Domingo de Páscoa: 9 sobremesas que vão encantar sua família

No domingo de Páscoa, é comum reunir família e amigos para um delicioso almoço. Após a refeição principal, nada melhor do que uma sobremesa para adoçar o dia. Para isso, existem receitas irresistíveis que podem ser preparadas em poucos minutos para você economizar tempo na cozinha e aproveitar a companhia de pessoas especiais.
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A seguir, confira 9 sobremesas especiais para o domingo de Páscoa!
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1. Cheesecake de chocolate
Ingredientes
- 100 g de biscoito de chocolate sem recheio
- 60 g de manteiga derretida
- 450 g de cream cheese
- 100 g de açúcar
- 3 ovos
- 1 gema de ovo
- Suco de 1 limão
- 150 g de creme de leite
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
- Chocolate em pó para polvilhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farofa. Adicione a manteiga derretida e bata novamente até misturar. Transfira a farofa para uma forma com fundo removível e cubra todo o fundo. Leve à geladeira por 10 minutos e reserve.
No liquidificador, coloque o cream cheese e o açúcar e bata até obter um creme. Junte os ovos, a gema, o suco de limão, o creme de leite e o cacau e bata para incorporar. Disponha o creme de chocolate sobre a massa de biscoito e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Após, retire o cheesecake do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Retire da geladeira, desenforme com cuidado e decore com o chocolate em pó. Sirva em seguida.
2. Delícia de abacaxi
Ingredientes
- 1 abacaxi descascado e cortado em pedaços
- 1 xícara de chá de açúcar
- 50 ml de leite integral
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 395 g de leite condensado
- 2 gemas de ovo peneiradas
- 500 ml de creme de leite fresco
- 1 colher de sopa de açúcar
- Pedaços de abacaxi para decorar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o abacaxi e 1 xícara de chá de açúcar e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até reduzir todo o caldo que formar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o amido de milho e o leite integral e misture. Acrescente o leite condensado e as gemas e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter um mingau. Desligue o fogo e reserve.
Em uma batedeira, coloque 1 colher de sopa de açúcar e o creme de leite e bata até formar um chantili. Reserve. Em um refratário, faça uma camada com o doce de abacaxi, cubra com uma camada de creme e espalhe com a ajuda de uma colher. Finalize com o chantili e decore com os pedaços de abacaxi. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
3. Torta de bombom wafer
Ingredientes
Creme branco
- 395 g de leite condensado
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 2 gemas de ovo
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de manteiga
- 120 g de bombom wafer picado
Musse de chocolate
- 200 g de chocolate meio-amargo picado
- 250 g de creme de leite
- 3 claras de ovo
- 3 colheres de sopa de açúcar
Modo de preparo
Creme branco
Em uma panela, coloque o leite e o amido de milho e misture até dissolver. Adicione o leite condensado, as gemas e a manteiga e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Despeje o creme sobre um refratário e espalhe com a ajuda de uma colher. Disponha o bombom wafer por cima e reserve.
Musse de chocolate
Em uma batedeira, bata as claras em neve e, aos poucos, adicione o açúcar. Reserve. Em banho-maria, derreta o chocolate meio-amargo, adicione o creme de leite e misture. Delicadamente, junte as claras em neve ao chocolate e mexa até encorpar. Despeje a mistura sobre os bombons wafer, espalhe e leve à geladeira por 1h30. Sirva em seguida.
4. Bolo de tapioca com coco
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de tapioca granulada
- 500 ml de leite de coco
- 1 xícara de chá de açúcar
- 50 g de coco ralado
- 395 g de leite condensado
- 2 xícaras de chá de leite
- 1 pitada de sal
- Coco ralado para decorar
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a tapioca, o leite de coco, o leite, o açúcar e o sal e misture. Adicione o coco ralado e mexa para incorporar. Transfira o conteúdo para uma forma untada com óleo de coco, cubra com plástico-filme e leve à geladeira até firmar. Após, retire o bolo da geladeira e desenforme com cuidado. Cubra com o leite condensado e polvilhe com coco ralado. Sirva em seguida.
5. Sorvete de manga com crocante de amêndoas
Ingredientes
Sorvete
- 2 mangas maduras descascadas e picadas
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- Suco de 1 limão
Crocante de amêndoas
- 1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Sorvete
Em um liquidificador, bata as mangas até obter um purê liso. Adicione o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura em um recipiente de vidro, tampe e leve ao congelador até que fique firme.
Crocante de amêndoas
Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione as amêndoas laminadas, o açúcar e o sal. Cozinhe, mexendo sempre, até que as amêndoas fiquem douradas e caramelizadas. Desligue o fogo, espalhe as amêndoas caramelizadas sobre uma folha de papel-manteiga e aguarde esfriar. Após, quebre em pedaços pequenos e reserve.
Montagem
Retire o sorvete do congelador 10 minutos antes de servir para amolecer ligeiramente. Disponha em taças e salpique com o crocante de amêndoas. Sirva em seguida.
6. Torta de limão
Ingredientes
Base
- 200 g de biscoito maisena
- 100 g de manteiga derretida
Recheio
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 80 ml de suco de limão
- Raspas de limão a gosto
Cobertura
- 200 ml de creme de leite fresco
- 2 colheres de sopa de açúcar
- Raspas de limão para decorar
Modo de preparo
Base
Em um processador, triture o biscoito até obter uma farofa. Disponha em um recipiente e misture com a manteiga derretida até formar uma massa úmida. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar.
Recheio
Em um recipiente, misture o leite condensado com o creme de leite. Acrescente o suco de limão aos poucos e mexa até engrossar naturalmente. Coloque o recheio sobre a massa e leve à geladeira por 3 horas.
Cobertura
Em uma batedeira, bata o creme de leite fresco com o açúcar até obter picos firmes. Espalhe a cobertura sobre a torta e finalize com raspas de limão. Leve à geladeira por mais 1 hora e sirva em seguida.
7. Pavê de cookie
Ingredientes
- 200 g de cookie com gotas de chocolate
- 395 g de leite condensado
- 500 ml de leite
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 250 g de creme de leite
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 100 g de chocolate meio-amargo picado
- 1/2 xícara de chá de leite para umedecer os cookies
- Cookies triturados para decorar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e o amido de milho e misture até dissolver completamente. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme liso. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite, a essência de baunilha e o chocolate meio-amargo e mexa até ficar homogêneo.
Em um refratário, faça uma camada de creme no fundo e cubra com os cookies umedecidos no leite. Repita o processo até acabar os ingredientes, finalizando com creme. Decore com cookies triturados e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.
8. Manjar de coco com calda de ameixa
Ingredientes
Manjar
- 1 l de leite
- 200 ml de leite de coco
- 395 g de leite condensado
- 100 g de coco ralado
- 5 colheres de sopa de amido de milho
- 2 colheres de sopa de leite de coco para dissolver o amido de milho
- Óleo de coco para untar
Calda
- 200 g de ameixa seca sem caroço
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de água
- 1 canela em pau
Modo de preparo
Manjar
Em uma panela, misture o leite com o leite de coco, o leite condensado, o coco ralado e o amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de leite de coco. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme liso. Quando começar a soltar do fundo da panela, desligue o fogo. Despeje em uma forma com furo central untada com óleo de coco. Aguarde esfriar e leve à geladeira até firmar.
Calda
Em uma panela, coloque as ameixas secas, a água, o açúcar e a canela. Cozinhe em fogo médio por 20 minutos. Desligue o fogo, aguarde esfriar e leve à geladeira. Desenforme o manjar com cuidado e regue com a calda de ameixa. Sirva em seguida.
9. Brigadeirão de forno
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- 1 xícara de chá de chocolate em pó
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de manteiga
- Chocolate granulado para decorar
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o leite condensado com o creme de leite, o chocolate em pó, os ovos e a manteiga até ficar homogêneo. Despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por 1 hora. Retire do forno, aguarde esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Desenforme com cuidado e decore com chocolate granulado. Sirva em seguida.