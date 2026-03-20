Outono à mesa: 6 legumes típicos da estação para proteger a saúde

A queda das temperaturas e as mudanças na umidade do ar são características típicas da transição do verão para o outono e impactam o corpo, especialmente o sistema respiratório e a imunidade. No entanto, esses não são os únicos efeitos desse período. Embora pouco mencionadas, alterações no ritmo metabólico e na disposição também são comuns.

A boa notícia é que os alimentos típicos desta época do ano são aliados estratégicos da saúde. “Quando consumimos alimentos da estação, respeitamos o ritmo da natureza e oferecemos ao organismo nutrientes que fazem sentido naquele momento. No outono, os legumes mais densos e nutritivos ajudam a manter a imunidade, a saciedade e a estabilidade da glicemia”, explica a nutricionista Sabina Donadelli, criadora do método de emagrecimento e longevidade saudável Viver Mais, Viver Bem.

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A seguir, ela indica 6 legumes típicos do outono que são aliados da saúde. Confira!

1. Abóbora

A abóbora é rica em betacaroteno, um antioxidante que auxilia na proteção celular e contribui para a saúde da pele e do sistema imunológico. Também fornece fibras que favorecem o funcionamento intestinal e ajudam no controle do apetite.

2. Mandioquinha

A mandioquinha é fonte de carboidratos de fácil digestão e contém vitaminas do complexo B, importantes para a produção de energia e para o bom funcionamento do sistema nervoso.

3. Batata-doce

A batata-doce possui fibras e compostos antioxidantes que contribuem para o equilíbrio da glicemia e para a sensação prolongada de saciedade, sendo uma ótima opção para quem busca manter o peso e a disposição.

A cenoura auxilia na saúde ocular e no fortalecimento das defesas do organismo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Cenoura

A cenoura se destaca pelo alto teor de vitamina A e antioxidantes, que auxiliam na saúde ocular e no fortalecimento das defesas do organismo. Além disso, suas fibras colaboram para a saúde intestinal.

5. Beterraba

A beterraba é fonte de nitratos naturais, substâncias que podem favorecer a circulação sanguínea e a oxigenação dos tecidos, contribuindo para mais energia e melhor desempenho físico.

6. Inhame

O inhame, por sua vez, é conhecido por seu potencial anti-inflamatório e por ajudar na imunidade, além de conter fibras que apoiam o equilíbrio da microbiota intestinal.

Menos ultraprocessados, mais equilíbrio

Sabina Donadelli alerta que, durante os meses mais frios, muitas pessoas reduzem o consumo de vegetais e aumentam a ingestão de alimentos ultraprocessados, o que pode impactar negativamente o metabolismo e a saúde como um todo.

“O intestino é um dos pilares da imunidade. Quando a alimentação é rica em fibras e compostos naturais, favorecemos a microbiota intestinal e reduzimos processos inflamatórios silenciosos que prejudicam o organismo”, afirma.

Incluir legumes do outono nas refeições diárias, em preparações simples como sopas, purês, assados ou saladas mornas, é uma estratégia prática para manter o equilíbrio nutricional e atravessar a estação com mais disposição e saúde.

Por Silmara Sanches