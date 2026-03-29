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Entre naturalidade e autoestima: como funciona o transplante de sobrancelha?

Técnica que utiliza folículos do próprio couro cabeludo para fazer implante na sobrancelha exige olhar artesanal e manutenção constante para garantir resultados naturais e atemporais

O transplante de sobrancelha tem feito sucesso entre as famosas - (crédito: Unsplah/ Amanda Dalbjorn)
O transplante de sobrancelha tem feito sucesso entre as famosas - (crédito: Unsplah/ Amanda Dalbjorn)

Fios volumosos e correção de falhas. No universo da estética, esses pilares norteiam a busca por diversos procedimentos, sobretudo capilares. Agora, ao que parece, a tendência nada em outras ondas, um tanto quanto diferentes. O transplante de sobrancelha, em alta nos últimos dias, viralizou depois de algumas celebridades aderirem à técnica, que tem um custo de R$ 7 mil a R$ 20 mil. 

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Deborah Secco, Giovana Cordeiro e Bianca Andrade (Boca Rosa) estão entre as celebridades que procuraram pelo método. Derivado das consagradas técnicas de transplante capilar, o procedimento evoluiu para uma entrega de alta precisão. De acordo com o médico Vlassios Marangos, especialista em transplante de sobrancelha, o processo é minucioso. 

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"Utilizamos unidades foliculares retiradas da região posterior do couro cabeludo, onde os fios são mais finos. Eles são implantados um a um, respeitando o ângulo, a direção e a curvatura natural. É um trabalho praticamente artesanal", destaca. Segundo o profissional, a seleção dos fios é uma etapa crítica. Durante a extração, priorizam-se unidades foliculares de um único fio e com calibre mais fino. 

Além disso, são escolhidas áreas do couro cabeludo em que o fio já tem uma textura compatível com a sobrancelha. "Não conseguimos mudar a natureza do fio, mas conseguimos direcionar bem a implantação. O ângulo extremamente baixo e a orientação correta fazem toda a diferença no resultado final. Ainda assim, o paciente precisa aparar e pentear os fios regularmente", detalha Vlassios Maranhos.

No entanto, o resultado não é imediato e a taxa de sobrevivência dos folículos costuma variar entre 85% e 95%, quando o procedimento é bem indicado e executado. Nos primeiros 30 dias, é comum que os fios transplantados caiam — isso faz parte do ciclo normal. O crescimento definitivo começa por volta do terceiro ao quarto mês, e o resultado mais completo aparece entre oito e 12 meses. É nesse período que o desenho final pode ser avaliado corretamente.

O sucesso da cirurgia

A dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) Ana Carolina Sumam reforça que a técnica mais utilizada hoje é a FUE (Follicular Unit Extraction). "Ela permite extrair unidades individuais e implantá-las com naturalidade. Embora o transplante capilar exista desde os anos 1950, a aplicação nas sobrancelhas amadureceu significativamente nas últimas duas décadas", explica.

Na hora de realizar o procedimento, é importante prever se fatores externos podem atrapalhar o sucesso da cirurgia. Micropigmentações feitas anteriormente na área, geralmente, não impedem o transplante, mas podem dificultar a avaliação estética do desenho. 

Contudo, cicatrizes que estejam presentes na sobrancelha podem interferir mais diretamente no procedimento, principalmente se houver comprometimento da vascularização local. Isso, de alguma maneira,  pode reduzir a taxa de integração dos folículos. "Ainda assim, em muitos casos é possível realizar a técnica com planejamento adequado. O resultado final mais estável costuma ser observado em torno de 12 meses."

Em um mercado dominado por tendências de sobrancelhas densas e "arrepiadas", os especialistas defendem a cautela. Como o transplante é definitivo, o design deve ignorar modas. "O desenho deve respeitar a anatomia facial e as proporções do rosto. Optamos por um resultado conservador, pois é mais fácil aumentar a densidade no futuro do que corrigir excessos", afirma Ana Carolina Sumam.

Marangos complementa que o objetivo é a harmonia a longo prazo. "Sempre oriento algo equilibrado. O objetivo é que, daqui a 10 anos, o resultado continue harmonioso, independentemente de modas que tendem a passar depressa", completa. Embora os riscos para o procedimento sejam baixos, os especialistas listam possíveis complicações como fios em direção inadequada, falhas de crescimento ou infecções raras.

A recomendação primordial é a escolha de um profissional experiente e o seguimento rigoroso do pós-operatório, evitando atritos na região e respeitando o tempo de cicatrização. E, uma vez transplantados, os fios mantêm características do couro cabeludo, crescendo continuamente. Na prática, o paciente precisará aparar os fios com frequência, geralmente a cada uma a duas semanas, além de escovar diariamente e, em alguns casos, usar gel ou modelador leve. Não é um procedimento livre de manutenção.

Saiba Mais

  • Deborah Secco optou pelo transplante de sobracelha
    Deborah Secco optou pelo transplante de sobracelha Foto: Raul Bittencourt
  • Giovana Cordeiro também investiu no procedimento
    Giovana Cordeiro também investiu no procedimento Foto: Reprodução/ Instagram (@cordeirogi)
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 29/03/2026 06:00
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