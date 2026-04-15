Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis

As orações são uma maneira de manter a esperança diante de causas que parecem impossíveis (Imagem: fizkes | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em momentos de desespero e diante de desafios que parecem insuperáveis, muitas pessoas recorrem à fé em busca de conforto e auxílio. As orações para causas impossíveis representam uma forma poderosa de conexão com o divino, representando confiança e esperança mesmo diante das maiores dificuldades. Por meio da intercessão de santos reconhecidos por sua devoção e milagres, é possível encontrar forças para perseverar e enfrentar as provações.

A seguir, veja 7 orações poderosas para causas impossíveis!

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1. Oração a Santo Expedito para causas impossíveis

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois o santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me forças, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido: (faça o pedido). Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência. Serei grato pelo resto da minha vida e levarei o vosso nome a todos que têm fé. Amém!

2. Oração a São Judas Tadeu para causas difíceis

São Judas Tadeu, apóstolo e mártir, grande intercessor em todos os problemas difíceis, hoje recorro a vós com muita fé para pedir vosso auxílio, pois estou em grande necessidade. (Faça o pedido). Peço-vos que me alcanceis a graça de que tanto necessito e que, por vossa intercessão, eu obtenha uma solução favorável para o meu problema, assim como o alívio e a consolação para o meu sofrimento. Agradeço desde já por ouvir minha prece e prometo propagar vossa devoção. São Judas Tadeu, rogai por nós. Amém!

3. Oração pela intercessão do Senhor em causas impossíveis

Senhor, diante de tantos testemunhos, que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis porque tenho fé que o senhor é o Deus do impossível. Então eu te peço agora em nome de Jesus, faça o impossível em minha vida!

Ó Deus, que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez um morto de quatro dias ressuscitar, além dos paralíticos que voltaram a andar.

Tenho uma causa impossível e coloco-a em tuas mãos, e pela minha fé creio que esta causa está ganha! Em nome de Jesus Cristo! Que o mal que atrapalha saia! E que o bem que abençoa venha sobre mim em nome de Jesus Cristo! Amém.

Oração à Santa Rita de Cássia para causas impossíveis traz conforto nos momentos de dificuldade (Imagem: Paula Moraes Designer | Shutterstock)

4. Oração à Santa Rita de Cássia para causas impossíveis

Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tendes o título de Santa das Causas Impossíveis e Desesperadas. Ó querida santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito (faça o pedido).

Não permitais que eu me afaste de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o ao Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. Amém!

5. Oração à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para momentos difíceis

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, concedei-me a graça de vos invocar sempre com o título de Mãe do Perpétuo Socorro. Confio em vós e sei que me haveis de socorrer em todas as minhas necessidades, especialmente na presente dificuldade (faça o pedido). Agradeço-vos desde já por vosso auxílio e prometo propagar vossa devoção. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Amém!

6. Oração a São José para causas impossíveis

Ó glorioso São José, a quem foi concedido o poder de tornar possíveis até mesmo as situações humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nos momentos de dificuldade. Tomai sob vossa proteção (faça o pedido) importante que vos confiamos, para que encontre uma solução favorável.

São José, tão amado e venerado, em vós depositamos toda a nossa confiança, certos de que jamais invocamos vosso nome em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é tão grande quanto vosso poder.

Vós, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa das famílias, sede também nosso pai e protetor. Intercedei por nós para que possamos viver e morrer no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós. Amém!

7. Oração pelo auxílio de São Bento

Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostrastes sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que, ao terminar nossa vista, neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus.