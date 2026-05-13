O Dia de Nossa Senhora de Fátima simboliza a importância da fé, da esperança e da intercessão divina em momentos de adversidade (Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 13 de maio é celebrado o Dia de Nossa Senhora de Fátima, uma data especial para os católicos ao redor do mundo. Em 1917, três crianças pastoras afirmaram ter tido visões da Virgem Maria na Cova da Iria, em Fátima, Portugal.

Durante seis meses consecutivos, Maria teria aparecido para eles, transmitindo mensagens de paz, penitência e oração. O auge dessas aparições aconteceu em 13 de maio de 1917, quando milhares de pessoas testemunharam o chamado “Milagre do Sol”, um evento em que o sol parecia dançar no céu. Desde então, a data se tornou símbolo de fé, devoção e peregrinação para milhões de fiéis.

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A seguir, confira 8 orações para o Dia de Nossa Senhora de Fátima!

1. Oração à Nossa Senhora de Fátima

Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó, meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós.

2. Oração do Papa Francisco na Capelinha das Aparições

Salve Rainha, Bem-Aventurada Virgem de Fátima, Senhora do Coração Imaculado, qual refúgio e caminho que conduz até Deus! Peregrino da Luz, que das tuas mãos nos vem, dou graças a Deus Pai, que, em todo tempo e lugar, atua na história humana; peregrino da Paz, que neste lugar anuncias, louvo a Cristo, nossa paz, e para o mundo peço a concórdia entre todos os povos; peregrino da Esperança, que o Espírito alenta, quero-me profeta e mensageiro para a todos lavar os pés, na mesma mesa que nos une.

3. Consagração à Nossa Senhora

Ó, Senhora minha, ó, minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora Nossa. Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.

4. Oração à Nossa Senhora de Fátima para pedir segurança

Nossa Senhora de Fátima, virgem poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refúgio debaixo dele para estar guardado, seguro e protegido de toda violência, que principalmente nos dias de hoje tem atingido tantas famílias, vítimas de assalto, sequestros, ameaças e medo.

Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, vós recebestes de Deus o poder de esmagar a cabeça da serpente infernal e afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado diante de vós, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste.

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém!

Orações à Nossa Senhora de Fátima clamam por bençãos, proteção e graça (Imagem: Es5669 | Shutterstock)

5. Consagração ao Imaculado Coração de Maria

Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso Coração Imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo. Por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Enviado do Pai. Com Ele queremos levar o Amor e a Salvação até aos confins do mundo. Sob a proteção do vosso Coração Imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunhas da Sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai, para glória da Santíssima Trindade, a Quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém.

6. Oração preparatória para novena

Oh! Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu, Rosário e Mãe de misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos às bondades de vosso amantíssimo coração, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor, e a que vos pedimos nesta novena, se tem de ser para maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja.

7. Oração à Nossa Senhora de Fátima contra males

Oh! Santíssima Virgem Maria, vaso insigne de devoção! Que vos aparecestes em Fátima, tendo pendente de vossas mãos o santo rosário, e que insistentemente repetias: Orai, orai muito, para afastar por meio da oração os males que nos cercam.

Concedei-nos o dom e o espírito de oração, a graça de ser fiéis no cumprimento do grande preceito de orar, fazendo-o todos os dias, para assim poder observar bem os santos mandamentos, vencer as tentações e chegar ao conhecimento e amor de Jesus Cristo nesta vida e à união feliz com Ele na outra. Amém!

8. Oração para fortalecer a fé e a vida em oração

Nossa Senhora de Fátima, mais brilhante que o sol, ensinai-nos o valor da oração, para nos aproximarmos sempre mais de Deus e crescermos na vida espiritual. Mãe Santíssima, que trazeis em vossas aparições a luz de vosso Filho, iluminai-nos para que possamos caminhar como filhos, no caminho que Jesus nos indicou. Conduzi, Senhora, nossa Igreja, ensinando-a a ser sempre fiel testemunha de vosso amor, em meio aos desafios de nosso tempo. Nossa Senhora de Fátima, dai-nos a bênção! Amém.