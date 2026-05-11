Alecrim: como utilizar essa erva para afastar energias negativas

Conhecido pelo aroma marcante, o alecrim também é associado a práticas de limpeza e blindagem espiritual (Imagem: Nataliia K | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O alecrim é uma erva muito poderosa e aromática, conhecida há séculos tanto pelo seu uso culinário quanto pelas suas propriedades naturais e energéticas. Muito utilizado como tempero e no preparo de chás, ele também ganhou destaque em diferentes tradições por ser associado à purificação e ao equilíbrio das energias.

O alecrim tem a capacidade de transmutar as vibrações dos ambientes, ajudando a afastar energias negativas e trazendo mais leveza, proteção e sensação de bem-estar. Por isso, Ravi Vidya, médium e conselheiro espiritual, explica como utilizar essa erva para blindagem espiritual. Confira!

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Coroa de alecrim ajuda a mudar as vibrações

Se na sua casa você sente que as baixas vibrações te fazem ter pensamentos que atentem contra sua vida, te deixam com medo e com a autoestima baixa, a coroa de alecrim vai ser crucial para ajudar a mudar isso. Ela fará de você uma pessoa mais positiva, mais enérgica e, consequentemente, mais feliz. Porém, a erva não é milagrosa. Ela vai apenas servir de chave para mudar o ambiente e te positivar, para que, com suas ações, você atinja seus objetivos e conquiste seus sonhos.

A coroa de alecrim atua como apoio na mudança das energias do ambiente, ajudando a promover mais equilíbrio, leveza e bem-estar no dia a dia (Imagem: Anya_P | Shutterstock)

Montando uma coroa de alecrim

Materiais

Ramos grandes de alecrim fresco;

fresco; Um pedaço de linha ou barbante.

Montagem

Para começar, dobre o alecrim em formato circular, amarre a linha na emenda do ramo e feche a sua coroa. Enquanto monta as coroas, reze e peça a proteção de Deus e da espiritualidade. Peça que sua casa, corpo físico e espiritual sejam blindados de todo o mal e que sua casa seja um refúgio de paz, amor e muita harmonia.

Depois, pendure as guirlandas em cada cômodo de sua casa; pode ser nas portas, nas maçanetas ou na parede. O alecrim seco pode ser utilizado como defumador, perfumando o ambiente e afastando os maus espíritos, que trazem energias de medo, tristeza, depressão e ansiedade.

Ravi Vidya

O mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.

Por Rodrigo Almeida