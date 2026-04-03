InícioRevista do Correio
Culinária

8 saladas especiais para a Páscoa

Veja como deixar a comemoração mais saborosa com receitas simples e apetitosas

Salada verde com camarão e abacate (Imagem: DronG | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Salada verde com camarão e abacate (Imagem: DronG | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Páscoa é um momento de celebração, renovação e união ao redor da mesa. Logo, o que não pode faltar na data são deliciosos pratos para compartilhar com os familiares. Para abrir as comemorações, as saladas são excelentes opções. Isso porque elas são deliciosas, saudáveis e podem ser preparadas de forma simples.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, confira 8 saladas especiais para a Páscoa!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

1. Salada verde com camarão e abacate

Ingredientes

  • 200 g de camarão limpo
  • Polpa de 1 abacate cortada em meia-lua
  • 1 manga descascada e cortada em fatias
  • 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • Suco de 1 limão
  • Folhas de 1 maço de alface-roxa
  • 1 xícara de chá de folhas de agrião
  • 100 g de folhas de rúcula silvestre
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e frite o camarão até ficar rosado. Em um recipiente, coloque o camarão e o abacate e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de alface-roxa, de agrião e de rúcula silvestre. Adicione a mistura de abacate e camarão reservada, a manga e o tomate-cereja. Regue com azeite e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

2. Salada de alface e agrião com bacalhau

Ingredientes

Salada

  • Folhas de 1 maço de alface
  • Folhas de 1 maço de agrião
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 300 g de bacalhau cozido e desfiado
  • 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
  • 50 g de lascas de queijo parmesão
  • 1 colher de sopa de gergelim torrado

Molho

  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 4 colheres de sopa de vinagre de vinho branco
  • 1 colher de sopa de água
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma travessa, coloque as folhas de alface, o agrião, a cenoura, o bacalhau, o tomate e o queijo. Misture delicadamente e polvilhe com o gergelim. Reserve. Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do molho e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a salada e sirva em seguida.

3. Salada de espinafre com morango

Ingredientes

Salada

  • 4 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 1 xícara de chá de morango fatiado
  • 1/2 xícara de chá de nozes levemente tostadas
  • 1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado

Molho

  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
  • 1 colher de chá de mel
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, disponha as folhas de espinafre. Acrescente os morangos, as nozes e o queijo feta. Em um potinho com tampa, misture todos os ingredientes do molho. Agite bem até formar uma emulsão. Regue a salada com o molho somente na hora de servir, para manter as folhas frescas. Misture delicadamente e sirva imediatamente.

Salada de feijão-branco com tomate e salsa em um prato branco
Salada de feijão-branco com tomate-cereja e salsa (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

4. Salada de feijão-branco com tomate-cereja e salsa

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido
  • 8 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1/2 cebola-roxa descascada e cortada em fatias
  • Folhas de 1 ramo de salsa
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque o feijão-branco, os tomates-cereja, a cebola-roxa e a salsa e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e regue com azeite. Sirva em seguida.

5. Salada de grão-de-bico com bacalhau

Ingredientes

  • 350 g de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 3 ovos cozidos, descascados e cortados em quatro partes
  • 6 colheres de sopa de azeite
  • 300 g de bacalhau dessalgado em lascas
  • 1 cebola-roxa descascada e fatiada
  • Suco de 1 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacalhau e refogue até ficar macio. Desligue o fogo e transfira o peixe para um recipiente. Acrescente o grão-de-bico, os ovos, a cebola-roxa e a salsinha e misture delicadamente. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

6. Salada de abobrinha grelhada com limão e hortelã

Ingredientes

  • 2 abobrinhas italianas
  • Suco de 1 limão
  • Raspas de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã picadas

Modo de preparo

Lave bem as abobrinhas e corte-as em fatias finas no sentido do comprimento (tipo lâminas). Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Pincele as fatias de abobrinha com um pouco de azeite e grelhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até ficarem marcadas e macias. Transfira as abobrinhas para uma tigela. Regue com o suco de limão e o restante do azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e raspas de limão. Finalize com as folhas de hortelã. Sirva em temperatura ambiente ou levemente fria.

Salada de atum com ovos e legumes servido em prato branco em cima de mesa de madeira
Salada colorida com atum (Imagem: KarepaStock | Shutterstock)

7. Salada colorida com atum

Ingredientes

  • 170 g de atum sólido ao natural escorrido
  • 2 ovos cozidos, descascados e cortados em quatro partes
  • 1 xícara de chá de folhas de alface fatiadas
  • 10 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas
  • 1/2 pepino cortado em rodelas
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Azeitona preta, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Disponha as folhas de alface em um prato. Distribua os tomates-cereja, a cebola-roxa, o pepino e a azeitona por cima. Acrescente o atum em pedaços grandes, espalhando pela salada. Disponha os ovos cozidos ao redor. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

8. Salada de quinoa com legumes

 Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1/2 cenoura ralada
  • 1/2 pepino picado
  • 2 tomates picados
  • 1/2 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de milho-verde
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a quinoa com a cenoura, o pepino, o tomate, a cebola e o milho-verde. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha e sirva em seguida. 

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 03/04/2026 19:09
    SIGA
    x