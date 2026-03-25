5 dicas de skincare coreano que Carrie Bradshaw usaria após os 40 anos

No dia 25 de março, Sarah Jessica Parker completa mais um ano de vida. Com ela, celebramos uma geração de mulheres que redefiniu o conceito de envelhecer. Ícone fashion e protagonista de uma das personagens mais emblemáticas da TV, Carrie Bradshaw, da série “Sex and the City”, ela sempre foi sinônimo de autenticidade, personalidade e elegância sem esforço.

Se hoje Carrie Bradshaw trocasse parte do orçamento dos sapatos por um nécessaire de skincare, provavelmente apostaria na sofisticação da K-beauty, que conquistou adeptos no mundo todo por combinar fórmulas inteligentes, texturas leves e foco na saúde da pele.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com a recomendação de Thomas Kim, farmacêutico e responsável técnico da sul-coreana Osang Cosmetic, listamos a seguir cinco pilares do skincare coreano que fazem sentido para a pele madura contemporânea. Confira!

1. Apostar em ativos regeneradores que fortalecem a barreira cutânea

Com o passar dos anos, a pele tende a perder capacidade de retenção hídrica e apresentar maior sensibilidade. Por isso, ingredientes com ação reparadora ganham protagonismo. Um dos destaques da dermocosmética coreana é o fucoidan, ativo marinho reconhecido por estimular a regeneração celular, melhorar a hidratação e fortalecer a barreira cutânea.

Hoje falamos muito mais em restaurar a pele do que em apenas tratar sinais. A regeneração é o novo luxo. Ativos como o fucoidan ajudam a devolver conforto, elasticidade e resistência à rotina urbana. Ele é o principal componente da linha de skincare Onul31º, que aposta na recuperação profunda como base de uma rotina equilibrada, explica Thomas Kim.

2. Estimular firmeza com tecnologia de alta performance

A perda de densidade é uma das principais queixas após os 40 anos. A K-beauty responde a essa demanda com fórmulas que combinam ciência e leveza sensorial. Ingredientes como PDRN, EGF e Adenosina são conhecidos por estimular a renovação celular, melhorar a elasticidade e suavizar as linhas finas. Eles atuam favorecendo o processo natural de reparação da pele, sem criar camadas pesadas ou efeito artificial. A dica aqui é priorizar tratamentos noturnos que foquem o estímulo de colágeno e a recuperação, momento em que a pele está mais receptiva aos ativos.

Séruns aquosos ajudam a construir uma base luminosa e confortável na pele (Imagem: LStockStudio | Shutterstock)

3. Investir em hidratação em camadas (e não em peso)

Thomas Kim revela que, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, pele madura não significa textura espessa e oleosa. A tendência coreana aposta na hidratação em camadas leves, que mantém o viço sem sobrecarregar. Tônicos hidratantes, essências e séruns aquosos ajudam a construir uma base luminosa e confortável. Esse método favorece a absorção gradual e evita acúmulo em linhas de expressão. O resultado é o chamado glow sofisticado, que se traduz em uma aparência saudável, sem brilho excessivo.

4. Renovação inteligente, sem sensibilização

O estímulo à renovação celular continua sendo essencial após os 40 anos, mas a abordagem precisa ser equilibrada. Ativos como o retinol, quando combinados a ingredientes calmantes e hidratantes, oferecem melhora de textura, uniformidade e firmeza. Recomendo sempre introduzir o uso gradualmente, intercalando com noites de hidratação intensa. Durante o dia, manter a proteção solar rigorosa, o que é indispensável em qualquer idade, detalha o especialista.

5. Cuidar da pele como extensão do estilo de vida

A mulher contemporânea busca resultados visíveis, mas também conforto e praticidade. O segredo está na constância e na escolha de ativos multifuncionais. Além dos cosméticos, hábitos como o uso diário de protetor solar, prática de massagem facial para estimular a circulação, noites de sono de qualidade, alimentação equilibrada e redução do estresse fazem diferença real na manutenção da firmeza e da luminosidade da pele ao longo dos anos.

Existe uma mudança de mentalidade importante: a pele madura não quer parecer outra idade, ela quer parecer saudável. A tecnologia coreana conversa muito com essa proposta de longevidade cutânea, complementa Thomas Kim.

No fim das contas, se Carrie Bradshaw estivesse escrevendo sobre beleza hoje, talvez resumisse assim: menos exagero, mais inteligência. Porque amadurecer, assim como montar um look icônico, é sobre equilíbrio, personalidade e escolhas bem feitas, inclusive na frente do espelho.

Por Caroline Amorim