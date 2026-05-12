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Copa do Mundo: 4 dicas de decoração para entrar no clima do torneio

Veja como adaptar detalhes nos ambientes para torcer pela Seleção Brasileira

Decorar a casa com as cores da bandeira faz com que os convidados entrem no clima da Copa do Mundo (Imagem: AlexRoz | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Decorar a casa com as cores da bandeira faz com que os convidados entrem no clima da Copa do Mundo (Imagem: AlexRoz | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Decorar a casa e, até mesmo, a rua para a Copa do Mundo é uma tradição entre os brasileiros um povo apaixonado por futebol. Isso mostra que é totalmente possível montar espaços com as cores da bandeira do Brasil de maneira interessante. Para tanto, basta utilizar a criatividade e caprichar nos adereços.

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Para entrar no clima da festa e torcer pela Seleção Brasileira, Luciana Mendes, CEO e cofundadora da La Decora, plataforma on-line de projetos de decoração, separou quatro dicas de como decorar os ambientes de forma personalizada para acompanhar o campeonato. Confira!

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1. Utilize o verde e o amarelo

A nossa bandeira é formada por quatro cores: o verde, o amarelo, o azul e o branco. Conforme Luciana Mendes, brincar com esses tons na decoração da casa pode não só fazer com que os convidados entrem no clima do evento, como também se sintam unidos e à vontade por estarem no local com o objetivo em comum de torcer e celebrar.

“Há diversas maneiras de usar as cores brasileiras, sendo uma delas a própria utilização de bandeiras ao redor da estrutura, em cadeiras e poltronas, por exemplo”, diz Luciana Mendes, que acrescenta: “Comprar adereços personalizados também é uma boa pedida e, para aqueles que querem levar essa dica a outro nível, usar a sua coleção de camisetas da seleção como objeto de decoração para receber os torcedores com certeza empolgará todos os presentes”.

2. Decore a mesa com adereços temáticos

Seguindo a dica de vestir a casa inteira de verde e amarelo, um belo ponto focal de decoração é a mesa personalizada. “Você pode cobri-la com uma toalha temática ou, então, usar bandeiras como trilho para decorá-la”, destaca Luciana Mendes.

Dar o próprio toque à decoração também é interessante. “Como estamos falando de um período de festa, os adereços também podem ser construídos pelo próprio anfitrião, de modo que ele combine a sua paixão pelo futebol com a sua personalidade. Dessa forma, a ideia se torna excelente para quem deseja fazer um aniversário temático na época do Mundial”, complementa.

Sala de estar decorada com sofá amarelo e parede verde
Personalizar os móveis deixa os ambientes confortáveis para os jogos da Copa do Mundo (Imagem: vanitjan | Shutterstock)

3. Renove a decoração

Assim como as mesas temáticas podem unir a festa da Copa do Mundo a uma celebração de aniversário, os fanáticos por futebol também conseguem aproveitar esse embalo para renovar a decoração da casa, investindo em móveis especiais. “Imagine ter um sofá amarelo em pleno Mundial ou, então, apenas trocar alguma mobília da sala para o evento, trazendo aquele frescor ao lar em um período de pura alegria. É uma tática infalível para deixar o ambiente confortável no momento de assistir aos jogos”, pontua a especialista em decoração.

4. Construa barzinhos para drinks

Dias de jogo são para comemorar, então uma estrutura que ajuda na tarefa de fazer bons drinks pode ser ótima para facilitar a interação entre as pessoas na casa. “Barzinhos já conseguem criar momentos de descontração, quanto mais se montados de forma prática e funcional. Desse jeito, as bebidas estão sempre à mão e sem estresse”, afirma Luciana Mendes, que acrescenta: “Além disso, alguns copos personalizados para o Mundial também são excelentes para dar o toque final em um bom brinde”.

Por Henrique Vasconcellos

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    Por Redação EdiCase
    postado em 12/05/2026 18:53
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