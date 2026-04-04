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Culinária

7 receitas práticas com frango para a Páscoa

Torne a comemoração mais especial e saborosa com pratos versáteis com essa proteína

Frango assado com ervas e limão (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Frango assado com ervas e limão (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Na celebração da Páscoa, é comum encontrar tradições alimentares que refletem simbolismos religiosos e culturais. Uma prática difundida é a privação de carne vermelha, sendo substituída pelo consumo de peixe. No entanto, é importante ressaltar que, para aqueles que preferem ou necessitam de alternativas, o frango, sendo uma carne branca, pode ser uma opção igualmente aceitável. Por isso, a seguir, confira 7 receitas deliciosas e práticas com frango para a Páscoa!

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1. Frango assado com ervas e limão

Ingredientes

  • 1 frango inteiro (aproximadamente 1,5 kg)
  • Suco de 2 limões
  • 1 limão cortado em rodelas
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída, alecrim e tomilho a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o suco de limão, o alho, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino, o tomilho e o alecrim. Coloque o frango em uma assadeira e esfregue essa mistura nele. Coloque o limão cortado dentro da cavidade do frango. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora. Sirva em seguida.

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2. Salada de frango

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de peito de frango
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • 1/2 xícara de chá de uva sem semente cortada ao meio
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Alface para servir
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o peito de frango e cubra com água. Coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra e aguarde amornar. Desfie o frango e disponha em um recipiente. Adicione a maionese, a uva e as nozes e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir. Sirva sobre as folhas de alface.

3. Frango recheado com espinafre e queijo

Ingredientes

  • 4 peitos de frango desossados e sem pele
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Retire do fogo e aguarde esfriar. Em um recipiente, misture o espinafre com os queijos. Corte uma fenda em cada peito de frango para formar uma bolsa. Recheie com a mistura de espinafre e queijo. Disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Três pedaços de frango caprese em um prato verde com tomate-cereja
Frango caprese (Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock)

4. Frango caprese

Ingredientes

  • 3 filés de peito de frango
  • 2 xícaras de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 200 g de queijo muçarela fatiado
  • Manjericão, sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Doure os filés, cerca de 5 minutos de cada lado. Transfira-os para uma assadeira untada com azeite e cubra-os com queijo muçarela, tomate-cereja e folhas de manjericão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até que o queijo esteja derretido e borbulhante. Sirva em seguida.

5. Frango ao molho de mostarda e mel

Ingredientes

  • 4 filés de peito de frango
  • 2 colheres de sopa de mostarda dijon
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1/4 de xícara de chá de caldo de galinha
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsa picada para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione os filés de frango à frigideira e frite até dourar ambos os lados. Em um recipiente, misture a mostarda dijon, o mel e o caldo de galinha. Despeje essa mistura sobre os filés de frango e cozinhe por mais 7 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e decore com salsa. Sirva em seguida.

Travessa vermelha e dois pratos ao lado com arroz de forno com frango
Arroz de forno com frango (Imagem: Agave Photo Studio | Shutterstock)

6. Arroz de forno com frango

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de arroz cozido
  • 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 250 g de creme de leite
  • 170 g de requeijão
  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o frango desfiado e refogue até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o arroz cozido, o creme de leite e o requeijão e mexa até incorporar. Desligue o fogo e transfira a mistura para um refratário untado com azeite de oliva. Cubra com queijo muçarela e finalize com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até gratinar. Sirva em seguida.

7. Rocambole de frango recheado com queijo e cenoura

Ingredientes

  • 500 g de frango moído
  • 1 ovo
  • 1/2 cebola descascada e ralada
  • 2 colheres de sopa de farinha de rosca
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • 150 g de queijo muçarela fatiado
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o frango com o ovo, a cebola, a farinha de rosca, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde até formar uma massa uniforme. Após, sobre uma folha de papel-manteiga, abra a massa em formato retangular. Distribua o queijo muçarela e a cenoura ralada por cima, deixando uma pequena borda livre. Enrole formando um rocambole e transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 04/04/2026 12:00
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