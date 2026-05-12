Copa do Mundo: 4 dicas de decoração para entrar no clima do torneio

Decorar a casa com as cores da bandeira faz com que os convidados entrem no clima da Copa do Mundo (Imagem: AlexRoz | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Decorar a casa e, até mesmo, a rua para a Copa do Mundo é uma tradição entre os brasileiros um povo apaixonado por futebol. Isso mostra que é totalmente possível montar espaços com as cores da bandeira do Brasil de maneira interessante. Para tanto, basta utilizar a criatividade e caprichar nos adereços.

Para entrar no clima da festa e torcer pela Seleção Brasileira, Luciana Mendes, CEO e cofundadora da La Decora, plataforma on-line de projetos de decoração, separou quatro dicas de como decorar os ambientes de forma personalizada para acompanhar o campeonato. Confira!

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1. Utilize o verde e o amarelo

A nossa bandeira é formada por quatro cores: o verde, o amarelo, o azul e o branco. Conforme Luciana Mendes, brincar com esses tons na decoração da casa pode não só fazer com que os convidados entrem no clima do evento, como também se sintam unidos e à vontade por estarem no local com o objetivo em comum de torcer e celebrar.

“Há diversas maneiras de usar as cores brasileiras, sendo uma delas a própria utilização de bandeiras ao redor da estrutura, em cadeiras e poltronas, por exemplo”, diz Luciana Mendes, que acrescenta: “Comprar adereços personalizados também é uma boa pedida e, para aqueles que querem levar essa dica a outro nível, usar a sua coleção de camisetas da seleção como objeto de decoração para receber os torcedores com certeza empolgará todos os presentes”.

2. Decore a mesa com adereços temáticos

Seguindo a dica de vestir a casa inteira de verde e amarelo, um belo ponto focal de decoração é a mesa personalizada. “Você pode cobri-la com uma toalha temática ou, então, usar bandeiras como trilho para decorá-la”, destaca Luciana Mendes.

Dar o próprio toque à decoração também é interessante. “Como estamos falando de um período de festa, os adereços também podem ser construídos pelo próprio anfitrião, de modo que ele combine a sua paixão pelo futebol com a sua personalidade. Dessa forma, a ideia se torna excelente para quem deseja fazer um aniversário temático na época do Mundial”, complementa.

Personalizar os móveis deixa os ambientes confortáveis para os jogos da Copa do Mundo (Imagem: vanitjan | Shutterstock)

3. Renove a decoração

Assim como as mesas temáticas podem unir a festa da Copa do Mundo a uma celebração de aniversário, os fanáticos por futebol também conseguem aproveitar esse embalo para renovar a decoração da casa, investindo em móveis especiais. “Imagine ter um sofá amarelo em pleno Mundial ou, então, apenas trocar alguma mobília da sala para o evento, trazendo aquele frescor ao lar em um período de pura alegria. É uma tática infalível para deixar o ambiente confortável no momento de assistir aos jogos”, pontua a especialista em decoração.

4. Construa barzinhos para drinks

Dias de jogo são para comemorar, então uma estrutura que ajuda na tarefa de fazer bons drinks pode ser ótima para facilitar a interação entre as pessoas na casa. “Barzinhos já conseguem criar momentos de descontração, quanto mais se montados de forma prática e funcional. Desse jeito, as bebidas estão sempre à mão e sem estresse”, afirma Luciana Mendes, que acrescenta: “Além disso, alguns copos personalizados para o Mundial também são excelentes para dar o toque final em um bom brinde”.

Por Henrique Vasconcellos