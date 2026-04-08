Chás para dormir melhor: 7 receitas caseiras e eficazes

Depois de um dia cheio, nem sempre é fácil desligar a mente e pegar no sono. A rotina agitada, o estresse e até pequenos hábitos podem interferir na qualidade do descanso. Felizmente, existem alternativas simples e acessíveis que podem contribuir para uma noite mais tranquila. Os chás naturais, saborosos e cheios de propriedades calmantes, são uma ótima alternativa para desacelerar a mente e preparar o corpo para o descanso.

A seguir, confira 7 receitas de chás caseiros para ajudar a dormir melhor!

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1. Chá de valeriana com raiz seca

Ingredientes

1 colher de chá de raiz seca de valeriana

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio até iniciar fervura. Adicione a raiz seca de valeriana, reduza o fogo e deixe ferver por aproximadamente 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

2. Chá de camomila com maçã

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de camomila

1/2 maçã vermelha com casca

vermelha com casca 250 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e a maçã. Tampe a panela e deixe o chá em infusão por 10 minutos. Coe e sirva morno, de preferência 30 minutos antes de dormir.

Chá de maracujá com capim-limão e hortelã (Imagem: aniestia n | Shutterstock)

3. Chá de maracujá com capim-limão e hortelã

Ingredientes

Polpa de 1 maracujá

1 colher de sopa de folhas frescas de capim-limão

200 ml de água

1 colher de chá de mel

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até começar a ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de capim-limão e de hortelã, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe o chá em uma xícara e misture a polpa do maracujá. Adoce com mel e sirva em seguida.

4. Chá de mulungu

Ingredientes

2 colheres de chá de cascas secas de mulungu

de cascas secas de mulungu 250 ml de água filtrada

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até o início da fervura assim que surgirem as primeiras bolhas, desligue o fogo. Adicione as cascas de mulungu e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva morno.

5. Chá de melissa com lavanda

Ingredientes

1 colher de chá de folhas secas de melissa

1/2 colher de chá de flores secas de lavanda

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione a melissa e a lavanda. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Coe e sirva morno.

Chá de lótus azul com mel (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)

6. Chá de lótus azul com mel

Ingredientes

1 colher de chá de flores secas de lótus azul

250 ml de água

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até começar a ferver. Desligue o fogo e coloque as flores de lótus azul. Tampe e deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Coe, adoce com mel e sirva morno.

7. Chá de tília com mel e limão

Ingredientes

1 colher de chá de flores secas de tília

250 ml de água

1 colher de chá de mel

1 fatia fina de limão

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até o início da fervura. Desligue o fogo e adicione as flores de tília. Tampe e deixe em infusão por 7 a 10 minutos. Coe o chá, adoce com o mel e finalize com a fatia de limão. Sirva morno.