Durante a Páscoa, é comum as pessoas presentearem os familiares e amigos com ovos de Páscoa. No entanto, se você é vegetariano ou conhece alguém que segue a dieta, buscar alternativas de consumo desse doce é fundamental. Para isso, existem deliciosas receitas que podem ser preparadas em casa, sem ingredientes de origem animal, de forma simples e fácil.

A seguir, confira 8 receitas vegetarianas de ovo de Páscoa!

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1. Ovo de Páscoa simples

Ingredientes

3 xícaras de chá de cacau em pó

3 xícaras de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o cacau em pó, o óleo de coco, o açúcar, o sal e a essência de baunilha e misture. Após, com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de chocolate, disponha em uma forma para ovo de Páscoa e espalhe. Leve à geladeira até endurecer. Repita o processo mais duas vezes. Sirva em seguida.

2. Ovo de Páscoa recheado com biomassa de banana verde

Ingredientes

Casca de chocolate

200 g de chocolate vegano meio-amargo

Recheio

6 bananas verdes

300 ml de água

4 colheres de sopa de cacau em pó

4 colheres de sopa de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de leite de aveia

Água para cozinhar

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em um recipiente, coloque 150 g do chocolate e derreta no micro-ondas de 30 em 30 segundos em potência média. Depois, coloque o chocolate em uma forma para ovo de Páscoa e leve à geladeira para resfriar.

Recheio

Para o recheio, em uma panela de pressão, coloque a banana verde, cubra com água e tampe. Leve ao fogo médio até pegar pressão. Reduza o fogo e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Escorra a água, abra a banana com a ajuda de uma faca e retire a polpa. Disponha em um liquidificador, cubra com 300 ml de água e bata até obter uma pasta cremosa.

Após, transfira a pasta para uma panela e adicione o cacau em pó, o açúcar mascavo e o leite de aveia. Leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o restante do chocolate e derreta no micro-ondas de 30 em 30 segundos em potência média. Retire a casca de ovo da geladeira e recheie com a biomassa de banana. Cubra com o chocolate derretido e leve à geladeira para endurecer. Sirva em seguida.

Ovo de Páscoa recheado com creme de maracujá (Imagem: Mariana Silvestre | Shutterstock)

3. Ovo de Páscoa recheado com creme de maracujá

Ingredientes

Casca de chocolate

200 g de chocolate vegano meio-amargo

Recheio

1 xícara de chá de polpa de maracujá

2 colheres de sopa de água

1 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de óleo de coco

Água

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em um recipiente, coloque 150 g do chocolate e derreta no micro-ondas de 30 em 30 segundos em potência média. Depois, coloque o chocolate em uma forma para ovo de Páscoa e leve à geladeira para resfriar.

Recheio

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju e cubra com água. Deixe de molho por 4 horas. Após, escorra a água e transfira as castanhas-de-caju para um liquidificador. Adicione a polpa de maracujá, 2 colheres de sopa de água, o açúcar e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o creme em um recipiente e leve à geladeira até firmar.

Em um recipiente, coloque o restante do chocolate e derreta no micro-ondas de 30 em 30 segundos em potência média. Retire a casca de ovo da geladeira e recheie com o creme de maracujá. Cubra com o chocolate derretido e leve à geladeira para endurecer. Sirva em seguida.

4. Ovo de Páscoa recheado com creme de castanha-de-caju

Ingredientes

Casca de chocolate

200 g de chocolate vegano meio-amargo

Recheio

1 1/2 xícaras de chá de castanha-de-caju

1/2 xícara de chá de água

3 colheres de sopa de xarope de bordo

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de café de açúcar

1 pitada de sal

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em um recipiente, coloque 150 g do chocolate e derreta no micro-ondas de 30 em 30 segundos em potência média. Depois, coloque o chocolate em uma forma para ovo de Páscoa e leve à geladeira para resfriar.

Recheio

Em um liquidificador, coloque a castanha-de-caju, a água, o xarope de bordo, a essência de baunilha, o açúcar e o sal e bata até obter um creme. Retire a casca de chocolate da geladeira e recheie com o doce. Leve para gelar por 1 hora e 30 minutos.

Em um recipiente, coloque o restante do chocolate e derreta no micro-ondas de 30 em 30 segundos em potência média. Retire a casca de ovo da geladeira e recheie com o creme de castanha-de-caju. Cubra com o chocolate derretido e leve à geladeira para endurecer. Sirva em seguida.

Ovo de Páscoa recheado com creme de amendoim (Imagem: Marcelo Veras | Shutterstock)

5. Ovo de Páscoa recheado com creme de amendoim

Ingredientes

Casca de chocolate

350 g de chocolate vegano meio-amargo

Recheio

1/2 xícara de chá de amendoim triturado

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

2 colheres de sopa de leite de aveia

1 colher de sopa de xarope de bordo

1 pitada de sal

Amendoim triturado para finalizar

Modo de preparo

Casca de chocolate

Derreta o chocolate em banho-maria. Depois, com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de chocolate, coloque em uma forma para ovo de Páscoa e espalhe. Leve à geladeira por 10 minutos. Repita o processo mais duas vezes e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque o amendoim triturado, a pasta de amendoim, o leite de aveia, o xarope de bordo e o sal e misture até obter um creme homogêneo. Recheie a casca de chocolate com o creme e cubra com o restante do chocolate derretido. Polvilhe com o amendoim triturado e leve para gelar por 10 minutos. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

6. Ovo de Páscoa recheado de calda de café

Ingredientes

200 g chocolate vegano meio-amargo

1 xícara de café de expresso forte

de expresso forte 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de açúcar demerara

1/2 colher de sopa de óleo de coco

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque 150 g de chocolate e derreta no micro-ondas de 30 em 30 segundos em potência média. Depois, coloque o chocolate em uma forma para ovo de Páscoa, espalhe e leve à geladeira para resfriar. Em uma panela, coloque os demais ingredientes, exceto o chocolate, e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até obter um ponto de calda. Desligue o fogo e aguarde esfriar.

Em um recipiente, coloque o restante do chocolate e derreta no micro-ondas de 30 em 30 segundos em potência média. Retire a casca do ovo da geladeira e recheie com a calda de café. Cubra com o chocolate derretido e leve à geladeira para endurecer. Sirva em seguida.

Ovo de Páscoa recheado com beijinho (Imagem: Marcelo Veras | Shutterstock)

7. Ovo de Páscoa recheado com beijinho

Ingredientes

Casca de chocolate

500 g de chocolate vegano meio-amargo

Recheio

395 g de leite condensado de aveia

200 ml de leite de coco

100 g de coco ralado

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de coco ralado para decorar

Modo de preparo

Casca de chocolate

Derreta o chocolate em banho-maria. Depois, com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de chocolate, coloque em uma forma para ovo de Páscoa e espalhe. Leve à geladeira até firmar. Repita o processo mais duas vezes e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o leite condensado de aveia, o amido de milho dissolvido no leite de coco, o coco ralado e o óleo de coco. Misture e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar e ganhar consistência cremosa. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Cubra com plástico-filme e aguarde esfriar completamente. Após, recheie a casca de ovo com o recheio e cubra com o restante do chocolate. Leve novamente à geladeira até firmar. Decore com coco ralado e sirva em seguida.

8. Ovo de Páscoa recheado com creme de pistache

Ingredientes

Casca de chocolate

300 g de chocolate vegano

Recheio

1/2 xícara de chá de pistache sem casca e sem sal

sem casca e sem sal 3 colheres de sopa de leite de aveia

2 colheres de sopa de xarope de bordo

Modo de preparo

Casca de chocolate

Derreta o chocolate em banho-maria. Após, com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de chocolate, coloque em uma forma para ovo de Páscoa e espalhe. Leve à geladeira até firmar. Repita o processo mais duas vezes e reserve.

Recheio

Em um liquidificador, bata o pistache até formar uma pasta cremosa. Transfira para um recipiente e adicione o leite de aveia e o xarope de bordo. Mexa até obter um creme homogêneo. Recheie a casca de ovo com o creme de pistache e cubra com o restante do chocolate derretido. Leve novamente à geladeira até endurecer. Sirva em seguida.