Almoço saudável: 5 receitas leves com frango para incluir na dieta

O frango é um alimento bastante valorizado na alimentação equilibrada por ser rico em proteínas de alta qualidade, que contribuem para a manutenção dos músculos e para a saciedade ao longo do dia. Além disso, é uma carne leve, de fácil digestão e com menor teor de gordura quando comparada a outras opções, especialmente quando preparada sem pele. Sua grande versatilidade na cozinha permite diferentes formas de preparo, sendo uma excelente escolha para receitas de almoço. Veja!
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1. Frango leve ao molho rústico de tomate
Ingredientes
- 6 coxas e sobrecoxas de frango sem pele
- 2 tomates maduros picados
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 1/2 pimentão amarelo picado
- 1 colher de sopa de alcaparra
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 cebola picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Páprica doce, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino, alho e páprica. Deixe descansar por pelo menos 20 minutos para pegar sabor. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure levemente os pedaços de frango de todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar macia. Acrescente os pimentões e refogue por mais alguns minutos. Adicione os tomates e misture bem, deixando formar um molho natural. Volte o frango para a panela, acrescente a água e a alcaparra. Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 25 a 30 minutos, até o frango ficar macio e bem cozido. Sirva em seguida.
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2. Salada de frango com manga e hortelã
Ingredientes
Frango
- 1 peito de frango cortado em cubos
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Páprica, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Salada
- 1 manga madura cortada em cubos
- 2 xícaras de chá de folhas de rúcula
- 1/2 pepino cortado em rodelas
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- Folhas de hortelã a gosto
- 10 tomates-cereja cortados ao meio
Molho
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Frango
Em um recipiente, tempere o frango com limão, sal, pimenta-do-reino e páprica. Deixe marinar por 15 a 20 minutos. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o frango até dourar e ficar bem cozido. Reserve e deixe esfriar levemente.
Salada
Em uma tigela grande, disponha as folhas de rúcula como base. Adicione a manga, o pepino, a cebola-roxa, os tomates-cereja e a hortelã. Distribua o frango sobre a salada.
Molho
Misture todos os ingredientes do molho em um recipiente e regue a salada na hora de servir.
3. Frango ao limão com couve refogada
Ingredientes
Frango
- 2 filés de peito de frango
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- Páprica, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Couve
- 1 maço de couve fatiada bem fina
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Sal a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Frango
Em um recipiente, tempere o frango com suco de limão, alho, sal, pimenta-do-reino e páprica. Deixe marinar por cerca de 20 minutos para intensificar o sabor. Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite e grelhe os filés em fogo médio até ficarem dourados por fora e bem cozidos por dentro. Reserve.
Couve
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar levemente. Adicione a couve e mexa rapidamente por 2 a 3 minutos, apenas até murchar, mantendo a cor verde vibrante. Tempere com sal e finalize com um toque de limão. Sirva o frango grelhado acompanhado da couve refogada.
4. Salada saudável de frango grelhado
Ingredientes
Frango
- 1 peito de frango cortado em cubos
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Salada
- Folhas de alface fatiadas a gosto
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 xícara de chá de milho-verde cozido
- 1/2 pepino cortado em tiras finas
- 2 colheres de sopa de queijo branco esfarelado
- Salsinha picada a gosto
Molho
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de mostarda
- Sal e pimenta moída a gosto
Modo de preparo
Frango
Em um recipiente, tempere o frango com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 a 20 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite em fogo médio e grelhe o frango até dourar e ficar bem cozido. Reserve.
Salada
Em uma tigela, monte a base com as folhas de alface. Adicione o tomate-cereja, o milho-verde, o pepino e o queijo esfarelado. Distribua o frango grelhado por cima.
Molho
Misture os ingredientes do molho em um recipiente e regue a salada na hora de servir.
5. Frango desfiado com abobrinha
Ingredientes
Frango
- 1 peito de frango
- 2 dentes de alho
- 1/2 cebola picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 folha de louro
- Água suficiente para cozinhar
Abobrinha
- 2 abobrinhas cortadas em cubos
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Frango
Em uma panela, coloque o peito de frango, o alho, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro. Cubra com água e cozinhe até o frango ficar macio (cerca de 20 a 25 minutos). Retire o frango, espere amornar e desfie com a ajuda de dois garfos. Reserve um pouco do caldo do cozimento.
Abobrinha
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Adicione a abobrinha e refogue por alguns minutos, mexendo, até ficar macia, porém ainda firme. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o frango desfiado à abobrinha, misture bem e adicione um pouco do caldo reservado para deixar mais suculento. Finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.