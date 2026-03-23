Na Páscoa, o bacalhau é uma tradição presente na mesa de muitas famílias, mas isso não significa que é preciso gastar muito para manter esse costume. Com criatividade e ingredientes simples do dia a dia, é possível preparar pratos saborosos, nutritivos e acessíveis.
Veja, a seguir, 7 receitas econômicas com bacalhau para a Páscoa!
1. Caldeirada de bacalhau
Ingredientes
- 800 g de bacalhau dessalgado e em postas
- 3 batatas cortadas em cubos
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 pimentão vermelho picado
- 2 tomates picados
- 1 cebola cortada em fatias
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1/2 xícara de chá de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha fresca picada para finalizar
- 500 ml de caldo de peixe
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o tomate e a páprica e cozinhe por 5 minutos, até formar um molho rústico. Acrescente as batatas, a cenoura, a abobrinha e o pimentão. Misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o caldo de peixe até quase cobrir os legumes. Tampe e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 15 a 20 minutos, até os legumes estarem macios. Adicione o bacalhau sobre os legumes. Tampe novamente e cozinhe por mais 10 a 15 minutos, até o peixe ficar macio. Desligue o fogo, polvilhe a salsinha e sirva em seguida.
2. Empadão de bacalhau
Ingredientes
Massa
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 150 g de manteiga
- 1 ovo
- 1/2 colher de chá de sal
- 4 colheres de sopa de água gelada
- 1 gema de ovo para pincelar
Recheio
- 300 g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de azeitona picada
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e a manteiga até formar uma farofa. Adicione o ovo e, aos poucos, a água gelada, amassando até obter uma massa lisa e que desgrude das mãos. Cubra e leve à geladeira enquanto faz o recheio.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione o bacalhau desfiado, o tomate e a azeitona. Refogue bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e deixe esfriar.
Montagem
Divida a massa em duas partes. Abra uma delas com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma untada com azeite. Recheie com o bacalhau. Abra o restante da massa e cubra a torta, fechando bem as bordas. Pincele com a gema e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.
3. Lombo de bacalhau com lentilha
Ingredientes
Bacalhau
- 3 lombos de bacalhau dessalgados (com cerca de 180 g cada)
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 dente de alho amassado
- 1 colher de chá de sal
- Suco de 1/2 limão
Lentilha
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha
- 3 xícaras de chá de água
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- 1/2 colher de chá de cominho
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída
Montagem
- Rodelas de limão-siciliano para decorar
- Pimenta calabresa e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Lentilha
Coloque a lentilha em uma panela com a água e leve ao fogo médio. Cozinhe por cerca de 20 minutos até ficar macia, porém ainda firme. Escorra o excesso de água, se necessário, e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione o alho e mexa por alguns segundos. Acrescente a lentilha cozida, tempere com páprica, cominho, sal, molho de tomate e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe cozinhar por mais 5 minutos para incorporar os sabores. Reserve aquecido.
Bacalhau
Seque bem os lombos com papel-toalha. Em um recipiente, tempere com alho, sal, pimenta-do-reino, páprica, azeite e suco de limão. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe os lombos por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados por fora e suculentos por dentro.
Montagem
Distribua a lentilha no centro de um prato, formando uma base. Disponha os lombos de bacalhau por cima. Finalize com rodelas de limão-siciliano, pimenta calabresa e pimenta-do-reino. Sirva imediatamente.
4. Bacalhau gratinado com molho branco
Ingredientes
Bacalhau
- 400 g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 3 batatas cortadas em cubos
- 1 cebola fatiada
- 2 dentes de alho picados
- Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Molho branco
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de leite
- Queijo muçarela ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Bacalhau
Em uma panela, cozinhe, em fogo médio, os cubos de batata em água e sal até ficarem macios, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até murcharem. Junte o bacalhau desfiado e refogue por alguns minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o cheiro-verde e misture bem. Reserve.
Molho branco
Em uma panela, em fogo baixo, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo bem até formar uma pastinha. Vá adicionando o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Montagem
Em um refratário untado com azeite, espalhe as batatas cozidas no fundo. Por cima, coloque o bacalhau refogado. Cubra com o molho branco e finalize com queijo muçarela ralado. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até dourar por cima. Sirva em seguida.
5. Bacalhau à brás
Ingredientes
- 400 g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 300 g de batata-palha
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 4 ovos
- Azeitona preta, azeite, sal, pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem dourados e macios. Acrescente o bacalhau desfiado e refogue por cerca de 5 minutos, até ele absorver o sabor e ficar levemente dourado. Adicione a batata palha e misture bem com o bacalhau. Cozinhe por mais 2-3 minutos, mexendo delicadamente.
Em um recipiente, bata os ovos com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Despeje os ovos batidos na mistura da panela e mexa lentamente até os ovos cozinharem e ficarem levemente cremosos. Transfira para o prato de servir, decore com a azeitona e sirva em seguida.
6. Escondidinho de bacalhau
Ingredientes
Purê
- 600 g de batata descascada e picada
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de leite
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
- Queijo muçarela ralado para gratinar
Recheio
- 300 g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate picado
- 1/2 xícara de chá de azeitona picada
- Azeite e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Purê
Em uma panela, cubra a batata com água e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Escorra a água e amasse bem. Adicione a manteiga, o leite e o sal. Misture bem e reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o bacalhau, o tomate e a azeitona e refogue por alguns minutos. Finalize com o cheiro-verde. Em um refratário, faça uma camada com metade do purê, coloque o recheio de bacalhau por cima e cubra com o restante do purê. Finalize com queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até dourar levemente por cima. Sirva em seguida.
7. Bacalhau ao forno com arroz de coco
Ingredientes
Bacalhau
- 500 g de bacalhau dessalgado em postas
- 1 cebola cortada em rodelas
- 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
- 2 dentes de alho fatiados
- 1/4 de xícara de chá de azeitona preta
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- Ramos de alecrim a gosto
Arroz de coco
- 1 xícara de chá de arroz branco
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de cebola ralada
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
Modo de preparo
Bacalhau
Disponha as postas de bacalhau em um refratário. Distribua a cebola, os pimentões, o alho e a azeitona ao redor e sobre o peixe. Regue com o azeite e tempere com a pimenta-do-reino. Acrescente os ramos de alecrim. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 a 15 minutos, até dourar levemente.
Arroz de coco
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione o arroz e mexa por cerca de 1 minuto. Acrescente o leite de coco, a água e o sal. Cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, até o líquido secar e o arroz ficar macio. Sirva o bacalhau acompanhado do arroz de coco.