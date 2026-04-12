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Culinária

Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo

Com diferentes combinações de ingredientes e muito sabor, essas opções mostram como reinventar um clássico da culinária de forma prática

Lasanha à bolonhesa com molho branco (Imagem: Maria Tebriaeva | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Lasanha à bolonhesa com molho branco (Imagem: Maria Tebriaeva | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a influência de países estrangeiros como a Itália, muitos pratos tornaram-se comuns ao paladar dos brasileiros e passaram por modificações, exemplo disso é a famosa lasanha. Originalmente preparada com carne moída, molho vermelho, queijo e bacon defumado, a iguaria tornou-se um dos pratos favoritos no país, graças à sua versatilidade, que permite a combinação de diversos ingredientes para incrementar o sabor.

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Abaixo, confira como preparar deliciosas receitas de lasanha ao molho branco!

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1. Lasanha à bolonhesa com molho branco 

Ingredientes 

Molho à bolonhesa 

  • 1 1/2 colher de sopa de óleo
  • 1 cebola descascada e ralada 
  • 1 kg de carne moída
  • 350 g de molho de tomate
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 

Molho branco 

  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 300 ml de leite
  • 500 g de creme de leite
  • 1 pitada de sal

Massa e montagem

  • 500 g de massa para lasanha
  • Sal e queijo parmesão ralado a gosto
  • Água para cozinhar 

Modo de preparo 

Massa 

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, adicione algumas folhas de massa para lasanha e cozinhe até elas ficarem macias. Repita o processo com toda a massa, retire da panela com cuidado e pendure sobre um escorredor para não grudar. Reserve. 

Molho à bolonhesa 

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne moída e o molho de tomate e misture. Cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. 

Molho branco 

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente o leite e misture até dissolver completamente e engrossar levemente. Por último, coloque o creme de leite e o sal e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve. 

Montagem 

Em uma assadeira, faça uma camada com a massa para lasanha. Despeje o molho à bolonhesa sobre ela e espalhe. Faça uma camada com molho branco e cubra com a massa. Repita o processo até preencher toda a assadeira, finalizando com a massa. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida. 

2. Lasanha ao molho branco cremoso 

Ingredientes 

  • 500 g de massa para lasanha
  • 250 g de requeijão
  • 240 g de creme de leite
  • 20 g de queijo muçarela fatiado
  • 350 ml de leite
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 150 g de presunto fatiado 
  • Sal a gosto 
  • Água para cozinhar 

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o amido de milho, o leite e o creme de leite e mexa até engrossar. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, adicione algumas folhas de massa para lasanha e cozinhe até ficarem macias. Repita o processo com toda a massa, retire da panela com cuidado e pendure sobre um escorredor para não grudar. Reserve. 

Em uma assadeira, coloque um pouco de molho e espalhe. Disponha a massa e faça uma camada de queijo muçarela e presunto. Acrescente o requeijão e espalhe com uma colher. Despeje novamente um pouco de molho e repita o processo até preencher toda a assadeira. Finalize com molho e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

3. Lasanha de frango com molho branco

Ingredientes

Recheio

  • 1 cebola descascada e picada
  • 4 tomates sem pele e picados
  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 2 xícaras de chá de água
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e óleo a gosto

Molho branco

  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 3 xícaras de chá de leite
  • 250 g de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

  • 200 g de massa para lasanha pré-cozida
  • 500 g de queijo muçarela fatiado
  • Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e o frango e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, cubra com água e molho de tomate e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo e polvilhe com cheiro-verde. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o amido de milho e mexa até dissolver completamente. Acrescente o leite e o creme de leite e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Em uma assadeira, coloque um pouco de molho e espalhe. Disponha a massa e faça uma camada de frango e queijo. Repita o processo até preencher toda a assadeira, finalizando com o molho. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha com espinafre e molho branco em cima de um prato branco
Lasanha de espinafre com molho branco (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)

4. Lasanha de espinafre com molho branco

Ingredientes 

Recheio 

  • 1 maço de espinafre
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e picada 
  • 2 dentes de alho descascados e amassados 
  • Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto 

Molho branco

  • 1/2 l de leite
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de manteiga 
  • 1 colher de café de noz-moscada em pó
  • Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto 

Montagem

  • 500 g de massa para lasanha pré-cozida 
  • 350 g de queijo muçarela fatiado 
  • Queijo parmesão ralado para polvilhar 

Modo de preparo 

Recheio

Separe as folhas de espinafre, lave em água corrente e pique. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as folhas de espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino branca. Desligue o fogo e reserve. 

Molho 

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, coloque o leite e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino branca e noz-moscada. Reserve. 

Montagem 

Em uma assadeira, coloque um pouco de molho e espalhe. Faça uma camada de massa e disponha o espinafre. Cubra com o queijo muçarela e repita o processo até preencher toda a assadeira. Finalize com uma camada de massa e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

5. Lasanha de camarão com molho branco

Ingredientes

  • 1 kg de camarão médio limpo
  • 500 g de creme de leite
  • 1 1/2 l de leite
  • Suco de 2 limões
  • 500 g de massa para lasanha pré-cozida
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 l de caldo de galinha
  • 500 g de queijo muçarela fatiado
  • Sal, pimenta-do-reino branca moída e queijo parmesão ralado a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os camarões e regue com suco de limão. Deixe descansar por 5 minutos. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Disponha os camarões e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.

Em outra panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o creme de leite e o caldo de galinha e cozinhe até levantar fervura. Acrescente o amido de milho e mexa até engrossar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Em uma assadeira, coloque um pouco de molho e espalhe. Faça uma camada de massa e disponha o camarão sobre ela. Cubra com o queijo muçarela e repita o processo até preencher toda a assadeira. Finalize com uma camada de massa e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Uma fatia quadrada de lasanha de batata é servida no centro de um prato raso de esmalte branco com borda azul. A lasanha apresenta camadas visíveis de fatias finas de batata clara, intercaladas com molho branco (bechamel) cremoso e fatias de presunto rosado. O topo está coberto por uma camada generosa de queijo gratinado e dourado.
Lasanha de batata ao molho branco (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock)

6. Lasanha de batata ao molho branco

Ingredientes

Massa e recheio

  • 5 batatas descascadas e cortadas em fatias finas
  • 200 g de presunto fatiado
  • 250 g de queijo muçarela fatiado

Molho branco

  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 500 ml de leite integral
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Montagem

  • Queijo parmesão ralado e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque água e sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as batatas fatiadas e cozinhe por 5 a 8 minutos, até ficarem macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve.

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa até formar uma mistura homogênea. Aos poucos, adicione o leite, mexendo constantemente para não empelotar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe até o molho engrossar e reserve.

Montagem

Em um refratário, espalhe uma fina camada de molho branco no fundo. Faça a montagem em camadas, intercalando batatas, molho branco, presunto e muçarela. Repita o processo até finalizar os ingredientes, encerrando com molho branco. Adicione queijo parmesão ralado por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até gratinar. Retire do forno e finalize com salsa antes de servir.

7. Lasanha de berinjela ao molho branco

Ingredientes

Massa

  • 2 berinjelas cortadas em fatias no sentido do comprimento
  • Sal a gosto
  • Azeite para grelhar

Molho branco

  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 500 ml de leite integral
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Montagem

  • 200 g de queijo muçarela fatiado
  • Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Massa

Com as berinjelas já cortadas em fatias no sentido do comprimento, salpique sal e deixe descansar por cerca de 15 minutos para reduzir o amargor. Em seguida, seque bem com papel-toalha. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite e grelhe as fatias até ficarem levemente douradas. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a farinha de trigo e mexa até formar uma mistura homogênea. Aos poucos, acrescente o leite, mexendo sempre para não ficar empelotado. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e cozinhe até engrossar. Reserve.

Montagem

Em um refratário, espalhe uma fina camada de molho branco no fundo. Faça a montagem em camadas, intercalando berinjela, molho branco e muçarela. Repita o processo até finalizar os ingredientes, encerrando com molho branco. Finalize com queijo parmesão ralado por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até gratinar. Sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 12/04/2026 13:05
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