Almoço para a semana: 5 receitas saudáveis e leves para incluir na dieta

Transformar o almoço da semana em algo leve, saudável e cheio de sabor não precisa ser complicado, muito menos sem graça. Com as escolhas certas, é possível montar refeições equilibradas que nutrem o corpo, ajudam na rotina e ainda despertam o prazer de comer bem diariamente. Abaixo, confira 5 receitas práticas e ideias para quem deseja organizar a semana e ainda tornar o almoço um momento muito mais interessante!

1. Lentilha com batata-doce laranja

Ingredientes

1/2 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1/2 xícara de chá de batata-doce laranja cortada em cubos

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 colher de sopa de cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de azeite de oliva

Salsinha picada, tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, cozinhe a batata-doce com água até ficar macia, mas ainda firme. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione a lentilha e refogue por 5 minutos. Acrescente a batata-doce e mexa com cuidado para não quebrar os cubos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o tomate-cereja e finalize com salsinha e tomilho. Sirva em seguida.

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2. Salada de folhas verdes com salmão grelhado

Ingredientes

120 g de salmão

1 xícara de chá de folhas de alface e de rúcula

6 tomates-cereja cortados ao meio

1 colher de chá de sementes de chia

Suco de 1/2 limão

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o salmão até ficar macio por dentro. Desligue o fogo e reserve. Em uma saladeira, monte a salada com as folhas e os tomates-cereja. Adicione o peixe e tempere com sal e suco de limão. Finalize com as sementes de chia e sirva em seguida.

3. Omelete de espinafre com queijo branco

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de espinafre

40 g de queijo branco amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com a ajuda de um garfo. Adicione o espinafre e o queijo branco e mexa para envolver. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a omelete na panela e cozinhe até dourar. Vire com cuidado para cozinhar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Tabule de couve-flor (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

4. Tabule de couve-flor

Ingredientes

2 xícaras de chá de couve-flor

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 pepino cortado em cubos

cortado em cubos 3 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de tomilho

Raspas de 1 limão

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte a couve-flor em pedaços menores. Disponha em um processador e pulse até obter uma textura semelhante a grãos de arroz ou cuscuz. Transfira para uma frigideira e leve ao fogo médio por 3 minutos. Mexendo ocasionalmente.

Transfira a couve-flor para um recipiente e acrescente o tomate-cereja, o pepino, a salsinha e o tomilho. Mexa para incorporar e tempere com raspas e suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 15 minutos antes de servir.

5. Charuto de repolho

Ingredientes

4 folhas de repolho

100 g de carne moída magra

2 colheres de sopa de arroz integral cozido

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Adicione as folhas de repolho e cozinhe por 2 minutos, apenas para que fiquem macias e maleáveis. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em um recipiente, misture a carne moída, o arroz integral, a cebola, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde.

Após, abra cada folha de repolho sobre uma superfície limpa e coloque uma porção de recheio no centro. Dobre as laterais para dentro, formando um rolinho firme, e disponha em uma panela com metade do molho de tomate. Cubra com o restante do molho e regue com um pouco de água. Tampe e leve ao fogo médio por 25 minutos. Sirva em seguida.