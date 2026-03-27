Ovo de Páscoa de colher: 7 receitas caseiras fáceis de fazer

Os ovos de Páscoa de colher são uma opção deliciosa e criativa para quem deseja sair da tradicional casca de chocolate. Com uma apresentação charmosa e recheios variados, eles oferecem uma experiência mais indulgente, combinando texturas e sabores em cada colherada. Além de serem perfeitos para presentear, esses ovos permitem personalizações que agradam desde os paladares mais simples até os mais exigentes.

A seguir, confira 7 receitas de ovo de Páscoa de colher!

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1. Ovo de Páscoa de colher de brigadeiro

Ingredientes

Casca de chocolate

220 g de chocolate ao leite picado

ao leite picado Forma para ovo de Páscoa

Brigadeiro

790 g de leite condensado

2 colheres de sopa de manteiga sem sal

8 colheres de sopa de chocolate em pó

6 colheres de sopa de raspas de chocolate ao leite

1 colher de sopa de raspas de chocolate branco

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.

Brigadeiro

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo e espere amornar. Com metade do recheio, molde os brigadeiros, passe nas raspas de chocolate ao leite e reserve.

Montagem

Retire o ovo da geladeira, recheie com o restante do brigadeiro, coloque as raspas de chocolate ao leite e leve para gelar por mais 5 minutos, embrulhado em papel-alumínio. Após, retire da geladeira, desenforme com cuidado e decore com os brigadeiros reservados. Enfeite com as raspas de chocolate branco e sirva em seguida.

2. Ovo de Páscoa de colher de leite em pó e creme de avelã

Ingredientes

Casca de chocolate

220 g de chocolate meio-amargo

Forma para ovo de Páscoa

Recheio

1 colher de sobremesa de manteiga

200 g de leite condensado

100 g de creme de leite

3 colheres de sopa de leite em pó

Creme de avelã a gosto

Leite em pó para decorar

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó e misture. Leve ao fogo médio e cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo e aguarde esfriar.

Montagem

Na casca do ovo de chocolate, intercale camadas de brigadeiro de leite em pó com creme de avelã, finalizando com uma camada de brigadeiro de leite em pó. Polvilhe leite em pó e decore com o creme de avelã como desejar. Sirva em seguida.

3. Ovo de Páscoa de colher de ganache de frutas vermelhas

Ingredientes

Casca de chocolate branco

220 g de chocolate branco picado

Forma para ovo de Páscoa

Recheio

100 g de frutas vermelhas (morango, framboesa, mirtilo)

vermelhas (morango, framboesa, mirtilo) 200 g de creme de leite

200 g de chocolate meio-amargo

Frutas vermelhas para decorar

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o creme de leite e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o chocolate meio-amargo e mexa até obter uma ganache. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque as frutas vermelhas e bata até obter um purê. Depois, despeje a mistura na ganache e mexa para incorporar.

Montagem

Recheie a casca de ovo de chocolate com a ganache de frutas vermelhas e finalize decorando com frutas vermelhas. Sirva em seguida.

Ovo de Páscoa de colher de bicho de pé (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

4. Ovo de Páscoa de colher de bicho de pé

Ingredientes

Casca de chocolate

220 g de chocolate ao leite picado

Forma para ovo de Páscoa

Recheio

200 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

20 g de gelatina em pó sabor morango

Granulado colorido para decorar

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e a gelatina e misture. Leve ao fogo médio e cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo e aguarde esfriar.

Montagem

Recheie a casca de ovo de chocolate com o brigadeiro de bicho de pé e finalize com o granulado colorido. Sirva em seguida.

5. Ovo de Páscoa de colher de biscoito recheado

Ingredientes

Casca de chocolate

220 g de chocolate ao leite picado

Forma para ovo de Páscoa

Recheio

200 g de creme de leite

200 g de chocolate ao leite picado

10 biscoitos recheados triturados

4 biscoitos recheados inteiros para decorar

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o creme de leite e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o chocolate ao leite e mexa até obter uma ganache. Acrescente os biscoitos recheados triturados e misture para incorporar.

Montagem

Recheie a casca de ovo de chocolate com a ganache de biscoitos. Finalize decorando com os biscoitos inteiros e sirva em seguida.

Ovo de Páscoa de colher de pistache (Imagem: Marcelo Veras | Shutterstock)

6. Ovo de Páscoa de colher de pistache

Ingredientes

Casca de chocolate

300 g de chocolate branco nobre

Forma para ovo de Páscoa

Recheio

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

100 g de pistache sem casca e sem sal

2 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal

Pistache triturado para decorar

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em um recipiente, coloque o chocolate branco nobre e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.

Recheio

Em um liquidificador, coloque o pistache e bata até formar uma farofa. Transfira para uma panela e adicione o leite condensado, a manteiga, a pitada de sal e o leite em pó. Misture e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e a essência de baunilha e mexa para incorporar. Aguarde esfriar.

Montagem

Recheie a casca de ovo de chocolate com o recheio de pistache. Finalize decorando com o pistache triturado e sirva em seguida.

7. Ovo de Páscoa de colher de beijinho

Ingredientes

Casca de chocolate

300 g de chocolate branco

Forma para ovo de Páscoa

Recheio

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

100 g de coco ralado

250 g de creme de leite

Coco ralado para decorar

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em um recipiente, coloque o chocolate branco e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o coco ralado e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e espere amornar. Com metade do recheio, molde os beijinhos, passe no coco ralado e reserve.

Montagem

Recheie a casca de ovo de chocolate com o beijinho. Finalize decorando com os beijinhos e sirva em seguida.