Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde

O bolo de liquidificador fit é uma ótima opção para o lanche da tarde de quem está de dieta, pois une praticidade, sabor e equilíbrio nutricional em uma única preparação. Feito com ingredientes mais leves, como farinhas integrais, aveia, frutas e adoçantes mais saudáveis, ele ajuda a reduzir o consumo de açúcar e gordura sem abrir mão do prazer de comer um doce.
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Abaixo, confira receitas de bolo de liquidificador fit para o lanche da tarde!
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1. Bolo de tangerina
Ingredientes
- 2 tangerinas descascadas e sem sementes
- 3 ovos
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de açúcar de coco
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Pedaços de tangerina e açúcar de confeiteiro para decorar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata as tangerinas, os ovos, o óleo de coco e o açúcar de coco até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e adicione o sal e a farinha de aveia e de amêndoas. Mexa até obter uma massa uniforme. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma de silicone e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e sirva decorado com pedaços de tangerina e açúcar de confeiteiro.
2. Bolo de batata-doce
Ingredientes
- 1 xícara de chá de batata-doce descascada e ralada
- 100 ml de leite vegetal
- 1/2 xícara de chá de açúcar de coco
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de farelo de aveia
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata a batata-doce com os ovos, o leite vegetal, o óleo de coco e o açúcar de coco até obter uma consistência homogênea. Adicione o farelo de aveia e o amido de milho e bata novamente para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira a massa para uma forma com furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.
3. Bolo de maçã com castanhas
Ingredientes
Massa
- 2 maçãs sem sementes e picadas
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Cobertura
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de amêndoas laminadas
- 1 colher de sopa de nozes picadas
- 1 colher de sopa de castanha-do-pará picada
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata as maçãs, os ovos, o leite vegetal, o óleo de coco e o açúcar mascavo até obter um creme homogêneo. Adicione a farinha de aveia e a canela e bata novamente para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira a massa para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Em um recipiente, misture os ingredientes da cobertura e espalhe sobre a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.
4. Bolo de frutas vermelhas
Ingredientes
- 3 ovos
- 170 g de iogurte natural
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de mel
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 1/2 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, framboesa, mirtilo e cereja)
- Suco de 1/2 limão
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 xícara de chá de farinha de quinoa
- Óleo de coco para untar
- Farinha de quinoa para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata os ovos com o iogurte, o óleo de coco, o mel e o suco de limão. Em um recipiente, coloque o açúcar mascavo, o sal, a farinha de amêndoas e de quinoa e mexa. Despeje no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea.
Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira a massa para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de quinoa. Disponha as frutas vermelhas sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.