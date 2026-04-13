7 receitas de shakes veganos ricos em proteínas

No ritmo acelerado da vida moderna, encontrar lanches rápidos, nutritivos e saborosos é sonho de todo mundo que deseja manter a dieta. Nesse contexto, os shakes veganos ricos em proteínas surgem como a solução ideal. Fáceis de preparar, eles são ótimos para aumentar a energia pela manhã, reforçá-la após o treino ou servir como um lanche prático ao longo do dia. Além disso, são versáteis e podem ser levados para o trabalho ou outros compromissos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Abaixo, confira como preparar shakes veganos ricos em proteínas!
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
1. Shake vegano de maçã com canela
Ingredientes
- 2 maçãs vermelhas sem sementes e picadas
- 200 ml de leite de aveia
- 2 colheres de sopa de proteína vegetal em pó
- 1 colher de sopa de linhaça moída
- 2 colheres de chá de canela em pó
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as maçãs, o leite de aveia, a proteína, a linhaça e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.
2. Shake vegano de açaí com banana
Ingredientes
- 200 ml de suco de laranja natural
- 1 colher de sopa de proteína vegetal em pó
- 100 g de polpa de açaí
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o açaí e a banana e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o restante dos ingredientes e bata para incorporar. Sirva em seguida.
3. Shake vegano de mamão com aveia e chia
Ingredientes
- 400 ml de leite de aveia
- 1 fatia de mamão descascada e sem sementes
- 2 colheres de sopa de aveia
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.
4. Shake vegano de cacau e amêndoas
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de amêndoas hidratadas
- 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
- 1 banana descascada e picada
- 1/4 de xícara de chá de aveia em flocos
- 200 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as amêndoas hidratadas, a água, o cacau em pó, a banana e a aveia em flocos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata rapidamente para triturar. Sirva em seguida.
5. Shake vegano de mirtilo e castanha-do-pará
Ingredientes
- 250 g de mirtilo congelado
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 6 castanhas-do-pará
- 250 ml de leite de soja
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os mirtilos, as sementes de chia e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as castanhas-do-pará e bata para triturar. Sirva em seguida.
6. Shake vegano de frutas vermelhas e tofu
Ingredientes
- 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
- 100 g de tofu macio
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 200 ml de leite de aveia
- 1/2 banana cortada em rodelas
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata por cerca de 1 a 2 minutos, até obter uma mistura homogênea e cremosa. Sirva em seguida.
7. Shake vegano de manga e linhaça
Ingredientes
- 1 xícara de chá de manga madura picada
- 1 colher de sopa de linhaça
- 2 colheres de sopa de castanha-de-caju
- 200 ml de leite de amêndoas
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata por cerca de 1 a 2 minutos, até obter uma mistura homogênea e cremosa. Sirva em seguida.