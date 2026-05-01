Dia da Literatura Brasileira: 6 livros para ler com as crianças

A literatura infantil contribui para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais ao ajudar as crianças a compreenderem suas emoções e valores (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 1º de maio é celebrado o Dia da Literatura Brasileira, em homenagem ao aniversário do escritor romancista José de Alencar, ressaltando a importância das obras literárias nacionais. Para a psicopedagoga e escritora infantil Paula Furtado, explorar importantes livros da literatura infantil ajuda a formar crianças mais conscientes, empáticas e preparadas para os desafios da vida.

A profissional ressalta que as obras valorizam as riquezas culturais do Brasil e podem ser usadas como uma importante ferramenta no processo de alfabetização. A literatura infantil ajuda a desenvolver habilidades de leitura e escrita de maneira envolvente e lúdica. Contribui para que as crianças associem o aprendizado ao prazer, incentivando a curiosidade. Além disso, enriquece o vocabulário e ajuda no desenvolvimento da consciência fonológica (rimas e aliteração), explica.

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Ademais, Paula Furtado afirma que a principal contribuição da literatura infantil é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, porque ajuda as crianças a entenderem suas emoções e valores. Ao se projetarem nos personagens e nos enredos das histórias, as crianças refletem sobre suas próprias experiências, e isso faz com que desenvolvam empatia, compreensão e habilidades interpessoais, diz.

Para entrar no clima do Dia da Literatura Brasileira, Paula Furtado que também é especialista em contação de histórias e arteterapia lista 6 obras nacionais, a começar pela sua, para que pais e educadores pratiquem a leitura com as crianças. Confira!

1. O papagaio mentiroso

“O Papagaio Mentiroso” traz à tona assuntos como confiança, honestidade e as consequências dos próprios atos de uma forma acessível (Imagem: Divulgação | Editora Girassol)

A obra de Paula Furtado trabalha, de forma lúdica e terapêutica, a questão da mentira na infância e traz à tona assuntos como confiança, honestidade e as consequências dos próprios atos de uma forma acessível e educativa.

2. A Pipa e a Flor

“A Pipa e a Flor” fala sobre amor, egoísmo e liberdade (Imagem: Divulgação | Editora Adonis)

Por meio de uma fábula, o livro de Rubem Alves fala sobre o amor, o egoísmo e a liberdade, mostrando como os afetos podem ser ao mesmo tempo leves e complexos, e como o desejo de possuir o outro pode entrar em conflito com a necessidade de deixá-lo livre.

3. Iracema

“Iracema” narra o amor proibido entre a indígena Iracema e o português Martim (Imagem: Divulgação | Editora Scipione)

De José de Alencar, o romance escrito em prosa poética narra o amor proibido entre a indígena Iracema e o português Martim.

4. Capitães de Areia

“Capitães de Areia” conta a trajetória de meninos em situação de rua (Imagem: Divulgação | Editora Companhia de Bolso)

De Jorge Amado, o livro conta a trajetória de meninos em situação de rua, na cidade de Salvador, no início do século XX. Eles vivem em um trapiche e, completamente marginalizados, sobrevivem por meio de furtos.

5. A Ponte

“A Ponte” ensina sobre ser tolerante com o outro (Imagem: Divulgação | Editora Callis)

O livro de Eliandro Rocha ensina sobre o egoísmo, o compartilhar, ser tolerante com o outro, a convivência e a amizade. Por meio de uma narrativa simbólica, a obra mostra como atitudes individuais impactam as relações coletivas.

6. Novas Histórias Antigas e Outras Novas Histórias Antigas

“Novas Histórias Antigas” e “Outras Novas Histórias Antigas” têm histórias curiosas que surpreendem os leitores com finais inesperados (Imagem: Divulgação | Editora BRINQUE-BOOK)

De Rosane Pamplona e Dino Bernardi Júnior, os livros registram curtas e curiosas histórias, que divertem o leitor, surpreendendo-o com finais inesperados, inusitados e astutos da vida cotidiana.

Por Elenice Costola