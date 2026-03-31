Cinco erros que homens cometem no início do relacionamento

Mulheres perdem o interesse ao perceberem que um homem utiliza discursos feministas ou progressistas de forma performática - (crédito: Reprodução/ Freepik)

O início de um relacionamento é um terreno delicado, e uma pesquisa recente do aplicativo de relacionamentos happn acendeu um alerta: 74% das mulheres perdem o interesse ao perceberem que um homem utiliza discursos feministas ou progressistas de forma performática, ou seja, sem que atitudes correspondam às suas palavras. A busca por coerência e uma conexão genuína faz com que a autenticidade seja um dos ingredientes mais valorizados.

Além dessa performance de valores, outras atitudes que demonstram insegurança, falta de interesse ou egocentrismo também funcionam como um balde de água fria nos primeiros encontros. Com base na pesquisa, listamos cinco erros comuns que podem afastar uma mulher logo no começo, antes mesmo de a relação ter a chance de se aprofundar.

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5 atitudes que afastam o interesse

1. Performance de valores sem autenticidade

Apontado pela pesquisa, este erro consiste em usar pautas progressistas como uma ferramenta para impressionar, sem um engajamento real. Essa atitude é percebida como falsa e manipuladora, gerando desconfiança e minando a conexão. A autenticidade, onde as ações confirmam as palavras, conecta muito mais do que um discurso fabricado.

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2. Falar apenas de si mesmo

Um encontro deve ser uma via de mão dupla. Quando o homem monopoliza a conversa, falando sem parar sobre seu trabalho, seus hobbies e sua vida, ele demonstra falta de interesse pela outra pessoa. Fazer perguntas e, principalmente, ouvir com atenção as respostas é fundamental para criar um vínculo real.

3. Estar sempre disponível

Embora a iniciativa seja importante, a disponibilidade excessiva pode ser interpretada como carência ou falta de uma vida própria. Responder mensagens instantaneamente e estar livre a qualquer momento pode diminuir a percepção de valor. Manter uma rotina com amigos, trabalho e hobbies mostra independência e equilíbrio.

4. Acelerar as coisas

Pressionar por intimidade física ou emocional antes da hora é um erro clássico. Fazer planos de longo prazo logo no segundo encontro ou criar apelidos íntimos de forma prematura pode assustar e soar como desespero. Cada relacionamento tem seu próprio ritmo e respeitar esse tempo é crucial.

5. Reclamar demais

Ninguém quer estar ao lado de alguém que vive reclamando da vida, do trabalho ou de relacionamentos passados. Um comportamento constantemente negativo drena a energia do encontro e projeta uma imagem de pessoa amarga e mal-resolvida. Os primeiros contatos devem ser leves, focados em conhecer o lado positivo um do outro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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