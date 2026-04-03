Ovo de Páscoa caseiro: 8 receitas fáceis e econômicas

A Páscoa se aproxima e a tradição de presentear com ovos de chocolate ganha força. Se você quer tornar a data ainda mais especial sem gastar muito, preparar os ovos de Páscoa em casa é a escolha perfeita. Além de econômica, essa opção permite soltar a criatividade, criando combinações únicas de recheios, sabores e decorações que vão encantar a todos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Abaixo, confira 8 receitas de ovo de Páscoa fáceis de fazer!
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
1. Ovo de Páscoa de brigadeiro
Ingredientes
- 500 g de chocolate ao leite picado
- 395 g de leite condensado
- 100 g de creme de leite
- 2 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 colher de sopa de margarina
- Granulado para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em formas para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve para gelar. Reserve.
Em uma panela, coloque o leite condensado, a margarina, o chocolate em pó, o creme de leite e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, espere esfriar e recheie os ovos. Polvilhe com o chocolate granulado e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com brigadeiros.
2. Ovo de Páscoa de pão de mel
Ingredientes
Ovo
- 300 gramas de chocolate ao leite picado
Recheio
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de mel
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 300 gramas de doce de leite
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Ovo
Coloque o chocolate ao leite em um recipiente e leve ao micro-ondas em intervalos curtos de 30 segundos, mexendo até derreter completamente. Despeje o chocolate na forma de Ovo de Páscoa e espalhe bem. Leve à geladeira até começar a firmar. Retire, faça mais uma camada e leve novamente à geladeira até endurecer totalmente. Reserve.
Recheio
Em uma tigela, misture o leite com o açúcar e o mel. Acrescente a canela e a farinha de trigo aos poucos e misture até formar uma massa homogênea. Por último, incorpore o bicarbonato de sódio. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C até assar completamente. Retire do forno, deixe esfriar e corte em pedaços.
Montagem
Retire a casca da forma com cuidado e coloque uma camada de pão de mel no fundo. Adicione o doce de leite e espalhe bem. Repita as camadas até preencher a casca e finalize com uma camada de doce de leite. Leve à geladeira por 30 minutos apenas para firmar. Sirva em seguida.
3. Ovo de Páscoa de brownie
Ingredientes
Ovo
- 300 gramas de chocolate ao leite picado
Brownie
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1/2 xícara de chá de chocolate em pó
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- Raspas de chocolate para decorar
- Óleo para untar
Modo de preparo
Ovo
Coloque o chocolate ao leite em um recipiente e leve ao micro-ondas em intervalos curtos de 30 segundos, mexendo até derreter completamente. Despeje o chocolate na forma de Ovo de Páscoa e espalhe bem. Leve à geladeira até começar a firmar. Retire, faça mais uma camada e leve novamente à geladeira até endurecer totalmente. Reserve.
Brownie
Em uma tigela, misture os ovos com o açúcar até obter um creme homogêneo. Adicione o óleo e misture bem. Acrescente o chocolate em pó e mexa até incorporar. Adicione a farinha de trigo e misture até formar uma massa consistente. Despeje em uma forma untada com óleo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até assar completamente. Retire do forno, deixe esfriar e corte em pedaços.
Montagem
Retire a casca da forma com cuidado. Faça camadas de brownie até preencher. Finalize com as raspas de chocolate e sirva em seguida.
4. Ovo de Páscoa recheado com brigadeiro de leite em pó
Ingredientes
- 1 kg de chocolate meio amargo picado
- 800 g de leite condensado
- 3 xícaras de chá de leite em pó
- 3 colheres de sopa de manteiga
- Leite em pó para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o chocolate meio amargo e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em formas para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça mais uma camada de chocolate e leve à geladeira novamente por 10 minutos. Reserve.
Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga, o leite em pó e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, espere esfriar e recheie os ovos. Polvilhe com leite em pó e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com brigadeiros.
5. Ovo de Páscoa de mousse de limão
Ingredientes
Ovo
- 300 gramas de chocolate branco picado
Mousse de limão
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de suco de limão
Modo de preparo
Coloque o chocolate branco em um recipiente e leve ao micro-ondas em intervalos curtos de 30 segundos, mexendo até derreter completamente. Despeje o chocolate na forma de Ovo de Páscoa e espalhe bem. Leve à geladeira até começar a firmar. Retire, faça mais uma camada e leve novamente à geladeira até endurecer totalmente. Reserve.
Em uma tigela, misture o leite condensado com o creme de leite até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão aos poucos, mexendo até formar um creme consistente. Retire a casca da forma com cuidado. Coloque a mousse de limão dentro da casca, espalhando de maneira uniforme. Leve à geladeira até o recheio ficar bem firme. Decore com as raspas de limão e sirva em seguida.
6. Ovo de Páscoa recheado com beijinho
Ingredientes
- 300 g de chocolate branco picado
- 395 g de leite condensado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 100 g de coco ralado fresco
- 300 g de creme de leite
- Coco ralado e morango para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o chocolate branco e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Com o chocolate ainda líquido, espalhe uma camada na forma de ovo de Páscoa. Leve ao freezer por 10 minutos. Repita o processo com uma segunda camada para deixar a casca mais firme. Leve ao freezer novamente até endurecer e reserve.
Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o coco ralado. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Adicione o creme de leite e mexa bem. Deixe esfriar. Com a casca já firme, coloque o recheio frio na casca do ovo. Alise bem com uma colher. Polvilhe o coco ralado por cima e decore com o morango. Sirva em seguida.
7. Ovo de Páscoa recheado com trufa de maracujá
Ingredientes
- 300 g de chocolate meio amargo
- 200 g de chocolate branco picado
- 100 g de creme de leite
- 1/4 de xícara chá de suco de maracujá concentrado
- 1 colher de sopa de leite condensado
- Polpa de maracujá para decorar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o chocolate meio amargo e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Coloque uma camada de chocolate derretido na forma de ovo de Páscoa, espalhe bem e leve ao freezer por 10 minutos. Aplique mais duas camadas repetindo o processo para reforçar e leve ao freezer até endurecer.
Em outra tigela, coloque o chocolate branco e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, misture com o creme de leite, o leite condensado e o suco de maracujá até ficar homogêneo. Leve à geladeira por 20 minutos para firmar um pouco antes de rechear. Recheie o ovo com a trufa de maracujá. Decore com a polpa de maracujá e leve à geladeira por mais 1015 minutos para firmar. Sirva em seguida.
8. Ovo de Páscoa de paçoca
Ingredientes
Ovo
- 300 g de chocolate meio amargo picado
Recheio
- 200 g de paçoca esfarelada
- 200 g de creme de leite
- 395 g de leite condensado
- 1 colher de sopa de manteiga
- Paçoca esfarelada para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o chocolate meio amargo e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em formas para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça mais uma camada de chocolate e leve à geladeira novamente por 10 minutos. Reserve.
Em uma panela, coloque o leite condensado e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre até atingir um ponto cremoso, mas consistente. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite e a paçoca esfarelada. Misture bem até formar um creme homogêneo, liso e bem cremoso. Deixe esfriar levemente antes de usar. Recheie os ovos com o recheio de paçoca. Espalhe com colher ou espátula. Finalize com a paçoca esfarelada e sirva em seguida.