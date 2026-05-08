InícioRevista do Correio
Culinária

7 sobremesas para o Dia das Mães que vão surpreender a família

Veja como preparar receitas doces para deixar a celebração ainda mais especial e saborosa

Torta de limão com merengue suíço tostado (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Torta de limão com merengue suíço tostado (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Dia das Mães é uma data marcada por afeto, gratidão e celebração em família. Mais do que presentes ou homenagens, o momento simboliza o reconhecimento por todo o cuidado, dedicação e amor que fazem parte da maternidade. E uma das formas mais especiais de demonstrar esse carinho é apostar em uma sobremesa preparada com ternura. Dos clássicos irresistíveis às receitas mais sofisticadas, algumas opções conseguem agradar a diferentes paladares e tornar a ocasião ainda mais memorável.

A seguir, confira 7 sobremesas para o Dia das Mães que vão surpreender a família!

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

1. Torta de limão com merengue suíço tostado

Ingredientes

Massa

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
  • 200 g de farinha de trigo
  • 100 g de manteiga gelada em cubos
  • 50 g de açúcar
  • 1 gema de ovo
  • 1 pitada de sal
  • 1 a 2 colheres de sopa de água gelada (se necessário)

Recheio

  • 395 g de leite condensado
  • 1/2 xícara de chá de suco de limão-siciliano
  • Raspas de 1 limão-siciliano
  • 2 gemas de ovo peneiradas

Merengue suíço

  • 3 claras de ovo
  • 180 g de açúcar refinado
  • Gotas de limão a gosto
  • Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Junte a manteiga e amasse com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Depois, acrescente a gema e misture até ficar homogêneo. Se necessário, adicione água gelada aos poucos. Modele a massa, embale em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Em seguida, abra a massa e forre uma forma de fundo removível redonda. Fure com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 20 minutos, até dourar. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, misture o leite condensado, o suco e as raspas de limão-siciliano e as gemas peneiradas. Despeje o recheio na massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos, apenas para firmar. Aguarde esfriar.

Merengue suíço

Em um recipiente, aqueça as claras com o açúcar em banho-maria, mexendo sempre, até dissolver os grãos (cerca de 65°C). Bata na batedeira com as gotas de limão até formar picos firmes e brilhantes. Transfira para um saco de confeitar com bico pitanga e decore a torta. Use um maçarico para dourar o merengue ou leve ao forno bem quente por poucos minutos. Finalize com hortelã para decorar. Leve à geladeira para gelar antes de servir.

2. Chico balanceado

Ingredientes

  • 6 bananas-prata maduras cortadas em rodelas
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 500 ml de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 2 gemas de ovo peneiradas
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 2 claras de ovo
  • 4 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Em uma panela, leve ao fogo médio o açúcar e a água até formar um caramelo dourado-claro. Adicione as rodelas de banana-prata e cozinhe por alguns minutos, até ficarem levemente macias e envolvidas no caramelo. Depois, espalhe essa mistura no fundo de um refratário e reserve. 

Para o creme, misture em uma panela o leite, o leite condensado, as gemas e o amido de milho. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo, adicione a baunilha, misture bem e despeje sobre a camada de banana. Reserve. 

Em seguida, em uma batedeira, bata as claras em neve e vá adicionando o açúcar aos poucos, até obter picos firmes e brilhantes. Espalhe o merengue sobre o creme, formando picos com as costas de uma colher. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 10 minutos ou até dourar levemente o merengue. Depois, coloque na geladeira. Sirva gelado.

Quatro éclairs com cobertura de chocolate e amêndoas em prato branco
Éclairs com cobertura de chocolate e amêndoas (Imagem: BUSRA BEDEL | Shutterstock)

3. Éclairs com cobertura de chocolate e amêndoas

Ingredientes

Massa choux

  • 125 ml de água
  • 125 ml de leite integral
  • 100 g de manteiga
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 150 g de farinha de trigo
  • 4 ovos

Recheio (creme de confeiteiro)

  • 500 ml de leite
  • 4 gemas de ovo
  • 100 g de açúcar
  • 40 g de amido de milho
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1 colher de sopa de manteiga

Cobertura

  • 150 g de chocolate meio-amargo picado
  • 100 ml de creme de leite
  • Lascas de amêndoas tostadas a gosto

Modo de preparo

Massa choux

Coloque em uma panela a água, o leite, a manteiga, o sal e o açúcar e leve ao fogo até ferver. Retire do fogo, adicione a farinha de trigo de uma vez e mexa bem. Volte ao fogo, mexendo sempre até a massa formar uma bola que desgruda da panela. Deixe amornar e incorpore os ovos um a um, misturando bem até obter uma massa lisa e brilhante. Transfira para um saco de confeitar com bico liso e modele tiras sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 25 minutos ou até dourar. 

Recheio (creme de confeiteiro)

Ferva o leite em uma panela em fogo médio. Após, em uma tigela, misture as gemas, o açúcar e o amido até formar um creme. Adicione o leite aos poucos, mexendo, e volte ao fogo baixo, mexendo até engrossar. Desligue o fogo, adicione a baunilha e a manteiga, mexa bem e cubra com plástico-filme em contato. 

Cobertura

Derreta o chocolate meio-amargo, em banho-maria, com o creme de leite até formar uma ganache lisa. Recheie os éclairs com o creme frio, corte com cuidado ou injete com bico. Banhe o topo no chocolate, decore com amêndoas e sirva gelado ou em temperatura ambiente.

4. Galette rústica de morango

Ingredientes

Massa

  • 200 g de farinha de trigo
  • 100 g de manteiga gelada em cubos
  • 1 colher de sopa de açúcar refinado
  • 1 pitada de sal
  • 4 colheres de sopa de água gelada

Recheio

  • 400 g de morango fresco picado
  • 3 colheres de sopa de açúcar demerara
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha 

Finalização

  • 1 gema de ovo batida
  • 1 colher de sopa de açúcar cristal para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga gelada e, com a ponta dos dedos, incorpore até formar uma farofa úmida. Acrescente a água aos poucos e amasse rapidamente até obter uma massa lisa. Forme um disco, embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos.

Recheio e montagem

Em um recipiente, misture o morango com açúcar, amido de milho, suco de limão e baunilha. Reserve por 15 minutos. Abra a massa em formato circular sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando cerca de meio centímetro de espessura. Disponha o recheio no centro, deixando as bordas livres. Dobre as bordas da massa sobre o recheio, formando pregas. Pincele as bordas com a gema e polvilhe açúcar cristal. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 40 minutos, até dourar. Sirva morna ou fria.

5. Sorvete de ricota com pistache e chocolate amargo

Ingredientes

  • 400 g de ricota fresca esfarelada
  • 500 ml de creme de leite fresco
  • 200 ml de leite integral
  • 140 g de açúcar refinado
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 100 g de pistache sem casca e sem sal
  • 80 g de chocolate amargo picado
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Comece triturando o pistache grosseiramente com uma faca e reserve metade para a finalização. No liquidificador, coloque a ricota fresca, o creme de leite, o leite integral, o açúcar, o mel, o extrato de baunilha e uma pitada de sal. Bata até obter uma mistura lisa e cremosa. Se desejar um sorvete ainda mais suave, passe essa base por uma peneira fina.

Transfira a mistura para um recipiente, adicione metade do pistache e o chocolate amargo. Misture delicadamente com uma espátula. Tampe e leve ao freezer. A cada 30 minutos, bata com um garfo ou fouet para quebrar os cristais de gelo. Repita esse processo por cerca de 3 horas, até obter uma textura cremosa. Na última etapa, coloque o pistache restante por cima antes de congelar por mais 1 hora. Sirva em seguida.

Uma fatia de cheesecake de tangerina em primeiro plano sobre uma pequena travessa branca, servida com uma espátula de metal. Ao fundo, o restante da torta redonda sobre uma tábua de madeira, decorada com gomos de tangerina e polvilhada com açúcar de confeiteiro. A torta possui uma base de massa alta e dourada, com um recheio cremoso e levemente chamuscado no topo. À esquerda, uma tangerina inteira e uma pilha de pratos brancos com garfos completam a cena rústica sobre uma mesa de madeira.
Cheesecake de tangerina (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)

6. Cheesecake de tangerina

Ingredientes

Massa

  • 200 g de farinha de trigo
  • 100 g de manteiga gelada em cubos
  • 3 colheres de sopa de açúcar refinado
  • 1 gema de ovo
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres de sopa de água gelada

Recheio

  • 400 g de cream cheese
  • 200 g de creme de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 3 ovos
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • Suco de 2 tangerinas
  • Raspas de 1 tangerina
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Gomos de tangerina sem sementes a gosto
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Acrescente a gema de ovo e a água gelada aos poucos, misturando até obter uma massa homogênea. Modele em formato de disco, embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Depois, abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Reserve.

Recheio e montagem

No liquidificador, bata o cream cheese, o creme de leite, o leite condensado, os ovos, o amido de milho, o suco e as raspas de tangerina e a essência de baunilha até obter um creme liso. Em um recipiente, misture delicadamente o creme com os gomos de tangerina. Despeje sobre a massa pré-assada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até o centro ficar firme e levemente dourado.

Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por pelo menos 3 horas. Finalize com os gomos de tangerina e polvilhe açúcar de confeiteiro antes de servir.

7. Petit gâteau com calda de frutas vermelhas

Ingredientes

Petit gâteau

  • 200 g de chocolate meio-amargo
  • 150 g de manteiga
  • 3 ovos
  • 2 gemas de ovo
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1/3 de xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Calda

  • 200 g de frutas vermelhas congeladas
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Petit gâteau

Em uma panela, derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria e reserve. Em uma tigela, bata os ovos, as gemas e o açúcar até obter uma mistura clara. Adicione o chocolate derretido, a baunilha e a farinha de trigo, misturando até incorporar. Distribua em forminhas untadas com manteiga e enfarinhadas com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 8 minutos. Reserve.

Calda

Em uma panela, coloque as frutas vermelhas, o açúcar e a água e leve ao fogo baixo, mexendo de vez em quando, até engrossar levemente. Desenforme o petit gâteau ainda quente e sirva com a calda.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 08/05/2026 15:06
    SIGA
    x