Pele seca: 7 cuidados para manter a hidratação no outono

Pequenas mudanças na rotina diária ajudam a reforçar a proteção natural da pele e a manter o conforto, o equilíbrio e a aparência saudável (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A pele seca requer cuidados especiais, principalmente no outono, para manter a hidratação e a saúde. Com a queda das temperaturas e a diminuição da umidade do ar, é comum que ela fique ainda mais sensível, opaca e propensa ao ressecamento.

Com a abordagem correta, é possível minimizar esses efeitos e garantir que a pele se mantenha macia e radiante. Talita Bovi, mestre em engenharia biomédica, especialista em medicina estética com ênfase em cosmetologia e professora da Universidade de Taubaté (SP), destaca algumas dicas essenciais. Confira!

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1. Hidratação profunda

Utilize um hidratante nutritivo diariamente para ajudar a manter a umidade da pele. Procure por produtos com ingredientes como ácido hialurônico, glicerina e ceramidas, que ajudam a reter água na pele. Fórmulas com manteiga de karité, pantenol e niacinamida também são ótimas aliadas para peles mais ressecadas.

2. Limpeza suave

Evite produtos de limpeza agressivos que possam ressecar ainda mais a pele. Opte por limpadores suaves, sem sabão e com pH fisiológico, como loções de limpeza ou géis hidratantes. Ingredientes calmantes, como aloe vera e camomila, podem ajudar a manter o equilíbrio da pele.

3. Esfoliação moderada

Faça esfoliação suave a cada 15 dias para remover as células mortas e estimular a renovação celular. Dê preferência a esfoliantes enzimáticos ou com partículas finas, evitando fórmulas muito abrasivas que podem causar irritação.

Após o banho, aplique o hidratante na pele ainda úmida (Imagem: sergey kolesnikov | Shutterstock)

4. Atenção aos banhos e à hidratação pós-banho

Evite banhos muito quentes e demorados; apesar de reconfortantes no frio, eles removem a barreira natural da pele. Após o banho, com a pele ainda levemente úmida, aplique hidratantes mais densos ou óleos corporais para selar a hidratação. Aqui entram ótimas opções, como:

Óleo de amêndoas (nutritivo e acessível)

Óleo de coco (ação emoliente)

Óleo de jojoba (mais leve e equilibrante)

5. Proteção solar diária

Mesmo em dias nublados, aplique protetor solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior. A radiação UV continua atuando e pode agravar o ressecamento e o envelhecimento precoce.

6. Tratamentos noturnos mais nutritivos

Aproveite a noite para intensificar os cuidados. Máscaras hidratantes, séruns mais concentrados e óleos faciais são ótimas opções. Óleos como rosa-mosqueta (regenerador) e argan (rico em vitamina E) ajudam na reparação da pele durante o sono.

7. Hidratação de dentro para fora

Beber água ao longo do dia é essencial para manter a pele hidratada. Além disso, incluir alimentos ricos em gorduras boas, como abacate, castanhas e azeite de oliva, também contribui para a saúde da pele.

Para peles secas, é importante focar em hidratação profunda e evitar produtos e hábitos que possam agravar o ressecamento. Com os cuidados adequados, é possível manter a pele saudável, macia e radiante mesmo nas estações mais frias, finaliza Talita Bovi.

Por Ana Carolina Baili