. Um apelido só é saudável quando a pessoa que o recebe se sente confortável com ele. Se causa desconforto ou constrangimento, deixa de ser uma demonstração de afeto e passa a ser uma forma de agressão verbal, mesmo que sutil. A intenção de quem o cria não é o único fator que importa; o impacto em quem o recebe é o principal.

Eles também podem ser uma ferramenta de poder. Ao rotular alguém, a pessoa assume uma posição de controle, definindo o outro a partir de sua própria perspectiva. Esse mecanismo é frequentemente observado em ambientes de trabalho competitivos ou em dinâmicas sociais hierárquicas, onde apelidos são usados para demarcar território e reafirmar posições.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.