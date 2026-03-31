Qual chocolate combina com cada signo? Descubra o presente ideal para a Páscoa

Cada signo também tem suas preferências quando o assunto é chocolate (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Cada nativo do zodíaco possui personalidade, identidade e gostos únicos que influenciam suas escolhas em diversas áreas da vida inclusive na gastronomia. O chocolate, embora seja um dos doces mais populares do mundo, não conquista todos da mesma forma. Enquanto alguns preferem sabores intensos e amargos, outros se rendem às versões mais doces e cremosas.

Abaixo, a astróloga Kiki Haddad explica como escolher o chocolate para presentear os nativos nesta Páscoa. Confira!

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Áries

Os arianos gostam mais de chocolates com castanhas e amêndoas (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Regidos pelo planeta Marte, os arianos, pioneiros e corajosos, valorizam o que é bom. São mais interessados nos chocolates com castanhas e amêndoas.

Touro

Os taurinos gostam de chocolates com recheio ou ao leite (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Os nativos de Touro vivem bem os prazeres da vida; assim, os chocolates e ovos de Páscoa ao leite, recheados com ganache e brigadeiro, costumam agradá-los.

Gêmeos

Os chocolates que são metade branco e metade preto são ideais para satisfazer os geminianos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Os geminianos mudam bastante de opinião, então o melhor é optar por chocolates que são metade branco e metade preto, pois assim eles ficarão satisfeitos de todas as formas.

Câncer

Os chocolates com cookies trazem contraste de textura para os cancerianos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Para fazer os cancerianos felizes, que tal escolher um chocolate com caramelo? Outra opção são os chocolates com cookies, trazendo contraste de texturas para eles, que amam a intensidade nas relações.

Leão

Caixas de bombons são as melhores opções para os leoninos, que não gostam muito de escolher (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Os nativos de Leão adoram chocolates dragê ou os ovos com recheio cremoso tipo merengue. Uma alternativa são aquelas enormes caixas de bombom, com todas as opções disponíveis para eles não terem que escolher nada e contarem com toda a diversidade nesta Páscoa.

Virgem

Os chocolates 70% ou 80% cacau são perfeitos para os virginianos, que adoram cuidar do corpo (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Os virginianos amam cuidar da saúde, do bem-estar e do corpo. Com eles, é melhor não errar e optar pelos chocolates 70% ou 80% cacau, sem açúcar, para deixá-los felizes e sem neuroses.

Libra

Barras de chocolate, bombons ou ovos da Páscoa com recheio de pistache podem satisfazer o refinamento dos librianos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Os nativos de Libra preferem o refinamento e a classe. Então, a escolha perfeita é investir em barras, bombons ou ovos de Páscoa com recheio de pistache, sempre embrulhados em um lindo papel.

Escorpião

As versões meio amarga e chocolate com pimenta costumam agradar os escorpianos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Regidos por Plutão, os escorpianos são intensos e não se contentam com pouco. Por isso, as versões meio amarga e chocolate com pimenta costumam agradar bastante esses nativos.

Sagitário

Chocolates e bombons recheados com licor e whisky pode dar mais um ânimo aos sagitarianos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Os sagitarianos, animados e divertidos, amam uma aventura. Nesta Páscoa, uma cesta cheia de chocolates e bombons recheados com licor e whisky pode dar mais um ânimo para eles, que estão sempre prontos para a festa.

Capricórnio

Chocolates importados são sempre boas pedidas para os capricornianos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Os capricornianos gostam do bom e do melhor. Chocolates importados são sempre boas pedidas, mas opte pelos clássicos, como chocolate crocante, com laranja ou com menta versões que nunca saem de moda.

Aquário

Os chocolates com recheios diferentes são os prediletos dos aquarianos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Com os aquarianos, inove! Eles amam algo diferente. Chocolate com cumaru, cupuaçu, gianduia ou aqueles ovos e barras com recheios de musse de maracujá são as escolhas perfeitas!

Peixes

Os piscianos adoram um chocolate branco clássico ou as opções com pedaços de coco e morango (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Os piscianos são românticos e vão adorar um chocolate branco clássico ou as opções com pedaços de coco e morango. Os ovos trufados e com bastante recheio também são uma boa pedida.

Por Kiki Haddad – astróloga e terapeuta