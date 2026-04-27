O que plantar em maio: hortaliças e flores ideais para cultivar no mês

O mês de maio marca uma transição importante entre as estações do ano, sendo um período estratégico para o planejamento e o cultivo do jardim ou da horta. Com a diminuição gradual das temperaturas e a alteração no regime de chuvas, torna-se essencial observar as características climáticas regionais antes de iniciar qualquer plantio.
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Em maio temos o clima ideal para começar o cultivo do seu jardim. As temperaturas amenas e a umidade típica da estação favorecem o desenvolvimento de diversas espécies. Para garantir um jardim bonito e cheio de vida, o segredo está em escolher sementes de qualidade, destaca Leandro Mello, especialista da ISLA Sementes.
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A ISLA Sementes, empresa brasileira de sementes de hortaliças, flores, ervas e temperos, traz aqui uma seleção de sementes para serem cultivadas em sua horta em todas as regiões do Brasil. Confira!
Hortaliças para cada região do Brasil
Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além dos estados Rio de Janeiro, Espírito Santo e norte de Minas Gerais, o ideal é cultivar:
- Abóbora;
- Abobrinha;
- Berinjela;
- Coentro;
- Feijão-vagem;
- Jiló;
- Maxixe;
- Pepino;
- Pimenta;
- Pimentão;
- Quiabo.
Para as outras regiões do país:
- Acelga;
- Agrião;
- Aipo;
- Alface;
- Alho-poró;
- Beterraba;
- Cebolinha;
- Cenoura;
- Chicória;
- Couve-chinesa;
- Couve-flor de inverno;
- Couve-manteiga;
- Ervilha;
- Mostarda;
- Nabo;
- Repolho;
- Rúcula;
- Salsa.
Flores para cultivar em maio
Abaixo, confira 5 flores para cultivar no seu jardim em maio!
- Lavatera: é uma planta ornamental versátil e de fácil cultivo, conhecida por suas flores grandes e coloridas;
- Phlox: é extremamente florífera, ideal para bordaduras, canteiros, vasos e arranjos;
- Salvia splendens: possui boa tolerância ao frio, é fácil de cultivar, bastante florífera e versátil, sendo amplamente utilizada em vasos, jardineiras, maciços e bordaduras de jardim;
- Tagetes: é uma planta de fácil cultivo, com hastes compridas, flores aromáticas e a capacidade de atrair borboletas. Além disso, é um ótimo repelente natural de insetos quando plantada ao redor de jardins;
- Capuchinha: é fácil de cultivar, comestível e excelente para decorar jardins. Além disso, também pode ser utilizada em pratos culinários devido ao seu sabor levemente picante.
Como cultivar
A seguir, veja dicas de como cultivar as hortaliças e as flores e ter sucesso no seu jardim ou horta:
- Avalie o espaço disponível para o plantio, lembrando que algumas espécies se adaptam bem a vasos e floreiras, enquanto outras necessitam de mais espaço;
- Prepare o solo de forma adequada, utilizando um bom substrato para garantir o desenvolvimento das raízes e a drenagem adequada da água;
- Regue frequentemente, porém é preciso ter cuidado para não encharcar o solo;
- Remova flores e folhas secas para estimular novas florações e manter a flor saudável;
- Essas flores são cultivadas tanto diretamente na terra quanto em vasos, dependendo do espaço disponível e da sua preferência.
Por Débora Nascimento