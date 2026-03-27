Anjo da Guarda de Áries: conheça Samuel e seu papel protetor 

O anjo da guarda dos arianos traz coragem e proteção para esses nativos enfrentarem desafios (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os anjos são seres celestiais que cercam os humanos com energias divinas e influências benéficas. Além disso, esses guardiões podem oferecer muita proteção, seja no campo amoroso, profissional ou familiar. Cada signo tem o seu protetor, devendo direcionar orações e pedidos a ele.

Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Samuel é o destemido guia de Áries. Ele entra na vida dos nativos trazendo força incansável da coragem, determinação inabalável e uma proteção constante. É considerado o guardião que empurra para além dos limites, incitando os arianos a abraçarem os desafios com a convicção de um verdadeiro guerreiro.

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A presença de Samuel é como uma essência para a alma de Áries, impulsionando a coragem necessária para enfrentar as adversidades diárias, sendo vital para momentos em que é preciso tomar decisões ousadas e superar obstáculos aparentemente insuperáveis.

A cornalina é uma pedra energizante que traz coragem e pode ser utilizada para conexão com o anjo da guarda Samuel (Imagem: Pam Walker | Shutterstock)

Dicas para a conexão com o anjo

Abaixo, Emylian Kali lista algumas dicas para aumentar a conexão com Samuel, anjo iluminado dos nativos de Áries. Veja!