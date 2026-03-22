Mais do que uma escolha tradicional, o bacalhau é também uma opção que combina praticidade e sofisticação, adaptando-se a diferentes estilos de preparo e ocasiões. Seja em versões mais leves ou mais elaboradas, ele transforma o almoço de Páscoa em uma experiência especial, repleta de aromas e sabores que celebram a data.

A seguir, veja 7 receitas com bacalhau para o almoço de Páscoa!

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1. Bacalhau assado com batata

Ingredientes

2 postas de bacalhau dessalgadas

10 batatas-bolinhas

2 dentes de alho picados

Sal, tomilho, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as postas de bacalhau e as batatas-bolinha em volta. Tempere com azeite, alho, sal, pimenta-do-reino e tomilho. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Retire o papel-alumínio e asse até dourar. Sirva em seguida.

2. Omelete assada com bacalhau

Ingredientes

350 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

3 ovos

Azeitonas pretas sem caroço, cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída, queijo parmesão ralado e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o bacalhau, as azeitonas, o cheiro-verde, a pimenta-do-reino e o azeite e misture. Reserve. Separe as claras e as gemas dos ovos. Disponha as claras em uma batedeira e bata até obter o ponto de neve. Adicione as gemas e o queijo ralado e bata para incorporar. Unte uma travessa com azeite e despeje metade da mistura de ovos. Cubra com o bacalhau e finalize com o restante dos ovos. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

3. Macarrão com bacalhau e couve-flor

250 g de macarrão tipo penne

tipo penne 200 g de bacalhau dessalgado e desfiado

Floretes de 1/2 couve-flor

150 g de tomate-cereja cortado ao meio

3 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho descascado e picado

200 ml de creme de leite

50 g de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e doure. Acrescente o bacalhau e os floretes de couve-flor e refogue até dourarem levemente. Coloque o creme de leite, o queijo e o macarrão e mexa para incorporar. Por último, coloque o tomate-cereja e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

Arroz com bacalhau e pimentão vermelho (Imagem: Natalia Mylova | Shutterstock)

4. Arroz com bacalhau e pimentão vermelho

Ingredientes

300 g de bacalhau dessalgado e desfiado

2 xícaras de chá de arroz

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

4 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1 colher de chá de páprica doce

1 folha de louro

Salsinha picada, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e refogue até dourar levemente. Acrescente o pimentão vermelho e a páprica, refogando por 3 minutos. Junte o bacalhau desfiado à panela e misture bem, deixando cozinhar por cerca de 5 minutos. Adicione o arroz à panela e misture com o refogado. Coloque a folha de louro e despeje o caldo de legumes quente. Ajuste o sal (lembre-se que o bacalhau já é salgado) e adicione pimenta-do-reino. Cozinhe até o arroz absorver o líquido, cerca de 15-20 minutos. Quando o arroz estiver quase cozido, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos antes de servir.

5. Batata recheada com bacalhau

Ingredientes

2 batatas

150 g de requeijão cremoso

100 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

50 g de queijo parmesão ralado

parmesão ralado Sal e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Após, com o auxílio de uma faca, corte a parte de baixo de cada uma para que elas fiquem em pé. Depois, corte o topo e retire o miolo. Em um recipiente, misture o miolo da batata com o bacalhau e o requeijão. Em seguida, recheie as batatas. Disponha as batatas em uma assadeira untada com azeite e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Bacalhau gratinado (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

6. Bacalhau gratinado

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

4 batatas cozidas e amassadas

cozidas e amassadas 1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de cebola

2 dentes de alho

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e misture até liberar aroma. Acrescente o bacalhau e refogue por alguns minutos. Junte a cenoura e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha e reserve.

Em outra panela, coloque as batatas amassadas, o leite e o creme de leite. Leve ao fogo baixo e misture até formar um purê cremoso. Ajuste o sal. Em um refratário, faça uma camada com o bacalhau refogado. Cubra com o purê e espalhe bem. Finalize com a muçarela e o parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até dourar. Sirva em seguida.

7. Bacalhau com molho branco e brócolis

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

1 brócolis em floretes

em floretes 2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de cebola

2 dentes de alho

2 xícaras de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe o brócolis em água fervente, em fogo médio, até ficar macio, mas ainda firme. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e misture até liberar aroma. Acrescente o bacalhau e refogue por alguns minutos. Reserve.

Em outra panela, derreta a manteiga em fogo baixo e adicione a farinha de trigo, mexendo bem até formar uma base homogênea. Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar, até obter um creme liso e levemente espesso. Misture o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, espalhe o bacalhau refogado e distribua o brócolis por cima. Cubra com o molho branco e finalize com a muçarela e o parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, até gratinar e dourar. Sirva em seguida.