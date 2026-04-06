Indigestão? Conheça 9 chás para aliviar o desconforto

Depois de exagerar na comida, é comum sentir o estômago pesado, a barriga estufada e aquele desconforto que parece não passar. Nessas horas, os chás podem ser grandes aliados para aliviar a indigestão, pois possuem propriedades que reduzem os gases e acalmam o sistema gastrointestinal. Além disso, são opções simples, naturais e reconfortantes para incluir na rotina.

Abaixo, confira algumas receitas de chá para aliviar o desconforto causado pela indigestão!

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1. Chá de cardamomo

Ingredientes

3 vagens de cardamomo

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Quebre levemente as vagens de cardamomo com um pilão ou o fundo de uma colher para liberar o aroma e os óleos. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo baixo para ferver. Adicione as vagens de cardamomo e cozinhe por 7 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

2. Chá de dente-de-leão

Ingredientes

1 colher de sopa de dente-de-leão seco

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o dente-de-leão e a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, abaixe o fogo e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

3. Chá de erva-doce

Ingredientes

1 colher de chá de sementes de erva-doce

200 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as sementes de erva-doce. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá de gengibre com limão (Imagem: Narong Jhanwattana | Shutterstock)

4. Chá de gengibre com limão

Ingredientes

1 colher de sopa de gengibre ralado

ralado Suco de 1 limão-siciliano

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco de limão-siciliano. Tampe a panela e deixe em infusão por 3 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

5. Chá de boldo com alecrim

Ingredientes

1 colher de chá de folhas secas de boldo

1 colher de chá de alecrim

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione o boldo e o alecrim. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

6. Chá de capim-santo com hortelã

Ingredientes

1 punhado de capim-santo fresco

fresco 5 folhas de hortelã

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o capim-santo e a hortelã. Tampe a panela e deixe em infusão por 7 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de melissa com hortelã (Imagem: Veliavik | Shutterstock)

7. Chá de melissa com hortelã

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas de melissa

1 colher de sopa de folhas de hortelã

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de melissa e de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

8. Chá de camomila com maçã

Ingredientes

1 colher de sopa de flores de camomila secas

secas 3 fatias finas de maçã com casca

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a camomila e a maçã. Tampe e deixe em infusão por 8 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

9. Chá de espinheira-santa

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas de espinheira-santa

de espinheira-santa 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente as folhas de espinheira-santa. Tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.