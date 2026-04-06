Lanche saudável: 4 receitas ricas em proteínas para o café da tarde

Veja ideias funcionais para manter a saciedade ao longo do dia

Toast com abacate, creme de ricota e ovo pochê (Imagem: CreatoraLab | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O café da tarde pode ser muito mais do que uma pausa rápida: é uma oportunidade de nutrir o corpo com qualidade. Combinar ingredientes funcionais contribui para mais energia e melhor desempenho nas atividades ao longo do dia. Veja receitas ricas em proteínas que vão transformar seus hábitos de forma prática, trazendo mais sabor e saúde para a sua alimentação.

1. Toast com abacate, creme de ricota e ovo

Ingredientes

  • 2 fatias de pão integral
  • 1/2 xícara de chá de ricota
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 2 colheres de chá de azeite
  • 1/2 abacate fatiado
  • Suco de 1/2 limão
  • 2 ovos
  • 1 l de água para cozinhar
  • 1 colher de sopa de vinagre
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse bem a ricota com um garfo até formar uma textura cremosa. Adicione o leite e 1 colher de chá de azeite, misture até ficar homogêneo e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Depois, regue o abacate com o suco de limão e tempere levemente com sal e pimenta-do-reino moída. Reserve. Aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione o restante do azeite e toste as fatias de pão por cerca de 2 a 3 minutos de cada lado até ficarem douradas e crocantes.

Em uma panela, leve a água ao fogo médio até começar a formar pequenas bolhas, sem deixar ferver intensamente. Adicione o vinagre e mexa suavemente, formando um redemoinho. Quebre um ovo em um recipiente e despeje com cuidado na água. Cozinhe por cerca de 3 minutos até a clara firmar e a gema permanecer mole. Retire com uma escumadeira e repita o processo com o outro ovo. Para montar, espalhe o creme de ricota sobre o pão tostado, distribua as fatias de abacate por cima e finalize com o ovo. Sirva imediatamente.

2. Tapioca com ovo mexido e queijo branco

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de queijo branco picado
  • 1 pitada de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 fio de azeite

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Espalhe a goma de tapioca formando um disco uniforme. Deixe por cerca de 1 a 2 minutos, até a massa firmar. Reserve no prato. Na mesma frigideira, adicione um fio de azeite. Quebre os ovos, tempere com sal e mexa delicadamente até ficarem cremosos. Acrescente o queijo branco e misture rapidamente, apenas para derreter levemente. Coloque o recheio sobre a tapioca, dobre ao meio e sirva em seguida.

Barrinha de banana com aveia (Imagem: Life morning | Shutterstock)

3. Barrinha de banana com aveia

Ingredientes

  • 2 bananas maduras
  • 1 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de chá de fermento químico
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 2 colheres de sopa de pedaços de chocolate 70% cacau

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse bem as bananas até formar um purê. Adicione o leite, o mel, o óleo e o extrato de baunilha. Misture até ficar homogêneo. Acrescente a aveia em flocos, a canela e o fermento, misturando bem até formar uma massa úmida e levemente consistente. Incorpore o chocolate, distribuindo-o uniformemente na massa.

Forre uma forma pequena com papel-manteiga. Espalhe a massa, pressionando levemente com uma colher para deixá-la nivelada, com cerca de 2 a 3 cm de altura. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, até que a superfície esteja dourada e firme ao toque. Retire do forno, deixe esfriar por cerca de 10 minutos e corte em barras. Sirva morno ou em temperatura ambiente.

4. Panqueca de aveia com pasta de amendoim

Ingredientes

  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de aveia
  • 1 banana amassada
  • 1 colher de chá de fermento químico
  • 1 colher de chá de azeite
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o ovo, a aveia e a banana até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira em fogo baixo e unte com o azeite. Despeje a massa e cozinhe por cerca de 2 a 3 minutos de cada lado até dourar. Sirva com a pasta de amendoim por cima.

    Por Redação EdiCase
    postado em 06/04/2026 16:36
