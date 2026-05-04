Dia das Mães: 9 sobremesas especiais para surpreender com sabor e carinho

O almoço de Dia das Mães é uma ocasião especial para homenagear e celebrar as mulheres mais importantes de nossas vidas. É uma oportunidade para expressar amor, gratidão e apreço por tudo o que elas fizeram e fazem. Além de saborear pratos deliciosos preparados com carinho, as sobremesas oferecem uma oportunidade de adoçar o paladar e de criar momentos de felicidade compartilhados em torno da mesa.
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A seguir, confira sobremesas especiais para o Dia das Mães!
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1. Pudim de coco com frutas vermelhas
Ingredientes
Pudim
- 48 g de gelatina em pó sem sabor
- 500 ml de leite
- 200 g de creme de leite fresco
- 200 ml de leite de coco
- 100 g de coco ralado seco
- 5 colheres de sopa de açúcar
Calda
- 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água
- Frutas vermelhas para decorar
Modo de preparo
Pudim
Em um recipiente, hidrate a gelatina conforme as instruções da embalagem. Após, em um liquidificador, coloque o leite, o creme de leite, o leite de coco, o coco ralado, o açúcar e a gelatina hidratada. Bata até obter um creme homogêneo. Coloque a mistura em recipientes individuais e leve à geladeira por 2 horas.
Calda
Em uma panela, coloque as frutas vermelhas, o açúcar e a água. Leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até engrossar. Aguarde esfriar e coloque sobre os pudins. Decore com as frutas vermelhas e leve à geladeira até a hora de servir.
2. Doce de banana com creme
Ingredientes
- 12 bananas-nanicas amassadas
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de água quente
- 395 g de leite condensado
- 790 ml de leite integral
- 1 colher de sopa de amido de milho
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para caramelizar. Adicione as bananas-nanicas e misture. Acrescente a água quente e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e despeje o doce em uma travessa de vidro. Reserve. Em outra panela, coloque o leite condensado, o leite integral e o amido de milho e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até formar um mingau mole. Despeje o mingau sobre o doce de banana. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.
3. Musse de chocolate
Ingredientes
- 200 g de chocolate meio-amargo picado
- 3 claras de ovo
- 3 gemas de ovo
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 200 ml de creme de leite gelado
- Raspas de chocolate para servir
Modo de preparo
Em banho-maria, derreta o chocolate e reserve. Em uma batedeira, coloque as claras e o sal e bata até ficarem firmes. Aos poucos, acrescente o açúcar e bata até formar um merengue brilhante. Em um recipiente, coloque as gemas, o chocolate derretido e a baunilha e misture. Junte o creme de leite e mexa até obter um creme homogêneo. Por fim, adicione delicadamente as claras em neve com movimentos suaves de baixo para cima, mantendo a leveza da musse. Distribua em taças e leve à geladeira por 4 horas. Sirva com as raspas de chocolate.
4. Pavê de paçoca
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 300 g de creme de leite
- 4 gemas de ovo
- 1/4 de xícara de chá de amido de milho
- 1 colher de sopa de essência de baunilha
- 200 g de biscoito de maisena
- 1 xícara de chá de paçoca esmigalhada
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o creme de leite, as gemas de ovo e o amido de milho e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Acrescente a essência de baunilha, misture e retire do fogo. Em uma forma refratária quadrada, alterne camadas de biscoito, creme e paçoca, finalizando com creme e paçoca. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
5. Palha italiana
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 150 g de creme de leite
- 200 g de biscoito de maisena triturado
- 1 colher de sopa de margarina
- 4 colheres de sopa de chocolate em pó
- Leite em pó a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a margarina e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o leite condensado e misture. Acrescente o chocolate em pó e continue mexendo. Quando a mistura ficar homogênea, junte o creme de leite. Continue mexendo até ficar consistente. Em seguida, adicione o biscoito e misture. Desligue o fogo e transfira para uma travessa. Espere esfriar e corte em quadrados. Polvilhe com o leite em pó e sirva em seguida.
6. Merengue
Ingredientes
- 300 g de suspiro
- 1 kg de chantili
- 300 g de morango picado
Modo de preparo
Em uma batedeira, coloque o chantili e bata até ficar firme. Em um refratário, faça uma camada generosa de chantili, suspiro e morango, finalizando com o chantili. Decore com os morangos e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
7. Clafoutis de pêssego
Ingredientes
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 450 g de pêssego em calda fatiado
- Margarina para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o pêssego, e misture até formar uma massa líquida. Despeje a mistura em uma forma untada com margarina e adicione as fatias de pêssego por cima. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Sirva em seguida.
8. Pudim de leite condensado
Ingredientes
Pudim
- 395 g de leite condensado
- 790 g de leite
- 3 ovos
Calda
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água
Modo de preparo
Calda
Em uma panela, derreta o açúcar em fogo médio até ficar dourado. Adicione a água com cuidado (pode espirrar) e mexa até dissolver e formar um caramelo. Despeje essa calda em uma forma com furo no meio, espalhando bem.
Pudim
No liquidificador, bata o leite condensado, o leite e os ovos por cerca de 1 minuto. Despeje a mistura na forma caramelizada. Cubra a forma com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C em banho-maria por cerca de 1 hora e 30 minutos. Para saber se está pronto, espete um palito: ele deve sair limpo.
Deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Para desenformar, aqueça levemente o fundo da forma e vire sobre um prato. Sirva em seguida.
9. Delícia de abacaxi
Ingredientes
Doce de abacaxi
- 1 abacaxi descascado e cortado em cubos
- 1 xícara de chá de água
- Açúcar a gosto
Creme
- 395 g de leite condensado
- 395 g de leite
- 3 gemas de ovo peneiradas
Modo de preparo
Doce de abacaxi
Em uma panela, coloque o abacaxi, o açúcar e a água. Misture e leve ao fogo médio até obter o ponto de doce. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Reserve.
Creme e montagem
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e as gemas de ovo e leve ao fogo baixo até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Após, em recipientes individuais, faça uma camada com o creme e outra com o doce de abacaxi. Leve à geladeira e sirva bem gelado.