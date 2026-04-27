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O que plantar em maio: hortaliças e flores ideais para cultivar no mês

As características desta época do ano são ideias para investir em algumas espécies

Maio favorece o cultivo de flores e hortaliças (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Maio favorece o cultivo de flores e hortaliças (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O mês de maio marca uma transição importante entre as estações do ano, sendo um período estratégico para o planejamento e o cultivo do jardim ou da horta. Com a diminuição gradual das temperaturas e a alteração no regime de chuvas, torna-se essencial observar as características climáticas regionais antes de iniciar qualquer plantio.

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Em maio temos o clima ideal para começar o cultivo do seu jardim. As temperaturas amenas e a umidade típica da estação favorecem o desenvolvimento de diversas espécies. Para garantir um jardim bonito e cheio de vida, o segredo está em escolher sementes de qualidade, destaca Leandro Mello, especialista da ISLA Sementes.

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A ISLA Sementes, empresa brasileira de sementes de hortaliças, flores, ervas e temperos, traz aqui uma seleção de sementes para serem cultivadas em sua horta em todas as regiões do Brasil. Confira!

Hortaliças para cada região do Brasil

Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além dos estados Rio de Janeiro, Espírito Santo e norte de Minas Gerais, o ideal é cultivar: 

  • Abóbora; 
  • Abobrinha; 
  • Berinjela;
  • Coentro; 
  • Feijão-vagem; 
  • Jiló; 
  • Maxixe; 
  • Pepino; 
  • Pimenta; 
  • Pimentão;
  • Quiabo.

Para as outras regiões do país: 

  • Acelga;
  • Agrião; 
  • Aipo; 
  • Alface; 
  • Alho-poró; 
  • Beterraba; 
  • Cebolinha; 
  • Cenoura; 
  • Chicória; 
  • Couve-chinesa; 
  • Couve-flor de inverno; 
  • Couve-manteiga
  • Ervilha; 
  • Mostarda; 
  • Nabo; 
  • Repolho; 
  • Rúcula;
  • Salsa.
Flor rosa em plantação com o miolo rosa e preto
A lavatera é uma planta de fácil cultivo para o jardim (Imagem: Floridafan | Shutterstock)

Flores para cultivar em maio 

Abaixo, confira 5 flores para cultivar no seu jardim em maio!

  • Lavatera: é uma planta ornamental versátil e de fácil cultivo, conhecida por suas flores grandes e coloridas;
  • Phlox: é extremamente florífera, ideal para bordaduras, canteiros, vasos e arranjos;
  • Salvia splendens: possui boa tolerância ao frio, é fácil de cultivar, bastante florífera e versátil, sendo amplamente utilizada em vasos, jardineiras, maciços e bordaduras de jardim;
  • Tagetes: é uma planta de fácil cultivo, com hastes compridas, flores aromáticas e a capacidade de atrair borboletas. Além disso, é um ótimo repelente natural de insetos quando plantada ao redor de jardins;
  • Capuchinha: é fácil de cultivar, comestível e excelente para decorar jardins. Além disso, também pode ser utilizada em pratos culinários devido ao seu sabor levemente picante.

Como cultivar

A seguir, veja dicas de como cultivar as hortaliças e as flores e ter sucesso no seu jardim ou horta:

  • Avalie o espaço disponível para o plantio, lembrando que algumas espécies se adaptam bem a vasos e floreiras, enquanto outras necessitam de mais espaço;
  • Prepare o solo de forma adequada, utilizando um bom substrato para garantir o desenvolvimento das raízes e a drenagem adequada da água;
  • Regue frequentemente, porém é preciso ter cuidado para não encharcar o solo;
  • Remova flores e folhas secas para estimular novas florações e manter a flor saudável;
  • Essas flores são cultivadas tanto diretamente na terra quanto em vasos, dependendo do espaço disponível e da sua preferência. 

Por Débora Nascimento

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    Por Redação EdiCase
    postado em 27/04/2026 14:05
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