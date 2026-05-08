As receitas veganas são ótimas opções para tornar o Dia das Mães ainda mais saboroso e especial. Além de valorizarem ingredientes naturais e nutritivos, elas mostram carinho e cuidado com a saúde e o bem-estar de todos. Com criatividade, é possível preparar pratos deliciosos e cheios de afeto.
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Abaixo, confira 10 receitas veganas para o Dia das Mães!
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1. Quibe assado
Ingredientes
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 1 xícara de chá de proteína de soja texturizada
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 3 colheres de sopa de amido de milho
- Suco de 1 limão
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água quente para hidratar
Modo de preparo
Em recipientes separados, coloque o trigo para quibe e a proteína de soja e cubra com água quente. Deixe hidratando por 15 minutos. Depois, escorra e esprema para remover toda a água. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Transfira para um recipiente e adicione o trigo para quibe e a proteína de soja.
Tempere com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Misture até ficar homogêneo. Acrescente o amido de milho e mexa. Transfira a massa para uma forma untada com azeite de oliva e, com uma faca, faça cortes transversais sobre o quibe. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
2. Risoto de cogumelo com ervas
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 200 g de cogumelo paris fatiado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de vinho branco seco
- 1 colher de sopa de tomilho fresco
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o caldo de legumes em fogo médio e mantenha-o quente. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o cogumelo e refogue até murchar. Acrescente o arroz e mexa bem. Junte o vinho branco e cozinhe até evaporar. Aos poucos, coloque o caldo de legumes, mexendo constantemente, até o arroz ficar al dente. Por último, coloque o tomilho e a salsinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
3. Lasanha de berinjela com tofu
Ingredientes
- 3 berinjelas cortadas em fatias finas
- 1 xícara de chá de tofu esfarelado
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 1 xícara de chá de espinafre refogado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Tempere as fatias de berinjela com sal e pimenta-do-reino e grelhe até ficarem douradas dos dois lados. Em uma travessa, faça camadas, alternando entre molho de tomate, berinjela, espinafre e tofu. Repita as camadas até os ingredientes acabarem, finalizando com molho de tomate. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
4. Moqueca de banana-da-terra
Ingredientes
- 3 bananas-da-terra firmes e cortadas em rodelas
- 1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado
- 1 pimentão amarelo sem sementes e fatiado
- 1 cebola-roxa cortada em rodelas
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1/4 de xícara de chá de azeite de dendê
- Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione os pimentões e os tomates e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente as rodelas de banana-da-terra e misture delicadamente. Despeje o leite de coco, tampe a panela e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.
5. Torta rústica de legumes
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1/3 de xícara de chá de óleo vegetal
- 1/2 xícara de chá de água gelada
- 1 abobrinha descascada e fatiada
- 1 cenoura descascada e fatiada
- 1 batata-doce descascada e fatiada
- 1 cebola-roxa descascada e fatiada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Óleo vegetal para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o óleo vegetal e a água até obter uma massa homogênea. Com a ajuda de um rolo, abra a massa em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo. Após, transfira para uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo, deixando um pouco de borda para dobrar sobre o recheio.
Em um recipiente, coloque todos os vegetais e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha sobre a massa e dobre as bordas sobre os legumes. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
6. Rocambole de lentilha
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1 cebola descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Cheiro-verde picado, sal e páprica defumada a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um processador, bata a lentilha até formar uma massa. Transfira para um recipiente e misture a cenoura, a cebola, a farinha de aveia, o azeite de oliva e os temperos. Modele em formato de rocambole e coloque em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.
7. Nhoque de mandioquinha ao molho de tomate
Ingredientes
Nhoque
- 500g de mandioquinha
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
- Água para cozinhar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Molho de tomate
- 5 tomates sem sementes e picados
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão para finalizar
Modo de preparo
Nhoque
Em uma panela em fogo médio, cozinhe a mandioquinha com água e uma pitada de sal até ficar bem macia. Escorra e amasse até virar um purê liso. Aguarde esfriar e acrescente o sal, o azeite de oliva e a noz-moscada. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e misture até formar uma massa que não grude nas mãos.
Depois, faça rolinhos com a massa e corte em pedaços pequenos. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma pitada de sal e cozinhe os nhoques. Quando subirem à superfície, retire com uma escumadeira. Reserve.
Molho de tomate
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem levemente. Adicione os tomates e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 30 minutos, mexendo de vez em quando. Sirva o nhoque com o molho por cima e finalize com as folhas de manjericão.
8. Baião de dois vegano
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz branco cozido
- 1 1/2 xícara de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 100 g de tofu defumado cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de cominho
- Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente os pimentões e o tomate. Refogue até amolecer. Tempere com cominho, sal e pimenta-do-reino. Junte o tofu defumado e deixe dourar levemente, mexendo com cuidado. Acrescente o feijão-fradinho e o arroz. Misture e aqueça por 10 minutos. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.
9. Cuscuz marroquino com legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de cuscuz marroquino
- 1 xícara de chá de água quente
- 1 abobrinha picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o cuscuz marroquino e cubra com a água quente. Tampe e deixe hidratar por 5 minutos. Solte os grãos com um garfo e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a abobrinha e o tomate até ficarem levemente macios. Misture ao cuscuz e tempere com coentro, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
10. Canelone de abobrinha
Ingredientes
- 2 abobrinhas cortadas em fatias finas
- 2 xícaras de chá de tofu amassado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o tofu, o tomate e os temperos. Recheie as fatias de abobrinha e enrole como canelones. Disponha em uma travessa, cubra com molho de tomate e regue com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.