No tom certo: como escolher base e corretivo sem erro

Entre subtons, cobertura e representatividade, entender sua pele é o primeiro passo para uma maquiagem perfeita

Peles negras também devem ter variedades - (crédito: Reprodução/Instagram (@shopatmm))
Peles negras também devem ter variedades

Encontrar o tom ideal de base e corretivo ainda é um desafio comum, e não importa se a pessoa usa maquiagem todos os dias ou apenas em ocasiões especiais. São muitos detalhes envolvidos. Subtom, textura, oxidação, tipo de pele, iluminação e até a temperatura do corpo interferem na percepção da cor. O resultado, muitas vezes, é o mesmo: base que fica alaranjada, corretivo que acinzenta, ou pior, uma make que evidencia exatamente o que deveria disfarçar.

A dermatologista Regina Buffman explica que o tipo de pele é determinante no resultado da maquiagem. "Peles oleosas ou acneicas se beneficiam de fórmulas oil-free e não comedogênicas, com acabamento matte. Já peles secas precisam de bases hidratantes e mais cremosas. Para peles sensíveis, o ideal é optar por fórmulas com menos fragrância e baixo potencial irritativo."

Além da textura, Buffman alerta para algo pouco comentado, a maquiagem pode piorar manchas se usada sem proteção solar. "A base não costuma causar manchas, mas pode agravá-las quando irrita a pele e, principalmente, quando usada sem filtro solar. UV e luz visível são os grandes responsáveis pelo melasma."

Os erros comuns

Mas por que é tão comum errar ao escolher seu tom? Segundo a maquiadora Mariana Peretti, o problema começa antes mesmo de o produto tocar o rosto. "O erro mais comum é achar que a base deve combinar com o rosto. Ela deve, na verdade, combinar com o pescoço. O rosto costuma ter outra cor porque recebe mais Sol ou mais protetor."

Se o produto é escolhido pelo tom do rosto, o resultado costuma ser exatamente aquele temido contraste entre cara e corpo. A regra é que a base deve desaparecer na linha do maxilar.

Outro ponto-chave é o subtom, seja quente, seja frio, neutro ou oliva, algo ainda pouco compreendido. "Mesmo que o tom seja o mesmo, se o subtom for diferente, a base vai destoar. Quem tem subtom rosa, por exemplo, fica amarelado com uma base de subtom quente."

Procurar a base perfeita pode ser tarefa longa, mas não precisa ser um labirinto. Com paciência, teste e informação, a cor certa não só existe como transforma a pele com naturalidade, sem linhas visíveis ou manchas ressaltadas. E o primeiro passo é olhar menos para o frasco e mais para a pele.

Testar para achar o tom é técnica, e não palpite, comprar base no olho é arriscado. Peretti sugere um ritual simples que evita decepções, aplicando primeiro uma faixa de base na linha do maxilar, comparando a pele do rosto com a do pescoço, e aguardar de cinco a 10 minutos o produto oxidar, para ver a real cor do produto. E sempre que possível, testar em luz natural. 

A oxidação, aliás, é algo natural. "Toda base oxida em algum nível. A cor muda quando o produto entra em contato com oxigênio, pH ou óleos da pele. Por isso, é essencial esperar secar antes de escolher", explica a maquiadora. "Não tenha medo de testar várias cores até a achar a certa, até porque, depois que você entende qual é seu subtom, a escolha fica mais fácil. Pode optar por outras marcas já sabendo sua cor", diz Mariana. 

base líquida bruna tavares bt skin T30 - R$ 60, 00
Vase líquida Bruna Tavares BT Skin T30 (R$ 60) (foto: Reprodução/Sephora)

Iluminar e corrigir 

Quando falamos em corretivo, a situação muda um pouco, mas a primeira coisa a se entender é que iluminar e corrigir são duas funções bem diferentes do corretivo. Muita gente acredita que deve usar um corretivo um tom mais claro cobre olheiras, e é aí que nasce o famoso efeito cinza. "O corretivo mais claro serve para iluminar. Para neutralizar olheiras ou manchas precisamente, devemos partir da colorimetria: olheira roxa pede salmão, vermelha pede verde, marrom pede pêssego."

O processo correto, segundo a profissional, é neutralizar manchas com corretivo colorido seguindo o círculo cromático. Por exemplo, para cobrir manchas avermelhadas, o verde é a cor ideal, oposta ao vermelho no círculo. Após essa parte, segue a aplicação da base e, então, um corretivo mais claro para iluminar. "Quando a gente passa uma base no rosto, ela tira todos os nossos contornos naturais, os pontos de luz e os pontos de sombra, e a função do corretivo iluminador é devolver esses pontos de luz", detalha Mariana.

Paleta De Corretivos Color Correcting 6 Cores Nyx - R$ 317, 99
Paleta de corretivos Color Correcting 6 Cores Nyx (R$ 317,99) (foto: Reprodução/Amazon)

E para peles negras?

As peles negras têm subtons variados, e isso também determina o acerto. Os mais comuns são dourado, oliva, vermelho ou neutro quente; buscar pigmentos que acompanhem o fundo natural da pele é a opção certa. Bases para peles negras devem ter amplitude de tons profundos e variedade de subtons, algo cada vez mais presente no mercado, mas ainda insuficiente em muitas marcas.

Nos últimos anos, porém, algumas marcas transformaram o debate sobre "tom ideal de base para pele negra" em compromisso real com a diversidade, ampliando cartelas e oferecendo produtos que realmente atendem a uma faixa ampla de peles. 

Entre os exemplos mais emblemáticos está a marca Fenty Beauty. Liderada pela cantora e empresária Rihanna, a marca virou referência mundial quando lançou sua base com cerca de 40 tonalidades, alcançando diversos tons de pele média a profunda. Hoje, sua paleta conta com cerca de 50 variações, sendo a pioneira na diversidade. 

base líquida fenty eaze drop blurring lightweight blurring skin tint - R$ 143, 40
Base líquida Fenty Eaze Drop Blurring Lightweight Blurring Skin Tint N25 (R$ 143, 40) (foto: Reprodução/Sephora)

Mas o mercado nacional também vem reagindo. No Brasil, a pressão de consumidoras e influenciadoras, junto à demanda real de uma população miscigenada e majoritariamente negra ou parda, forçou as marcas a repensar seus catálogos. A BT Skin, linha lançada pela influenciadora Bruna Tavares, foi a marca nacional pioneira entre as brasileiras a oferecer uma cartela ampla — desde o lançamento já contava com dezenas de tons, garantindo opções para pele retinta ou mais escura. 

A Boca Rosa Beauty, em seu portfólio recente, lançou uma base com cerca de 50 tons, sendo 28 deles pensados para peles negras, numa tentativa de abarcar a diversidade de tons presentes no Brasil. Além dessas, marcas maiores, como Avon, têm feito esforços para expandir suas linhas de base, corretivo e pós com tons destinados a peles pretas e pardas brasileiras, em reconhecimento à demanda do público. 

Esses lançamentos não são meramente simbólicos. Para peles negras, que exibem grande variedade de profundidade e subtons, a disponibilidade de uma cartela ampla significa uma maior chance de acertar o tom e subtom real da pele, evitando efeito "acinzentado" ou "alaranjado", além da possibilidade de encontrar bases que "desaparecem" na pele, sem formar máscara ou contrastes indesejados, e uma maior diversidade de fórmulas que respeitam diferentes tipos de pele (oleosa, seca, sensível), garantindo conforto e saúde da pele.

Na prática, essas marcas funcionam como parte da solução para os desafios apontados, oferecendo mais opções de base e corretivo adequadas à multiplicidade de peles negras. Quando você souber seu subtom, tipo de pele e subtom da base/corretivo, vale olhar os portfólios dessas marcas: a chance de encontrar uma opção compatível é bem maior.

 

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte

 

Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 30/11/2025 06:00 / atualizado em 30/11/2025 06:00
