Euphoria amadurece e transforma maquiagem em narrativa visual

As maquiagens de Jules na terceira temporada estão entre as favoritas - (crédito: Reprodução/Instagram/@donni.davy)

Quando estreou, em 2019, Euphoria transformou a maquiagem em protagonista. Os delineados gráficos, os glitters espalhados pelo rosto, as pedras coladas abaixo dos olhos e as combinações improváveis de cores ultrapassaram a tela e chegaram às passarelas, aos festivais e aos vídeos de beleza nas redes sociais. Agora, a nova fase da série mostra que sua estética também amadureceu.

Para a beauty artist Dheise Oliveira, o visual acompanha diretamente o crescimento dos personagens. "O mais interessante na evolução estética de Euphoria é perceber como a maquiagem deixou de ser apenas um elemento impactante para se tornar cada vez mais narrativa", explica.

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Segundo ela, nas primeiras temporadas, a série apostava em uma explosão visual marcada pela experimentação emocional da juventude. "Glitter, pedrarias, cores intensas, traços gráficos e uma estética quase caótica, mas extremamente autoral", resume. Agora, a proposta visual parece mais sofisticada. "A própria Donni, maquiadora da série, comentou sobre utilizar referências como glamour vintage e uma beleza mais adulta. Ela conseguiu manter o DNA artístico da série, mas com uma beleza menos festival e mais refinada, estratégica e cinematográfica."

Mesmo com a mudança de linguagem, alguns elementos seguem como assinatura estética da produção. Glitter, rhinestones e delineados geométricos continuam presentes, mas de forma menos exagerada e mais emocional. "Vejo uma beleza mais sensorial, com pele mais viva, brilho mais orgânico e acabamentos menos óbvios. É como se a estética de Euphoria tivesse amadurecido junto com o público", afirma Dheise.

Mais do que lançar tendências, a série também ajudou a mudar a relação das pessoas com a maquiagem. Em vez da busca pela perfeição, a proposta passou a ser a da expressão individual. "Euphoria devolveu à maquiagem um lugar de linguagem emocional. Durante muitos anos, a beleza esteve muito presa à ideia de correção e simetria. A série trouxe de volta a liberdade de brincar, experimentar e usar maquiagem como identidade e narrativa pessoal", analisa.

Ela acredita que esse movimento conversa diretamente com o momento atual das redes sociais e da inteligência artificial. "Existe uma revolta com a perfeição milimétrica. Acho que isso incentiva a autenticidade e impulsiona a arte."

As maquiagens de Maddy estão entre as mais icônicas desde o início da série (foto: Reprodução/Instagram/@donni.davy)

Das telas para a vida real

Apesar da aparência elaborada, Dheise afirma que é possível adaptar a maquiagem inspirada em Euphoria para o cotidiano sem dificuldade. O segredo, segundo ela, está nos detalhes.

"Muita gente acha que precisa fazer um look extremamente elaborado, mas um delineado colorido, um ponto de brilho em um lugar menos óbvio ou uma sombra glossy já traduzem essa estética", ensina. Para quem quer começar, a dica é pensar mais em sensação do que em reprodução literal. "Vale mais adaptar ao próprio estilo do que tentar copiar exatamente."

Entre os produtos indispensáveis para alcançar o efeito característico da série, Dheise destaca glitter, gloss, delineadores coloridos de alta pigmentação, lápis metalizados e sombras cremosas. A pele matte, segundo ela, perde espaço para acabamentos luminosos e naturais. "Essa estética mistura frescor com impacto visual."

Outro desafio clássico dos looks inspirados na série é a durabilidade. Glitter caindo e delineado borrado fazem parte da experiência de quem tenta reproduzir as maquiagens mais elaboradas. Para evitar isso, a beauty artist recomenda trabalhar em camadas finas e investir na preparação da pele. "Usar cola específica para glitter faz toda a diferença. Nos delineados, produtos à prova d'água e selar algumas áreas com sombra ajudam bastante."

As maquiagens de Jules na terceira temporada estão entre as favoritas (foto: Reprodução/Instagram/@donni.davy)

A maquiagem como personagem

Na terceira temporada, um dos visuais que mais repercutiu nas redes foi o da personagem Magick, interpretada por Rosalía. O look dramático, marcado por olhos intensos, brilho prateado e sobrancelhas finas, rapidamente virou inspiração entre fãs e criadores de conteúdo.

Para Dheise, o sucesso do visual mostra como Euphoria continua influenciando a beleza contemporânea mesmo anos após sua estreia. "A maquiagem deixou de ser só estética. Ela virou emoção, personalidade e discurso visual."

Maquiagem da Magick, personagem de Rosalia, no terceiro episódio da terceira temporada de Euphoria (foto: Reprodução/Instagram/@donni.davy)

Como reproduzir o look de Magick, segundo Dheise Oliveira

1. Aposte no drama dos traços

O olhar é o grande protagonista do visual. “Você vai precisar de um lápis preto e um lápis marrom bem macios para conseguir o mesmo efeito”, explica Dheise.

2. Misture brilhos diferentes

A combinação de glitter prata com partículas brancas cria mais profundidade e dimensão ao look. “Isso automaticamente deixa o visual mais elaborado.”

3. Dê atenção às sobrancelhas

As sobrancelhas finas ajudam a construir a estética pin-up da personagem. Para versões mais usáveis no dia a dia, a dica é manter o formato natural. “No meu vídeo, deixei as sobrancelhas mais claras e sem traço para dar foco aos olhos e à boca”, conta.

4. Menos matte, mais glow

A pele iluminada faz parte da identidade visual da série. Prefira produtos com acabamento natural e luminoso.

5. Fixação é essencial

Use cola específica para glitter e produtos à prova d’água para garantir que o visual dure sem borrar.

Sydney Sweeney interpreta Cassie na série (foto: Reprodução/Instagram/@donni.davy)





