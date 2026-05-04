9 receitas deliciosas para o Dia das Mães

O Dia das Mães, celebrado no Brasil no segundo domingo de maio, homenageia o amor e a dedicação das mulheres que nos trouxeram ao mundo e é uma ótima oportunidade para reunir a família e preparar uma refeição especial. Pensando nisso, com a ajuda da nutricionista Andréia Camilla, que atende pelo GetNinjas, listamos algumas receitas deliciosas que prometem agradar as mamães nesta data. Confira!
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1. Croquete de frango com purê de batata-doce
Ingredientes
- 1/2 kg de batata-doce descascada, picada e cozida com sal
- 1 gema de ovo
- 1 colher de sopa de manteiga ghee
- 1 peito de frango cozido e cortado em tiras
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça dourada
- 1/2 kg de ervilha-torta
- 1 ovo batido
- Sal, azeite de oliva, noz-moscada e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
- Manteiga ghee para saltear as ervilhas-tortas
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a batata-doce e, com um garfo, amasse. Adicione a gema de ovo e a manteiga ghee e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue até dourar. Desligue o fogo, espere esfriar e junte a mistura ao purê de batata-doce.
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Com uma colher, pegue pequenas porções de massa, modele no formato de croquetes e passe no ovo batido e na farinha de linhaça. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os croquetes e frite até dourar. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga ghee e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as ervilhas-tortas e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e sirva os croquetes com as ervilhas-tortas.
2. Torta de abobrinha
Ingredientes
- 2 abobrinhas italianas raladas
- 1 cenoura descascada e ralada
- 2 cebolas descascadas e cortadas em cubos pequenos
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 2 ovos batidos
- 1 xícara de chá de mix de farinhas sem glúten (1/2 xícara de chá de farinha de arroz, 3 colheres de sopa de fécula de batata e 1 colher de sopa de polvilho doce)
- 1 colher de café de pimenta-calabresa seca
- 1 xícara de chá de cebolinha picada
- 1 colher de chá de orégano
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça
- 200 g de tofu temperado
- 5 tomatinhos sweet cortados ao meio
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Manteiga para untar
- Farinha de linhaça para enfarinhar e polvilhar
Modo de Preparo
Em um recipiente, coloque as abobrinhas, a cenoura, as cebolas e os dentes de alho e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino, pimenta-calabresa, cebolinha e orégano. Junte os ovos e o mix de farinhas e mexa. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar.
Após, unte um refratário com manteiga e enfarinhe com farinha de linhaça. Disponha 3/4 da massa no recipiente, cubra com 150 g de tofu temperado e finalize com o restante da massa. Polvilhe com farinha de linhaça e o restante do tofu. Decore com os tomatinhos sweet e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
3. Brownie de pistache
Ingredientes
- 200 g de chocolate branco picado
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 4 colheres de sopa de creme de pistache
- 1 xícara de chá de pistache picado
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Derreta o chocolate branco com a manteiga em banho-maria. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura clara. Adicione o chocolate derretido, a farinha de trigo, o sal, o creme e o pistache picado, misturando delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.
4. Cartola
Ingredientes
- 2 bananas-nanicas descascadas e cortadas no sentido do comprimento
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 colher de café de canela em pó
- 4 fatias de queijo muçarela
Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as bananas-nanicas sobre ela e doure ambos os lados. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira antiaderente, coloque o queijo e leve ao fogo médio para derreter. Coloque as bananas-nanicas sobre as fatias de queijo e vire. Cubra com açúcar e canela em pó. Desligue o fogo e sirva em seguida.
5. Risoto de alho-poró com linguiça
Ingredientes
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 200 g de linguiça calabresa sem pele e picada
- 2 talos de alho-poró fatiado
- 2 xícaras de chá de arroz arbóreo
- 1 xícara de chá de vinho branco seco
- 5 xícaras de chá de caldo de legumes quente
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a linguiça calabresa e doure. Junte o alho-poró e refogue por 1 minuto. Acrescente o arroz e o sal e misture. Junte o vinho branco e cozinhe até secar. Aos poucos, junte o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo até secar antes de acrescentar mais. Cozinhe até o arroz ficar al dente. Por último, coloque o queijo parmesão e misture. Desligue o fogo e sirva em seguida.
6. Salmão ao forno com batata
Ingredientes
- 1 filé de salmão
- 4 batatas descascadas e cortadas em rodelas
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Alecrim, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o salmão com suco de limão, alho, sal, pimenta-do-reino e alecrim. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Depois, disponha as batatas em uma assadeira untada com azeite de oliva e coloque o peixe por cima. Regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até o salmão ficar macio e levemente dourado. Sirva em seguida.
7. Maçã assada com canela e nozes
Ingredientes
- 1 maçã fuji
- 1 colher de chá de canela em pó
- 2 colheres de sopa de melado de cana
- 170 g de iogurte de coco
- 4 nozes quebradas grosseiramente
- 2 colheres de sopa de nibs de cacau
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma faca, corte o topo da maçã e coloque-a na frigideira virada para baixo. Cozinhe até amolecer e desligue o fogo. Espere esfriar, retire as sementes e reserve a polpa. Em um recipiente, coloque o iogurte, a polpa da maçã, o melado de cana e a canela em pó e misture. Disponha o recheio na casca da maçã e finalize com as nozes e os nibs de cacau. Sirva em seguida.
8. Bolo musse de chocolate
Ingredientes
Bolo
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de chocolate em pó
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Musse
- 200 g de chocolate meio-amargo picado
- 250 g de creme de leite
- 10 g de gelatina incolor sem sabor
- 3 colheres de sopa de água
- 3 claras de ovo batidas em neve com 3 colheres de sopa de açúcar
Modo de preparo
Bolo
Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o chocolate em pó e bata até formar um creme homogêneo. Transfira para um recipiente e adicione a farinha de trigo. Misture até ficar homogêneo. Coloque o fermento e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma redonda untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Retire do forno e reserve.
Musse
Derreta o chocolate meio-amargo em banho-maria e misture com o creme de leite. Reserve. Em uma panela, coloque a gelatina e hidrate com a água. Leve ao fogo baixo para aquecer e dissolver completamente. Desligue o fogo e incorpore ao creme de chocolate. Acrescente as claras em neve e misture delicadamente. Cubra o bolo com a musse. Leve à geladeira por 4 horas antes de servir.
9. Pão de coco recheado com ganache de maracujá
Ingredientes
Pão
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de leite morno
- 1/2 xícara de chá de leite de coco
- 1/4 de xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de fermento biológico seco
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 ovo
- 1 gema de ovo para pincelar
- Coco ralado para polvilhar
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Ganache de maracujá
- 200 g de chocolate branco picado
- 1/3 de xícara de chá de creme de leite
- 1/4 de xícara de chá de polpa de maracujá sem sementes
Modo de preparo
Pão
Em um recipiente, coloque o leite morno e metade do açúcar e misture. Adicione o fermento biológico e mexa até dissolver completamente. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Passado esse tempo, acrescente o leite de coco, o ovo, o restante do açúcar, a manteiga e o sal e misture. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa até obter uma massa macia e que desgrude das mãos sove por cerca de 10 minutos e deixe crescer por 1 hora.
Ganache de maracujá
Derreta o chocolate branco em banho-maria e misture com o creme de leite e a polpa de maracujá até obter um creme liso. Leve à geladeira para firmar.
Montagem
Com a ajuda de um rolo, abra a massa de pão no formato de um retângulo, espalhe a ganache fria sobre a superfície e enrole como rocambole. Transfira para uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, formando uma coroa. Cubra com um pano e deixe crescer por 30 minutos. Pincele com a gema de ovo, polvilhe coco ralado e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Por Bruna Zanin e Redação EdiCase