Dor de garganta? Experimente estes 8 chás caseiros

A dor de garganta é um sintoma comum, geralmente ligado a condições como amigdalite, faringite e laringite. Ela pode ter origem viral, principalmente pelo vírus Influenza, ou bacteriana, como nas infecções por Streptococcus. Para aliviá-la, além do tratamento recomendado por um médico, os chás caseiros podem ser bons aliados, pois reúnem ingredientes com propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e calmantes.

Abaixo, confira 8 receitas de chás caseiros contra dor de garganta!

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1. Chá de eucalipto com limão

Ingredientes

1 punhado de folhas secas de eucalipto

Suco de 1/2 limão

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente as folhas de eucalipto. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe, adicione o suco de limão e o mel. Misture e sirva em seguida.

2. Chá de casca de romã

Ingredientes

10 g de casca de romã

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Coloque a água e a casca da romã em uma chaleira e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

3. Chá de cebola com limão

Ingredientes

1 cebola descascada e cortada em quatro partes

Suco de 1 limão

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a cebola e ferva por 5 minutos. Coe o chá, acrescente o suco de limão, adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de anis-estrelado e canela (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

4. Chá de anis-estrelado e canela

Ingredientes

4 anises-estrelados

1 canela em pau

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os anises-estrelados e a canela e ferva por 5 minutos. Coe o chá, adoce com mel e sirva em seguida.

5. Chá de hortelã com própolis

Ingredientes

1 punhado de folhas de hortelã

10 gotas de própolis

250 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o própolis, misture e sirva em seguida.

Chá de sálvia com hortelã (Imagem: NatalyaBond | Shutterstock)

6. Chá de sálvia com hortelã

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas de sálvia

5 folhas de hortelã

250 ml de água

Suco de 1/2 limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a sálvia e a hortelã. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Coe, adicione o suco de limão e adoce com mel. Misture e sirva em seguida.

7. Chá de alho com limão e mel

Ingredientes

1 dente de alho amassado

250 ml de água

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o alho e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Coe e espere amornar. Adicione o suco de limão e o mel. Misture e sirva em seguida.

8. Chá de gengibre com mel e laranja

Ingredientes

1 pedaço de gengibre fatiado

fatiado 250 ml de água

Suco de 1/2 laranja

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o gengibre e leve ao fogo médio. Deixe ferver por cerca de 5 a 10 minutos. Desligue o fogo, coe e espere amornar. Adicione o suco de laranja e o mel. Misture bem e sirva em seguida.