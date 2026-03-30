O período da Semana Santa inicia-se no Domingo de Ramos e termina no Domingo de Páscoa. Para os cristãos, é um tempo de celebrações e reflexões sobre a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, marcado por oração e renovação espiritual.

As datas mais importantes desse ciclo incluem a Quinta-feira Santa, que rememora a Última Ceia, a Sexta-feira da Paixão, que celebra a crucificação, e o Sábado de Aleluia, que antecede a festa da ressurreição no Domingo de Páscoa.

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Abaixo, confira 7 orações para a Semana Santa!

1. Oração de preparação para a Semana Santa

Senhor, Criador meu, Deus de minha vida, venho através desta oração me colocar à Tua disposição. Me chamastes para fora do meu cotidiano e me inebriastes do Teu amor, por puro amor que sentes por mim! És Teu desejo que minha vida venha a florescer; por isso, me entrego a Ti e confio na Tua graça.

Neste tempo de conversão, Tu esperas a transformação do meu coração; porém, digo que sem Ti nada posso por isso, imploro a Vossa ajuda. Permitas que eu viva com intensidade este momento tão sagrado do Teu Filho Jesus.

Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, pois por Vossa Santa Cruz, remiste o mundo. Mil graças vos dou, Senhor Jesus, que por mim morreste na cruz. Vosso sangue e Vossa cruz não me sejam doados em vão. Amém!

2. Oração para antes do jantar na Quinta-feira Santa

Jesus, aquele que tanto nos amou, desejamos Te dar um lugar em nossa casa e em nosso coração. Vem até nós, ajuda-nos a abrir totalmente a porta, fica conosco. Traga-nos a Tua paz, a Tua doçura e a Tua alegria. Amém!

3. Oração para a Sexta-feira Santa

Meu Deus! Recordamos hoje a dor e o sofrimento na cruz, e tudo o que Jesus estava disposto a suportar, para que pudéssemos ser libertados. Ele aceitou um sacrifício tão grande para nos oferecer o dom da vida eterna.

Ajuda-nos a nunca tomar como certo este enorme presente de amor em nosso nome. Ajude-nos a lembrar-nos do significado de tudo isto. Perdoai-nos por estarmos demasiado ocupados, ou distraídos por outras coisas, por não reconhecermos plenamente o que haveis dado gratuitamente, o que tendes feito por nós.

Obrigado, Senhor, por termos sido curados pelas Tuas feridas. Obrigado, por causa do Teu enorme sacrifício, podemos viver livres. Obrigado que o pecado e a morte foram vencidos, e que o Teu poder e glória são eternos. Obrigado por podermos dizer com grande esperança: Está acabado, porque sabemos o que ainda está por vir.

Oração para o Sábado de Aleluia pede por proteção à Virgem Maria (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

4. Oração para o Sábado de Aleluia

Maria, Mãe das Dores, Mulher do Sábado, dilacerada pela dor e em silêncio, seguistes vosso Filho Jesus até à cruz, permanecei ao nosso lado, seus filhos, como disse seu Filho. Protegei-nos e defendei-nos sob vosso manto, à espera do novo dia, dia da ressurreição do vosso Filho.

Maria, Mãe das Dores, Mulher do Sábado, ajudai-nos a viver estes momentos de “cruz” e “silêncio”. Virgem Mãe, vós que estivestes, em pé, sob a cruz do vosso Filho e soubestes aguardar, com os discípulos do vosso Filho Jesus, ajudai-nos a viver na expectativa de tempos melhores, sem desperdiçar esta experiência da Paixão.

Maria, Mãe das Dores, Mulher do Sábado, protegei-nos e defendei-nos, rogai por nós, agora e sempre. Amém!

5. Oração das 15h (horário em que Jesus morreu)

Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus; de joelhos me prostro em Vossa presença. Eu Vos peço e suplico, com todo o fervor da minha alma, que Vos digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, verdadeiro arrependimento de meus pecados e firme propósito de emenda, enquanto por mim próprio considero e em espírito contemplo, com grande afeto e dor, as Vossas cinco chagas, tendo presentes as palavras que já o profeta Davi punha em Vossa boca, ó bom Jesus: Transpassaram minhas mãos e meus pés e contaram todos os meus ossos”.

6. Oração para o Domingo de Páscoa

Deus, nosso Pai, cremos na ressurreição da carne, pois tudo caminha para a definitiva comunhão convosco. É para a vida, não para a morte, que fomos criados, pois como sementes que se guardam na palha, nós nos guardamos para a ressurreição.

Temos certeza de que vós nos ressuscitareis no último dia, pois na vida dos vossos santos tais promessas se confirmaram. O vosso reino já está acontecendo no meio de nós, porque cada vez mais aumenta no homem a sede, a fome de justiça e de verdade e a indignação contra toda forma de mentiras.

Temos certeza de que todos os nossos medos serão vencidos; toda dor e sofrimento serão mitigados, porque Vosso Anjo, nosso Defensor, nos escudará contra todo mal.

Cremos que Vós sois o Deus vivo e verdadeiro, porque os tronos caem, os impérios se sucedem, os prepotentes se calam, os espertos e velhacos tropeçarão e ficarão mudos, mas Vós permaneceis conosco para sempre.

7. Oração de Páscoa

Jesus Cristo Ressuscitado, da morte vencedor, pela Tua vida e amor, deste-nos a Luz de Nosso Senhor. Na Páscoa, o Céu à Terra uniste e os nossos pecados redimiste. Por Ti, abriram-se as portas dos Céus. E nós que Te amamos e bendizemos, a Tua proteção e compaixão agora temos. Que o Teu tão puro amor em nós renasça e que das maiores dores nos liberte, que haja harmonia e paz com a Tua graça e que o melhor de nós em nós desperte. Amém!