Rolês a custo zero: as experiências gratuitas e divertidas de Brasília

Quando o final de semana chega, ficar em casa é a melhor opção para muitas pessoas. Isso, sobretudo, quando é fim de mês e o dinheiro fica mais curto. No entanto, o que poucos sabem é que dar aquele famoso rolê em Brasília não é nem um pouco difícil. As experiências gratuitas são verdadeiros tesouros espalhados pela cidade. Em 2026, com o setor cultural pulsando e novos espaços consolidados, o brasiliense e os turistas encontram um cardápio variado de lazer.

O roteiro, inevitavelmente, começa pelos monumentos expostos a céu aberto. Não existe a possibilidade de passar pela arquitetura da capital federal sem registrar ou se encantar. As ideias de Oscar Niemeyer e Lucio Costa são, sem dúvidas, os principais pontos turísticos de uma Brasília que faz moradores e visitantes perderem o fôlego. A Catedral Metropolitana e o Museu Nacional da República — que atualmente abriga mostras itinerantes de renome, como a Bienal de São Paulo — são paradas obrigatórias.

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Para quem busca contato com a natureza, o Parque da Cidade continua a melhor alternativa, oferecendo desde pistas de corrida até eventos esportivos de grande porte, como as etapas do Circuito de Vôlei de Praia. Além, é claro, de inúmeros eventos para corredores de forma gratuita. Já o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) conta com exposições e o projeto BB Celebra Brasília, consolidando-se como um refúgio cultural para todas as idades.

Pelos olhos de quem vive

Sair sem precisar abrir a carteira, para muitos, parece um universo completamente fora da realidade. Assim, ouvindo essas reclamações, Samuel Breno Policárpio da Costa, 22 anos, decidiu criar o perfil Lazer in BSBê (@lazerinbsb), que hoje conta com 107 mil seguidores no Instagram. "Por trás da queixa das pessoas de que não tinha nada pra fazer em Brasília, havia uma desinformação. Eu curtia muito os rolês gratuitos com os meus amigos e não entendia por que os outros não curtiam. A página surgiu como uma forma de mostrar meus rolês. Por meio disso, quis mostrar que tem, sim, várias opções de lazer na cidade.

De acordo com ele, Brasília dispõe de muitas opções, que agradam todos os gostos e idades. Algumas, especialmente para o jovem, podem custar mais caro, contudo, as alternativas gratuitas não saem perdendo. Muito pelo contrário, elas podem ser ainda melhores. "Curtir a vida também parte muito da perspectiva das pessoas. Por isso, gosto de mostrar uma outra visão na página", completa o estudante de administração.

Com mais de 90 mil seguidores em todas as redes sociais, o influencer Felipe Anjos, 22, adora dar um rolê por Brasília. Para ele, todo final de semana ensolarado é um convite para curtir e trocar experiências na cidade. "Gosto muito de parques, cachoeiras, ir para o lago. Parado eu não fico", brinca o criador de conteúdo. Na internet, ele está sempre dando dicas e compartilhando com o público os melhores lugares para se divertir com amigos e familiares.





E o que fazer?

Dicas de Samuel Breno

— Parque Asa Delta

— Parque das Garças

— Parque Olhos D’Água

— Ermida Dom Bosco

— Parque da Cidade

— Buraco do Jazz

— Corrida com o SOMMA club no Parque da Cidade

— Grupos de Alta que se encontram no Eixão (Federalta e Street Alta)

Dicas de Felipe Anjos

— O Lake Deck, que fica a beira lago e dá para aproveitar com amigos e ouvir música

— Trilhas diversas, como Trilha dos toneis, Trilha do trem (no Park Way tem até uma cachoeira bem maneira)

— Para quem curte batalhas de rima, toda quarta-feira rola a Batalha da Escada, na Unb. Às quintas-feiras, tem a Batalha do Relógio, em Taguatinga

— Exposições que ocorrem no CCBB e no Sesi Lab