Pele no outono: 5 cuidados essenciais para adotar na estação

Durante o outono, a pele exige cuidados especiais devido às mudanças no clima. Com a maior amplitude térmica e a queda da umidade do ar, é comum que a pele fique mais ressecada, com aspecto áspero e sensível. Por isso, a atenção deve se voltar para a hidratação e proteção, evitando também o chamado efeito rebote quando a falta de hidratação leva o organismo a produzir mais sebo como forma de compensação, o que pode aumentar a oleosidade e favorecer o surgimento da acne.

Nesse contexto, pequenos ajustes na rotina diária de beleza e saúde são fundamentais. Por isso, Ana Cândida Bracarense, dermatologista do Hospital Orizonti, lista as principais orientações para proteger o corpo e o rosto ao longo do outono. Confira!

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1. Foco na hidratação

Intensifique a hidratação com os ativos indicados pelo seu dermatologista. Algumas substâncias são realmente importantes para essa manutenção, como glicerina, ceramidas e pantenol. Os hidratantes com ureia devem ser usados de acordo com a avaliação específica da pele.

2. Atenção redobrada à rotina de banho

Com a queda das temperaturas, a tentação de tomar banhos longos e muito quentes aumenta, mas isso é um grande inimigo, principalmente para peles secas e sensíveis. A recomendação da dermatologista é de banhos rápidos, mornos e sem bucha, utilizando sabonetes menos abrasivos, mais hidratantes, com glicerina ou com a denominação “syndet”. Ao sair, seque-se com uma toalha macia, sem esfregar. O momento ideal para aplicar o hidratante é logo em seguida, com a pele ainda úmida, para garantir a melhor absorção do produto.

O filtro solar deve ser usado mesmo em dias frios ou nublados (Imagem: Boryana Manzurova | Shutterstock)

3. Protetor solar continua sendo inegociável

A percepção de que dias nublados ou frios não exigem proteção solar é um mito perigoso. A radiação no Brasil continua alta mesmo no outono e no inverno, e os raios UV seguem causando envelhecimento precoce e aumentando os riscos de câncer de pele. O uso diário de um filtro com amplo espectro, com FPS superior a 30, dando preferência para os com 50 ou mais, além de proteção UVA, não deve sair da rotina.

4. Óleos naturais na rotina de cuidados podem ser usados com cautela

Os óleos faciais e corporais podem ser aliados para selar a umidade da pele, desde que eles tenham indicação. Existem alguns que podem ser utilizados por quem tem pele oleosa, de forma orientada pelo dermatologista. Não havendo contraindicações para o uso, aplique uma pequena quantidade de óleo antes do banho para proteger a pele da água quente, ou logo após o creme hidratante, para ajudar a reter a água na pele.

5. Cuide da pele de dentro para fora

Os cuidados tópicos devem ser acompanhados de bons hábitos. A ingestão de água continua sendo vital no outono. Além disso, uma dieta rica em frutas, vegetais e gorduras boas (como o ômega 3) é fundamental, devendo-se evitar o excesso de açúcares e alimentos ultraprocessados para controlar a oleosidade. Boas noites de sono, controle do estresse e a prática regular de exercícios físicos melhoram a circulação sanguínea, refletindo diretamente no viço e na saúde da pele. Em casa, o uso de umidificadores de ar também é muito bem-vindo.

Por Pedro Ramos