Com a chegada dos dias mais frios, as sopas cremosas se tornam ótimas opções para incluir no cardápio, pois, além de saborosas, ajudam a aquecer o corpo e proporcionar sensação de conforto. Preparadas com legumes, verduras, proteínas e temperos naturais, elas também podem garantir saciedade por mais tempo, contribuindo para refeições equilibradas e nutritivas.

Abaixo, confira 9 receitas de sopas cremosas para se aquecer!

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1. Sopa cremosa de milho-verde

Ingredientes

500 ml de caldo de galinha

1 cebola descascada e picada

500 ml de leite desnatado

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de milho-verde

1 colher de sopa de amido de milho

2 gemas de ovo peneiradas

Sal e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque metade do milho-verde e o caldo de galinha. Bata até obter uma consistência homogênea. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Junte a mistura batida, o amido de milho, o leite desnatado, as gemas e o restante do milho-verde. Leve ao fogo médio até obter uma sopa cremosa, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal e polvilhe a cebolinha. Sirva em seguida.

2. Sopa cremosa de batata e cenoura

Ingredientes

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

400 g de batata descascada e picada

descascada e picada 300 g de cenoura descascada e picada

1 l de caldo de legumes

200 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte metade da batata e da cenoura e refogue por 5 minutos. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a sopa para um liquidificador. Bata até obter um creme homogêneo e devolva para a panela. Junte o creme de leite e o restante da batata e da cenoura. Misture e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e salpique a salsinha. Sirva em seguida.

3. Sopa cremosa de abóbora com gengibre

Ingredientes

500 g de abóbora descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de gengibre ralado

700 ml de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e o gengibre e refogue até o legume começar a ficar macio. Junte o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar macia. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com uma colher, amasse levemente a abóbora na panela para deixar a sopa mais cremosa. Sirva em seguida.

Sopa cremosa de alho-poró com batata (Imagem: Julie208 | Shutterstock)

4. Sopa cremosa de alho-poró com batata

Ingredientes

2 talos de alho-poró cortados em rodelas

cortados em rodelas 4 batatas descascadas e cortadas em cubos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de creme de leite

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficar transparente. Acrescente metade do alho-poró e refogue até que murche levemente. Junte as batatas e misture. Despeje o caldo de legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um creme homogêneo. Devolva a panela e adicione o creme de leite. Misture e leve ao fogo médio para aquecer. Por último, coloque o restante do alho-poró e a salsinha. Sirva em seguida.

5. Sopa cremosa de tomate com frango

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

300 g de tomate sem sementes e cortado em cubos

395 g de milho-verde

395 g de ervilha

500 g de peito de frango cozido, desossado e desfiado

100 g de bacon picado e frito

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 xícara de chá de caldo de galinha

Sal, pimenta-do-reino branca moída e cominho a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a cebola, o tomate, o alho e o caldo de galinha e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma panela, adicione o milho-verde, a ervilha, o creme de leite, o frango desfiado e o bacon. Misture e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma sopa cremosa, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino branca e cominho. Sirva em seguida.

6. Sopa cremosa de rabanete

Ingredientes

3 rabanetes fatiados

1 batata descascada e cortada em cubos

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 cenoura descascada e picada

Sal e azeite de oliva a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque metade do rabanete, a batata, o alho e a cebola. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura na panela, regue com azeite de oliva e leve ao fogo médio. Junte o restante do rabanete e a cenoura e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal. Sirva em seguida.

Sopa cremosa de brócolis (Imagem: nblx | Shutterstock)

7. Sopa cremosa de brócolis

Ingredientes

500 g de florete de brócolis

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1,5 l de água

2 colheres de sopa de azeite de oliva

200 g de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os floretes de brócolis, a água, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a sopa para um liquidificador. Bata rapidamente, apenas para triturar levemente. Disponha na panela, acrescente o creme de leite e misture. Leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

8. Sopa cremosa de ervilha com hortelã

Ingredientes

2 xícaras de chá de ervilha

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

500 ml de caldo de legumes

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a ervilha e o caldo de legumes e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a sopa para um liquidificador. Junte as folhas de hortelã e bata rapidamente, apenas para triturar levemente. Disponha na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

9. Sopa cremosa de lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

800 ml de caldo de legumes

Cominho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha e o caldo de legumes e cozinhe até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e transfira parte da sopa para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Sirva em seguida.