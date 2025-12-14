Brasília: cidade se torna destino de vínculo e celebração

Brasília vive um boom turístico que se estende do fim de ano a janeiro e ao carnaval, consolidando-se como destino de experiências completas e muito além do roteiro cívico tradicional. Dados fornecidos pela Booking.com revelam uma curva acelerada de buscas por hospedagens na capital, tanto por brasileiros quanto por estrangeiros, impulsionadas pela imagem renovada da cidade, a oferta crescente de grandes eventos e a combinação entre arquitetura icônica, gastronomia diversa e vida noturna ativa. Hoje, a capital federal é vista por viajantes como destino que reúne arquitetura única, monumentos emblemáticos, alta gastronomia, história, negócios e experiências de lazer, criando uma narrativa afetiva que se fortalece a cada temporada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre 1º de agosto e 28 de outubro de 2025, os dados de busca chamaram a atenção especialmente para três períodos. Para viagens entre 20 de dezembro de 2025 e 3 de janeiro de 2026, houve crescimento global de 76% no interesse, um aumento de 48% entre brasileiros e uma expansão de 236% entre estrangeiros. No mês de janeiro, o crescimento entre brasileiros chegou a 258% e entre estrangeiros a 53%. Já para o carnaval de 2026, o aumento foi de 47% entre brasileiros e de 212% entre visitantes internacionais. No recorte do carnaval, as nacionalidades que mais buscam Brasília incluem brasileiros (139%), chilenos (41%), portugueses (13%) e peruanos (7%), além de americanos, que permanecem entre os principais emissores, mesmo com ligeira redução.

Esse movimento é observado por empresários, gestores culturais e representantes da hotelaria local, que enxergam na nova fase turística da capital um capítulo promissor. "O turismo em Brasília tem mostrado um grande crescimento, principalmente com os grandes eventos", destaca Hasty Carvalho, diretora de Relações Institucionais da Associação Brasiliense de Aluguel de Temporada (Abat).

As novas dinâmicas turísticas também se explicam pelas histórias dos viajantes que, cada vez mais, conectam experiências digitais, afetivas e presenciais. A estudante de enfermagem Julia Oliveira, 21 anos, moradora de Sumaré (SP), decidiu passar o ano-novo em Brasília com amigos que conheceu virtualmente em 2021. Encontraram-se em São Paulo pela primeira vez e escolheram Brasília como destino de celebração.

Apesar de ser o primeiro ano-novo da estudante na capital, Julia viajou sozinha recentemente para Brasília e relata um sentimento imediato de pertencimento. "Saí querendo voltar no outro dia, morar aí", afirma. No roteiro, visitou espaços simbólicos, como Congresso Nacional, Palácio do Itamaraty, Memorial JK e Pontão do Lago Sul, além de ter se surpreendido com o transporte urbano. "Os ônibus são muito chiques, aceitando cartão. A cidade é tranquila, rápida e acessível", resume.

Outra visitante que reforça a dimensão afetiva é a designer de moda Larissa Moreira Lima, de Fortaleza. Aos 29 anos, escolheu novamente Brasília para o fim de ano, atraída pela limpeza da cidade, pela variedade de atrações e pelo desejo de reencontrar familiares. Pretende passar 10 dias em um roteiro que combina descanso, reencontro e lazer urbano. "Fui em três carnavais de Brasília e amei demais! A cidade é limpa e com várias opções de atrações para todas as idades, gratuitas e pagas", destaca.

Essas experiências individuais reforçam uma percepção coletiva: Brasília, antes associada ao funcionalismo público e aos monumentos, agora ocupa também o lugar da memória afetiva, do reencontro e da conexão entre pessoas. "Os hóspedes elogiam bastante a arquitetura e o urbanismo da cidade, a hospitalidade, a qualidade de vida e a segurança", afirma Hasty.

O secretário de Turismo do DF, Cristiano Nogueira Araújo, comenta que esse crescimento está ligado ao planejamento urbano, ao calendário definido de eventos e ao investimento privado em infraestrutura. Segundo a pasta, a capital vive uma fase em que os grandes eventos se tornaram seguros, bem-estruturados e associados a uma rede hoteleira reformada, com conectividade aérea ampliada e programação constante ao longo do ano. O secretário destaca ainda que o Natal e o réveillon passaram a ter identidade própria, com eventos gratuitos em áreas públicas cenográficas, produções privadas de alta gastronomia, shows e experiências direcionadas tanto a famílias quanto a jovens. Para ele, Brasília tende, nos próximos ciclos, a se consolidar também como destino relevante de carnaval, festas juninas e festivais sazonais.

Para além do turismo cívico

Além do público que tradicionalmente visita a capital para conhecer a Esplanada dos Ministérios e os prédios icônicos projetados por Oscar Niemeyer, cresce o interesse por experiências culturais, gastronômicas e por roteiros que fogem da rota institucional. É o que observa a guia de turismo Bianca D'Aya, proprietária da agência Me Leva Cerrado e idealizadora do tour Brasília Negra, que vem registrando aumento significativo de procura, principalmente entre casais e viajantes solo.

Bianca também inclui a Casa do Cantador, um espeço destinado à manifestação da arte e cultura nordestina na rota (localizado em Ceilândia) (foto: Me Leva Cerrado )

Bianca destaca que o perfil de quem chega à cidade está cada vez mais curioso e disposto a entender Brasília além da imagem política mostrada diariamente no noticiário. "Os turistas ainda querem muito conhecer Esplanada, Congresso e Catedral, mas, hoje, Brasília desponta como um polo gastronômico e cultural. Temos culinárias do mundo inteiro, tours arquitetônicos fora da rota tradicional e uma cena artística que chama a atenção", afirma. Ela reforça que, no fim de ano, a cidade exige cuidado especial clima, já que dezembro e janeiro são marcados por períodos de chuva, o que demanda roteiros alternativos e passeios cobertos.

Entre os visitantes que chegam à capital nesta temporada está a socióloga e ativista indígena Silvia Muiramomi, 60, que retorna a Brasília pela terceira vez, motivada principalmente por laços familiares na capital. Ela já conheceu a Esplanada, o Museu Nacional, o Beijódromo e o Lago Paranoá, mas agora busca mergulhar ainda mais na diversidade cultural da cidade. "Brasília carrega uma energia do orgulho de ser brasileiro", diz. "Quero visitar o Museu dos Povos Indígenas, o Memorial JK e circular mais pelas periferias, entendendo outras camadas da nossa brasilidade."

Em visita a Brasília, Silvia conheceu o Congresso Nacional em 2023 (foto: Arquivo pessoal )

Para além do centro político, a viajante pretende vivenciar o réveillon na capital, período que costuma ser mais tranquilo devido ao recesso das instituições públicas, mas que ainda guarda uma atmosfera festiva. Ela destaca a expectativa de descobrir "como os brasilienses comemoram a virada", em uma cidade conhecida por reunir povos de todas as regiões do país e criar paisagens culturais próprias. Experiências gastronômicas e históricas estão no topo da sua lista de prioridades.

Nos arredores

O aumento no fluxo turístico para cidades próximas a Brasília também é sentido por quem trabalha no setor. Bianca explica que destinos como Chapada dos Veadeiros, Pirenópolis, Goiânia e Caldas Novas registram crescimento no período, atraindo viajantes que aproveitam a estada na capital para conhecer a região. Mesmo que o aumento não seja tão alto quanto o esperado pelo setor, ela afirma que a procura é consistente e tende a crescer. "Esses destinos explodem nas férias. Muita gente aproveita para fazer bate-volta ou roteiros combinados", diz.

Outro ponto de destaque é o fortalecimento do afroturismo, um dos segmentos que mais ganharam visibilidade nos últimos anos. Bianca conta que o tour Brasília Negra teve mais de oito edições apenas no mês de novembro, apresentando ao público a perspectiva negra na construção e na história da cidade. "É uma tendência não só em Brasília, mas no Brasil todo. As pessoas querem conhecer outras narrativas e quebrar o imaginário de que a capital é apenas a Praça dos Três Poderes", explica.

Para quem pretende visitar Brasília no fim de ano, Bianca recomenda planejamento. "É importante pesquisar valores de alimentação e hospedagem para não se assustar ao chegar. Também vale olhar o clima e ver o que colocar na mala, além de verificar se há experiências que você quer fazer e que não estão no roteiro contratado. Brasília é um destino vasto, e quanto mais pesquisa, mais o turista aproveita", orienta. Silvia reforça essa percepção ao afirmar que espera voltar para casa com memórias afetivas e mais conhecimento sobre a cultura e as contradições que moldam a capital.

Rota de lazer, gastronomia e festas

A rede hoteleira indica diferenças claras de perfil entre os visitantes de cada período. No fim do ano, o público está interessado em confraternização, festas e experiências gastronômicas. Em janeiro, predominam turistas de passagem, pessoas que visitam parentes e famílias que buscam descanso. No carnaval, há concentração de jovens foliões, grupos do turismo afetivo e viajantes internacionais.

A hotelaria acompanha esse movimento com novidades estruturais e experiências que associam sustentabilidade, gastronomia premium e natureza. O Villa Triacca Hotel Vinícola & Spa, na BR-251, prepara uma festa concorrida em meio aos vinhedos iluminados, cenário que já se tornou tradição. Segundo o proprietário, Ronaldo Triacca, a novidade desta temporada é a inauguração de seis novas suítes com piscinas aquecidas individuais. O pacote especial inclui três diárias com tarifas a partir de R$ 1.890 por noite, ceia especial, café da manhã, brinde com espumante produzido localmente e atividades como pedalinhos e trilhas. Triacca destaca ainda que o impacto é regional. "100% dos colaboradores são moradores da região do PAD-DF".

A virada do ano conta com programação especial no hotel. A festa acontece com vista panorâmica dos vinhedos e, no momento dos fogos, o brilho ilumina os parreirais, criando uma experiência única no Cerrado. A culinária do Villa Triacca é inspirada na essência italiana, na tradição gaúcha e na valorização de ingredientes locais. "A ceia de fim de ano resgata essas referências, trazendo sabores afetivos e a clássica cultura das ceias que fazem parte das nossas casas."

Espaço Villa Triacca (foto: Bruna Pauxis)

Outro destaque é a Chapada Imperial, hospedagem sustentável localizada em área preservada de Cerrado, com pacotes que incluem ceia de réveillon composta por cordeiro, pernil, peixe e champanhe. Os valores variam conforme o perfil da hospedagem, entre chalés, suítes e camping, e incluem café especial no dia seguinte. Já o Sítio Titara aposta em música ao vivo, ceia regional e camping, recebendo especialmente hóspedes vindos de diferentes locais, como Minas Gerais e do Rio de Janeiro, com valores médios de R$ 399 por pessoa.

Com diversas cachoeiras, Chapada Imperial é uma opção de lazer para o fim de ano e para a virada de réveillon (foto: Divulgação )

A paisagem é um dos diferenciais do Sítio Titara (foto: Arquivo pessoal)

A alta demanda também se reflete no calendário de festas de réveillon. A programação inclui experiências com múltiplas pistas no centro da cidade, festividades tradicionais em clubes à beira do Lago Paranoá, ceias premium em hotéis, jantares com jazz em restaurantes modernistas e festas open bar com atrações musicais nacionais.

Roteiro de festas de fim de ano em Brasília

Réveillon Villa Rizza 2026

Uma opção familiar com foco em conforto e serviço completo. A festa da Villa Rizza terá bufê e bebidas all inclusive, além de show com Banda Lúpulo e Cereais Não Maltados, garantindo trilha animada até a virada. Ideal para quem busca comodidade com atmosfera mais intimista. Ingressos a partir de R$ 400.

A Grande Festa de Réveillon — Galeria dos Estados

Uma festa multitemática e com três pistas simultâneas: Pista Réveillon da Porr@, com Kaya Conky, S4tan (SP) – Baile Avançado, Eloi (Festa Fairy), Lucaz Nery (Latinitudes) e Ayobambi (Game Zone); Pista Virada Braba, com DJ Bassan, DJ Bonekinha Iraquiana (SP), DJ Porn e DJ Samon Pessoa; e Pista Emopalooza, com DJ Gotijo, Sadkids Club, Jeff Way, Menino Elefante, OR1 e LLUME. Ingressos a partir de R$ 170.

Réveillon no Iate Clube

Show especial com Terminal Zero, queima de fogos e clima tradicional às margens do Lago. Associados têm acesso gratuito à orla, mas ingressos com acesso ao bufê estão disponíveis na secretaria para sócios e amigos de sócios.

Réveillon Oscarito Brasília

O Oscarito Brasília promove sua virada de ano em 31 de dezembro, das 23h às 6h, com duas experiências: o Oscarito Baladas, com open bar premium e shows, e o Cerratto Premium, com ceia completa, open food e acesso à festa principal. Os ingressos, a partir de R$ 330, estão disponíveis em sympla.com.br.

Réveillon Royal Tulip

Com o tema Royale, o Royal Tulip Brasília Alvorada organiza sua festa de ano-novo reunindo atrações circenses, música ao vivo, ceia de alta gastronomia e queima de fogos à beira do Lago Paranoá. Os ingressos incluem três diárias, de 29/12 a 1º/1.

Réveillon Orla Brasília 2026

Localizado no Clube Ases, o Réveillon Orla Brasília conta com atrações como Jeferson Moraes e Doze por Oito. Área individual Premium com direito a open bar. Ingressos a partir de R$ 300 (+ R$ 30 taxa), disponíveis no sympla.com.br.

Réveillon Cassab 2026

O público brinda a chegada do ano com a tradicional queima de fogos emoldurada pela Ponte JK, diretamente às margens do Lago Paranoá no Clube dos Associados da Aeronáutica (Cassab). All Inclusive, open food, com assinatura do Senna Buffet e open bar premium. Contém espaço kids, crianças de 7 a 12 anos pagam meia. Ingressos disponíveis em bilheteriadigital.com.

Réveillon dos Sonhos AABB Brasília 2026

Festa para toda a família com open bar completo e open food com ceia variada, o evento conta com três atrações musicais. Valores 2º lote: associado R$ 390; não associado: R$ 450. Política infantil: menores de 7 anos não pagam, 8 a 10 pagam meia, a partir de 11 valor integral. Ingressos disponível em bilheteriadigital.com





Réveillon Na Onda Brasília 2026

Com vibe tropical, o evento promete uma virada inesquecível à beira do Lago Paranoá com open bar premium. O Line-up conta com palcos com artistas do funk, pagode, piseiro, eletrônico e sertanejo. Ingressos: camarote premium: R$ 261 + taxa; área VIP: R$ 63 + taxa; taxa de cooler disponível. Ingressos disponíveis em digitalingressos.com.br

Réveillon Clube Naval de Brasília 2026

Atrações musicais e festa premium para famílias, com área gastronômica completa, open bar e espaço kids (contendo dormitórios e monitoramento). Para adquirir os ingressos, basta ir presencialmente na Seção de Eventos do Clube Naval. Sócios R$ 650 no pix ou débito ou crédito em até 3x: R$ 690; convidados: R$ 750 no pix e condições especiais para crianças.

Réveillon no Horizonte Modernista – Brasília Palace Hotel 2026

Ideal para quem quer celebrar com calma, boa música e alta gastronomia. O pacote inclui hospedagem, jantar de réveillon e almoço do dia seguinte, no Oscar Restaurante — Brasília Palace Hotel. Com jazz ao vivo e menu assinado pelo chef Gerardo Costa. Crianças até 2 anos não pagam; 3 a 10 anos pagam meia. Ingressos disponível em plazabrasilia.com.br.

Réveillon La Terrasse 2026

Evento à beira do lago, com open bar e food, com bela vista, música animada e experiência gastronômica. Ingressos: vista frontal do lago: R$ 595; vista lateral: R$ 529; crianças de 8 a 12 anos: R$ 290, disponíveis em laterrasserestaurante.com.br.

Réveillon Gran Bier 2026

Evento all inclusive com uma bela vista da cidade. Shows ao vivo e brinquedoteca para as crianças. Open bar e buffê para brindar a chegada do novo ano. Crianças de 0 a 5 anos recebem cortesia e de 6 a 12 anos ganham desconto de 50%. Ingressos no sympla.com.br.

Réveillon Complexo Fora do Eixo

No Complexo Fora do Eixo, haverá festa de réveillon com atrações como bandas e DJs, até a madrugada. O estabelecimento, localizado no SAAN, irá oferecer drinques clássicos, autorais e criações especiais. Ingressos disponíveis no sympla.com.br.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte















