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Chás para dormir melhor: 7 receitas caseiras e eficazes

Veja como preparar bebidas que trazem calma e conforto, deixando a noite mais tranquila

Chá de valeriana com raiz seca (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Chá de valeriana com raiz seca (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Depois de um dia cheio, nem sempre é fácil desligar a mente e pegar no sono. A rotina agitada, o estresse e até pequenos hábitos podem interferir na qualidade do descanso. Felizmente, existem alternativas simples e acessíveis que podem contribuir para uma noite mais tranquila. Os chás naturais, saborosos e cheios de propriedades calmantes, são uma ótima alternativa para desacelerar a mente e preparar o corpo para o descanso.

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A seguir, confira 7 receitas de chás caseiros para ajudar a dormir melhor!

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1. Chá de valeriana com raiz seca

Ingredientes

  • 1 colher de chá de raiz seca de valeriana
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio até iniciar fervura. Adicione a raiz seca de valeriana, reduza o fogo e deixe ferver por aproximadamente 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

2. Chá de camomila com maçã

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de flores secas de camomila
  • 1/2 maçã vermelha com casca
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e a maçã. Tampe a panela e deixe o chá em infusão por 10 minutos. Coe e sirva morno, de preferência 30 minutos antes de dormir.

Xícara de chá de maracujá com hortelã fresca ao lado de maracujás, sobre uma superfície de madeira
Chá de maracujá com capim-limão e hortelã (Imagem: aniestia n | Shutterstock)

3. Chá de maracujá com capim-limão e hortelã

Ingredientes

  • Polpa de 1 maracujá
  • 1 colher de sopa de folhas frescas de capim-limão
  • 200 ml de água
  • 1 colher de chá de mel
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até começar a ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de capim-limão e de hortelã, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe o chá em uma xícara e misture a polpa do maracujá. Adoce com mel e sirva em seguida.

4. Chá de mulungu

Ingredientes

  • 2 colheres de chá de cascas secas de mulungu
  • 250 ml de água filtrada

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até o início da fervura assim que surgirem as primeiras bolhas, desligue o fogo. Adicione as cascas de mulungu e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva morno.

5. Chá de melissa com lavanda

Ingredientes

  • 1 colher de chá de folhas secas de melissa
  • 1/2 colher de chá de flores secas de lavanda 
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione a melissa e a lavanda. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Coe e sirva morno.

Uma xícara de vidro transparente cheia de chá de lótus azul de cor dourada, com pétalas roxas e amarelas flutuando no topo. Ao fundo, um bule de vidro e um frasco de conserva repleto de flores de lótus secas sobre uma mesa de madeira rústica, contra um fundo azul texturizado
Chá de lótus azul com mel (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)

6. Chá de lótus azul com mel

Ingredientes

  • 1 colher de chá de flores secas de lótus azul
  • 250 ml de água
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até começar a ferver. Desligue o fogo e coloque as flores de lótus azul. Tampe e deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Coe, adoce com mel e sirva morno.

7. Chá de tília com mel e limão

Ingredientes

  • 1 colher de chá de flores secas de tília
  • 250 ml de água
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 fatia fina de limão

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até o início da fervura. Desligue o fogo e adicione as flores de tília. Tampe e deixe em infusão por 7 a 10 minutos. Coe o chá, adoce com o mel e finalize com a fatia de limão. Sirva morno.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 08/04/2026 18:10
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