Peptídeos: a promessa da vez na saúde e na estética exige cautela

Eles deixaram de ser um termo restrito aos livros de biologia para ganhar espaço nas redes sociais, nos consultórios e até nas rotinas de beleza. Os peptídeos, cadeias curtas de aminoácidos que atuam como mensageiros no organismo, tornaram-se protagonistas de uma nova era da saúde e da estética. Mas, com a popularização, cresce também um cenário de promessas exageradas, uso indiscriminado e riscos pouco discutidos.

No corpo humano, essas moléculas desempenham funções fundamentais: participam da produção de hormônios, regulam processos metabólicos e influenciam desde o apetite até a regeneração celular. Substâncias como insulina e GLP-1 são exemplos de peptídeos naturais, essenciais para o funcionamento do organismo.

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O problema surge, porém, quando não se tem a informação completa. A popularização levou ao aumento da oferta de peptídeos no mercado paralelo, muitos sem aprovação, sem procedência confiável e, em alguns casos, sequer testados em humanos.

Clínico geral e nutrólogo do Hospital Santa Lúcia, Leonardo Ferreira é especialista em peptídeos. Ele reforça que, sem controle de qualidade, não há garantia de que o produto contenha a substância prometida nem de que seja seguro. Além disso, o uso sem avaliação médica ignora fatores como contraindicações, interações medicamentosas e efeitos colaterais. "Uma droga pode ser remédio ou veneno, o que muda é a indicação e a dose. Portanto, o uso sem critérios médicos e indicação clínica, pode pôr em risco a saúde do paciente", resume.

O interesse recente do público se deve, principalmente, ao avanço de medicamentos baseados em peptídeos. É o caso da semaglutida e da tirzepatida, inicialmente desenvolvidas para tratar diabetes tipo 2. Essas substâncias atuam imitando hormônios que regulam a saciedade e o metabolismo, reduzindo o apetite e melhorando o controle glicêmico. Com isso, passaram a ser utilizadas também no tratamento da obesidade, com resultados expressivos na perda de peso e na saúde metabólica. Esses medicamentos têm eficácia comprovada e passaram por rigorosos testes clínicos, com perfis de segurança bem estabelecidos.

Outro campo que preocupa é o uso de peptídeos para performance física. Muitas substâncias divulgadas com esse objetivo não contam com estudos clínicos em humanos ou não foram aprovadas para esse fim. Mesmo compostos conhecidos, como o hormônio do crescimento, têm indicações médicas específicas. Fora desse contexto, podem causar desequilíbrios hormonais, metabólicos e cardiovasculares.

O que são peptídeos?

São cadeias curtas de aminoácidos (geralmente de 2 a 50) que funcionam como mensageiros biológicos, sinalizando às células do corpo para realizar funções específicas. O corpo humano produz alguns hormônios que são peptídeos, como colágeno, GLP-1, glucagon, insulina, GH, igf-1, HCG e outros.

Principais usos

Skincare e estética

Estimular colágeno e elastina: atuam sinalizando às células para produzirem mais colágeno, o que aumenta a firmeza, reduz rugas e melhora a elasticidade da pele.

Cicatrização e reparação: ajudam na regeneração tecidual após lesões, sendo úteis em tratamentos pós-procedimentos.

Ação anti-inflamatória: ajudam a acalmar a pele sensível ou com rosácea/acne.

Controle da melanina: regulam a pigmentação para uniformizar o tom da pele.

Tratamentos

Controle de diabetes: a insulina é um peptídeo usado há mais de um século para gerenciar os níveis de açúcar no sangue.

Emagrecimento e controle metabólico: medicamentos como Ozempic e Monjaro (semaglutida/tirzepatida) imitam peptídeos como o GLP-1 para controlar o apetite e o metabolismo.

Regulação hormonal: usados em terapias de reposição, como o hormônio do crescimento (GH) ou a ocitocina.

Saúde cardiovascular: peptídeos, como a nesiritida, tratam insuficiência cardíaca.

Riscos do uso sem prescrição

O uso de peptídeos sem recomendação, especialmente injeções "milagrosas" compradas on-line, oferece riscos graves.

Contaminação e qualidade: produtos falsificados ou de laboratórios clandestinos podem conter impurezas, dosagens incorretas e contaminação bacteriana.

Desregulação hormonal/metabólica: podem causar resistência à insulina, alterações na tireoide e desequilíbrios no hormônio do crescimento.

Riscos cardiovasculares: o uso de certos peptídeos tem sido associado a aumento da pressão arterial e problemas cardíacos.

Reações locais e sistêmicas: injeções podem causar dor, inchaço, infecção (abscessos) e inflamação crônica.

Efeitos gastrointestinais: em peptídeos orais ou injetáveis (como os para emagrecer), são comuns náuseas, vômitos e diarreia.

O uso deve ser estritamente médico e com produtos de procedência farmacêutica.

Grupos de risco

Pessoas com histórico de doenças autoimunes

Indivíduos com distúrbios hormonais ou metabólicos

Pacientes com infecções ou inflamações agudas

Gestantes e lactantes

Pessoas com doenças gastrointestinais e hepáticas





Quando os peptídeos são recomendados

O uso de peptídeos é indicado quando há base clínica e acompanhamento médico, em situações como:

Tratamento de diabetes tipo 2

Controle da obesidade e síndrome metabólica

Distúrbios hormonais diagnosticados

Doenças cardiovasculares específicas

Condições dermatológicas que exigem estímulo de regeneração

Protocolos médicos de envelhecimento saudável (com critérios rigorosos)

Na estética

No universo dermatológico, os peptídeos também ganharam espaço, especialmente em cosméticos. Cremes e séruns utilizam essas moléculas para estimular a produção de colágeno, melhorar a firmeza da pele e auxiliar na reparação cutânea. A médica dermatologista Regina Buffman explica que, no uso dermatológico, os peptídeos são fragmentos de proteínas que atuam como “sinalizadores” para a pele, estimulando processos como a produção de colágeno. No entanto, os resultados são graduais e mais sutis quando comparados a procedimentos em consultório.

Já os peptídeos injetáveis atuam em camadas mais profundas da pele e podem apresentar respostas mais rápidas, mas exigem aplicação por profissionais qualificados. Para quem deseja os resultados, mas de forma segura, a especialista recomenda optar por dermocosméticos de marcas confiáveis, que tenham estudos clínicos e formulações bem estabelecidas.

O que ainda não tem comprovação

Peptídeos para ganho “rápido” de massa muscular

Substâncias vendidas como “rejuvenescedoras milagrosas”

Protocolos estéticos sem estudos clínicos em humano

Uso indiscriminado para performance física

Grande parte desses produtos não foi aprovada ou sequer testada adequadamente.

O que observar antes de usar

Se o produto tem aprovação regulatória

Se há evidência científica em humanos

A indicação médica individualizada

A procedência farmacêutica da substância

Possíveis efeitos colaterais e contraindicações

Palavra do especialista

Existe diferença entre peptídeos usados em tratamentos aprovados e os vendidos no mercado paralelo?

A principal diferença é que os aprovados foram testados em humanos e identificados perfis de segurança. Já os do mercado paralelo, além de muitos serem sem aprovação, existe a questão da procedência e da garantia de que aquela substância é mesmo o que você esta querendo usar. Resumindo, não podemos confiar nessas substâncias.

Peptídeos realmente melhoram a performance física?

Quanto aos peptídeos divulgados hoje para performance, a maioria não tem estudo clínico em humanos ou não foi aprovado. Existem peptídeos que podem ser usados para performance, por exemplo. Porém, não foram desenvolvidos para essa finalidade, como o GH (hormônio do crescimento) e alguns de seus análogos muito estudados no tratamento de lipodistrofia de pacientes com HIV.

O que mais preocupa o senhor na popularização desses produtos?

Hoje, nossa principal preocupação é, primeiro, com o uso indiscriminado, sem acompanhamento médico ou sem indicação médica, afinal toda medicação tem contraindicação e efeito colateral. Outra preocupação é a procedência das medicações, muitas vezes vinda do mercado ilegal, sem garantia de segurança. E outra é o uso de substâncias que não foram aprovadas em humanos, ou até mesmo nunca foram testadas em humanos dentro de estudos clínicos.

Leonardo Ferreira é clínico geral e nutrólogo do Hospital Santa Lúcia, e especialista em peptídeos

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte