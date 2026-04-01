10 sobremesas práticas com chocolate para a Páscoa

Com a Páscoa se aproximando, é hora de começar a planejar aquelas sobremesas irresistíveis que vão encantar toda a família. Quando se trata de celebrar essa data tão especial, nada combina melhor do que chocolate. Então, para tornar a sua celebração ainda mais saborosa, confira 10 sobremesas práticas com chocolate!

1. Torta musse de chocolate

Ingredientes

200 g de biscoito de chocolate

de chocolate 100 g de manteiga derretida

300 g de chocolate ao leite picado

500 ml de creme de leite fresco

Framboesa e açúcar de confeiteiro para decorar

Modo de preparo

Triture os biscoitos de chocolate em um processador de alimentos até obter uma consistência de migalhas finas. Em um recipiente, misture as migalhas de biscoito com a manteiga derretida até obter uma farofa molhada. Depois, pressione essa massa firmemente no fundo e nas laterais de uma forma de torta. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas e reserve.

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Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter picos firmes. Delicadamente, incorpore o chocolate derretido ao creme de leite batido. Despeje a mistura de musse de chocolate sobre a base de biscoito na forma. Alise a superfície e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até que a musse esteja firme. Decore com as framboesas e o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

2. Crepe de chocolate com morango

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de chocolate em pó

2 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga derretida

200 g de chocolate meio amargo derretido

Morango picado a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, os ovos, o leite, o chocolate em pó, o açúcar e a manteiga derretida até obter uma massa homogênea. Em uma frigideira antiaderente levemente untada com óleo de coco, em fogo médio, despeje uma porção da massa e espalhe, formando um crepe fino. Cozinhe os dois lados até que fiquem levemente dourados. Repita o processo até terminar toda a massa. Depois, espalhe o chocolate meio amargo derretido e o morango sobre cada crepe. Dobre e sirva em seguida.

3. Donuts de chocolate

Ingredientes

Massa

1 ovo

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga derretida

2 colheres de sopa de chocolate em pó

1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento químico

Manteiga para untar

Cobertura

200 g de chocolate meio amargo

200 g de creme de leite

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o ovo, o açúcar, o leite e a manteiga até ficar homogêneo. Acrescente o chocolate em pó e misture bem. Adicione a farinha aos poucos, mexendo até obter uma massa cremosa e levemente espessa. Por último, incorpore o fermento delicadamente. Coloque a massa em um saco de confeitar ou, com uma colher, distribua em uma forma de donuts untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 12 a 15 minutos. Retire quando estiverem firmes e levemente macios ao toque. Deixe esfriar antes de desenformar. Reserve.

Em uma tigela, derreta o chocolate meio amargo no micro-ondas em intervalos de 30 segundos. Misture com o creme de leite até formar um creme liso. Mergulhe ou espalhe a cobertura sobre os donuts já frios. Deixe descansar até a cobertura firmar. Sirva em seguida.

Trufa de chocolate (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock)

4. Trufa de chocolate

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo

100 ml de creme de leite

1 colher de chá de essência de amêndoas

Cacau em pó para decorar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o creme de leite em fogo baixo até começar a ferver. Pique o chocolate meio amargo em pedaços pequenos e coloque em uma tigela. Despeje o creme de leite quente sobre o chocolate picado e mexa até que o chocolate esteja completamente derretido e a mistura esteja homogênea. Adicione a essência de amêndoas à mistura e mexa bem. Cubra a tigela com plástico-filme e leve à geladeira por cerca de 2 horas, ou até que a mistura esteja firme o suficiente para moldar. Com as mãos levemente untadas com óleo, modele pequenas bolas com a mistura de chocolate. Role as trufas moldadas no cacau em pó para decorar. Armazene as trufas na geladeira até a hora de servir.

5. Pavê de chocolate com café

Ingredientes

200 g de chocolate ao leite

200 ml de creme de leite

1 colher de sopa de café solúvel

solúvel 300 g de biscoito champanhe

1 xícara de chá de café expresso

Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, derreta o chocolate com o creme de leite em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo até ficar homogêneo. Adicione o café solúvel à mistura e mexa até ficar homogêneo. Em uma travessa, faça uma camada de biscoito champanhe embebidos no café expresso.

Cubra os biscoitos com uma camada do creme de chocolate preparado. Repita as camadas até que todos os ingredientes sejam utilizados, terminando com uma camada de creme de chocolate. Decore a superfície com raspas de chocolate. Leve à geladeira até firmar e sirva em seguida.

6. Bolo de chocolate

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de cacau em pó

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

2 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de água morna

Chantili para decorar

para decorar Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, peneire a farinha de trigo, o cacau em pó, o açúcar, o fermento em pó e o bicarbonato de sódio. Misture bem. Em outra tigela, bata os ovos levemente. Adicione o leite, o óleo vegetal e a essência de baunilha, misturando bem. Despeje os ingredientes líquidos na mistura de ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea.

Adicione a água morna à massa e mexa até obter uma massa líquida. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos. Retire do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de desenformar. Decore o bolo com o chantili e sirva em seguida.

7. Bombom de chocolate com coco

Ingredientes

395 g de leite condensado

100 g de coco ralado

ralado 1 colher de sopa de manteiga

300 g de chocolate meio amargo

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o coco ralado e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre para não grudar. Cozinhe até a mistura engrossar e começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e deixe esfriar completamente. Após, modele pequenas bolinhas e reserve.

Em um recipiente, derreta o chocolate meio amargo em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo até ficar homogêneo. Com a ajuda de um garfo, mergulhe as bolinhas de coco no chocolate derretido, cobrindo bem. Retire o excesso de chocolate e coloque os bombons sobre papel-manteiga. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos, ou até o chocolate firmar completamente. Sirva em seguida.

Pudim de chocolate (Imagem: ROHE Creative Studio | Shutterstock)

8. Pudim de chocolate

Ingredientes

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chocolate em pó

12 g de gelatina sem sabor

5 colheres de sopa de água

Morangos para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por 15 segundos. No liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite, o chocolate em pó e a gelatina dissolvida. Bata até ficar homogêneo. Despeje em uma forma de pudim e leve à geladeira por no mínimo 4 horas ou até firmar completamente. Desenforme e decore com os morangos. Sirva em seguida.

9. Palha italiana

Ingredientes

395 g de leite condensado

2 colheres de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de chocolate em pó

150 g de biscoito maisena

Açúcar de confeiteiro para empanar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Misture bem. Leve ao fogo médio-baixo, mexendo sempre, até o ponto de brigadeiro mais firme. Quebre os biscoitos com as mãos em pedaços médios. Misture os pedaços ao brigadeiro, com o fogo desligado. Forre uma assadeira com papel-manteiga. Despeje a mistura, espalhe bem e aperte com uma espátula para nivelar. Leve à geladeira por 2 horas. Desenforme e corte em quadradinhos. Passe cada pedacinho no açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

10. Torta holandesa

Ingredientes

200 g de biscoito maisena

100 g de manteiga derretida

200 g de biscoito com cobertura de chocolate

395 g de leite condensado

400 g de creme de leite

250 g de cream cheese

1 colher de chá de essência de baunilha

1 envelope de gelatina incolor sem sabor

5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina

200 g de chocolate meio amargo

Modo de preparo

Triture os biscoitos maisena no liquidificador ou processador até formar uma farofa. Misture com a manteiga derretida até formar uma massa. Forre o fundo de uma forma de aro removível com a massa, pressionando bem. Coloque os biscoitos com cobertura de chocolate ao redor da forma. Reserve na geladeira.

No liquidificador, bata o cream cheese com o leite condensado e a essência de baunilha até obter um creme homogêneo. Adicione 200 g do creme de leite e misture delicadamente. Hidrate a gelatina com a água, aqueça no micro-ondas por 15 segundos até dissolver e incorpore ao creme. Despeje o creme sobre a base da torta e leve à geladeira por 4 horas ou até firmar.

Em uma tigela, derreta o chocolate meio amargo no micro-ondas ou no banho-maria. Misture o restante do creme de leite até formar um creme brilhante. Espalhe sobre o creme já firme e retorne à geladeira por mais 2 horas. Sirva em seguida.