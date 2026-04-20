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Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Os traços da personalidade de cada nativo podem ajudar a encontrar o melhor lugar para turistar

As características dos signos ajudam a definir o destino brasileiro ideal para cada nativo (Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
As características dos signos ajudam a definir o destino brasileiro ideal para cada nativo (Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Viajar é uma das melhores formas de conhecer novos lugares, culturas e ampliar nossos horizontes. E, quando se trata de uma viagem pelo Brasil, as opções são infinitas. Então, como escolher o melhor destino? Baseando-se nas características de cada signo, a digital influencer de viagens Babi Trombetta e o astrólogo Ravi Vidya se uniram para criar o guia de destinos nacionais perfeitos para cada nativo do zodíaco.

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Ravi Vidya identificou os traços marcantes de personalidade que podem influenciar as preferências de viagem. Em seguida, Babi Trombetta utilizou essas informações para sugerir os melhores destinos do Brasil que combinam perfeitamente com cada signo. Confira!

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Áries

Ilustração do signo de Áries, contendo o símbolo de chifres curvados em um círculo sobre fundo verde-claro
As belezas naturais de Bonito satisfazem a personalidade audaciosa dos arianos (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os arianos são conhecidos por sua energia e espírito aventureiro. Para satisfazer essa personalidade audaciosa, vale explorar as belezas naturais de Bonito, no Mato Grosso do Sul. 

Touro

Ilustração do signo de Touro, contendo o símbolo com círculo e traços arqueados em um círculo sobre fundo verde-claro
Gramado é o destino ideal para os taurinos, que apreciam conforto e beleza (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os taurinos apreciam conforto, beleza e boa comida. Por isso, recomenda-se uma viagem à charmosa cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. 

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, contendo o símbolo de linhas paralelas unidas em um círculo sobre fundo verde-claro
São Paulo é o destino ideal para os geminianos, que são curiosos e gostam de explorar (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os geminianos são curiosos, comunicativos e gostam de explorar novidades. Para eles, sugere-se a cidade de São Paulo como destino ideal. 

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, contendo o símbolo com duas formas ovais ligadas em um círculo sobre fundo verde-claro
Paraty é o destino perfeito para os cancerianos, que valorizam o afeto (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os cancerianos são sentimentais, ligados à família e valorizam a intimidade. Por isso, recomenda-se uma visita a Paraty, no Rio de Janeiro. 

Leão

Ilustração do signo de Leão, contendo o símbolo com linha curva e extensão lateral em um círculo sobre fundo verde-claro
Búzios satisfaz o espírito nobre, a autoconfiança e o amor pelo luxo dos leoninos (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os leoninos são conhecidos por seu espírito nobre, autoconfiança e amor pelo luxo. Para satisfazer esses desejos, vale uma viagem à glamourosa cidade de Búzios, no Rio de Janeiro. 

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, contendo o símbolo formado por linhas entrelaçadas parecido com um M em um círculo sobre fundo verde-claro
Os virginianos apreciam destinos tranquilos, como a encantadora cidade de Tiradentes (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os virginianos são organizados, práticos e apreciam destinos com uma atmosfera tranquila. Para eles, sugere-se a encantadora cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. 

Libra

Ilustração do signo de Libra, contendo o símbolo com curva superior e linhas horizontais em um círculo sobre fundo verde-claro
Florianópolis é o destino ideal para os librianos, que valorizam a beleza e o refinamento (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os librianos valorizam a harmonia, a beleza e o refinamento. Por isso, recomenda-se uma viagem a Florianópolis, em Santa Catarina. 

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, contendo o símbolo com linha curva e seta em um círculo sobre fundo verde-claro
A Chapada dos Veadeiros combina com os escorpianos, que buscam experiências profundas (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os escorpianos são intensos, misteriosos e buscam experiências profundas. Para eles, vale investir em uma visita à Chapada dos Veadeiros, em Goiás. 

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, contendo o símbolo em forma de flecha em um círculo sobre fundo verde-claro
A Chapada Diamantina é o destino perfeito para os sagitarianos, amantes de liberdade e aventura (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os sagitarianos são aventureiros, amantes da liberdade e adoram explorar novos horizontes. Para esses nativos, vale uma viagem à região da Chapada Diamantina, na Bahia. 

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, contendo o símbolo com linhas curvas unidas em um círculo sobre fundo verde-claro
Os capricornianos buscam destinos que ofereçam oportunidades de crescimento, como Manaus (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os capricornianos são ambiciosos, disciplinados e buscam destinos que ofereçam oportunidades de crescimento. Logo, sugere-se uma visita a Manaus, no Amazonas. 

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, contendo duas linhas onduladas em um círculo sobre fundo verde-claro
Salvador é a escolha perfeita para os aquarianos, que valorizam a diversidade (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os aquarianos são visionários, inovadores e valorizam a diversidade. Para eles, vale uma viagem a Salvador, na Bahia. 

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, contendo duas linhas curvas e uma linha reta cruzando-as em um círculo sobre fundo verde-claro
Jericoacoara é o destino ideal para os piscianos, que buscam locais que despertam sua espiritualidade (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os piscianos são sensíveis, imaginativos e buscam destinos que despertem sua espiritualidade. Logo, recomenda-se uma visita a Jericoacoara, no Ceará. 

Independentemente do seu signo, o Brasil oferece uma ampla variedade de destinos incríveis para todos os gostos. Utilize essas dicas como um ponto de partida e permita-se explorar as maravilhas do nosso país. Lembre-se de que o mais importante em uma viagem é aproveitar cada momento e criar memórias inesquecíveis. 

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    Por Redação EdiCase
    postado em 20/04/2026 16:06
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